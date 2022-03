Von Constanze Werry

Heidelberg. Zerstörte Gebäude und Tausende Menschen auf der Flucht, umkämpfte Atomreaktoren und Drohungen auf politischer Ebene – was sich gerade nur rund 1500 Kilometer von Deutschland entfernt abspielt, kann einem Angst machen. Es scheint wie eine Zeitenwende. Und das, wo nach zwei Jahren Corona-Pandemie die Nerven ohnehin blank liegen.

Was tun, wenn die Ukraine-Krise Ängste auslöst und Ohnmachtsgefühle weckt? Wie kann sich Kriegsangst überhaupt äußern? Und wie mit der Angst umgehen? Eins vorweg: Zu versuchen sie wegzuschieben, ist keine Lösung.

Wieso trifft diese Kriegsangst so viele? Nahezu jeder ist betroffen, wenn auch auf verschiedenen Ebenen. "Das liegt auch an der geografischen Nähe", erklärt Theresa Höler, Psychologin und Expertin für Angststörungen. Und dann spiele auch die anhaltende Corona-Pandemie eine Rolle. "Die Menschen stehen unter Dauerstress", erklärt die Expertin des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen, "und es kann beobachtet werden, dass es den meisten immer schwererfällt runterzukommen."

Was sind die Folgen dieses Dauerstresses? "Es wird ein Angstsystem hochgefahren, das unseren Körper vermehrt die Stresshormone Adrenalin und Cortisol ausschütten lässt, was eigentlich für unser Überleben notwendig ist", so die Psychologin. Dieses evolutionär angelegte System ließ uns Auge in Auge mit einem Säbelzahntiger drei Optionen: Kampf, Flucht oder Erstarren. "Die aktuelle Lage ruft bei vielen Ohnmachtsgefühle hervor."

Wie kann sich Kriegsangst äußern? Sie hat viele Gesichter. "Innere Unruhe, dass man auf Dinge ängstlicher reagiert, zwischendurch feuchte Hände bekommt oder auch Grübelgedanken und eine Abnahme der Schlafqualität können Anzeichen für Kriegsangst sein", so Höler.

Real begründete Angst oder Katastrophendenken – muss man da trennen? "Jeder hat eine Grundangst", erklärt Höler. Und das sei auch gut so. Diese Grundangst warnt auch vor tatsächlichen Gefahren, wie zum Beispiel innezuhalten, bevor wir eine Straße überqueren, um nicht vom nächsten Auto angefahren zu werden.

Doch dann gibt es auch Situationen, in denen wir mit einer Art Gefahren-Brille herumlaufen. "Man spricht auch von überhöhtem Monitoring", erklärt Höler. Dadurch fokussiert man sich auf Dinge, die Angst provozieren. Dazu kommt, dass bei einigen – etwa traumatisierten Menschen oder den letzten Zeitzeugen der Kriegsgeneration – alte Ängst reaktiviert werden können. "Im konkreten Fall ist der Grat zwischen rationalen und irrationalen Ängsten sehr schmal", so die Psychologin. Denn Mitgefühl, die Angst um Angehörige und Freunde oder die Angst, der Krieg könne näherrücken, seien durchaus berechtigt.

Was kann ich tun, um meine Ängste in den Griff zu bekommen? "Wichtig ist auf jeden Fall eine Art Medienhygiene", so Höler. "Man sollte nicht direkt nach dem Aufstehen und auch nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen in Nachrichten eintauchen." Besser ist es, sich etwa in der Mittagspause und dann ganz bewusst damit auseinanderzusetzen. "Und dann sollte man sich auch gezielt wieder anderen Dingen widmen."

Auch Selbstfürsorge spielt eine wichtige Rolle. Dabei geht es darum, wie man im Kleinen für sich selbst sorgt. "Man sollte auch Schönes zulassen", betont Höler. Auch wenn das einen Zwiespalt bedeuten kann. "Es ist ganz wichtig kleine schöne Dinge wahrzunehmen, die einen umgeben", bekräftigt Höler, "und etwas zu finden, das einen erfüllt."

Wie ist das mit dem physischen Aspekt der Angst? Auch das Abbauen von Stresshormonen spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Das gelingt zum Beispiel durch Sport oder zügige Spaziergänge, die länger als eine halbe Stunde dauern sollten, sowie Yoga oder Meditation.

Was hilft gegen das Gefühl der Ohnmacht? Aktiv dagegen anzugehen. Etwa indem man eine Demonstration besucht oder sich an Hilfsaktionen beteiligt.

Und Wegschieben ist keine Lösung? Es ist kontraproduktiv die Angst von sich wegschieben zu wollen. Das ist wie ,Jetzt nicht an einen rosa Elefanten denken’ – und plötzlich ist genau dieser omnipräsent. "Angst zu leugnen verstärkt sie nur – stattdessen sollte man versuchen eine innere Akzeptanz zu finden", so Höler.