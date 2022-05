AFP/tmn. Die Zeit für den Reifenwechsel ist gekommen. Sommerreifen können dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk zufolge aufgezogen werden, wenn die Temperaturen morgens verlässlich bei über sieben Grad Celsius liegen. Bei sehr niedrigen Plusgraden verhärtet ansonsten die Gummimischung von Sommerreifen schneller, wodurch sich die Haftung auf der Straße spürbar reduzieren kann.

Welche Vorteile bringen Sommerreifen? Die Fahreigenschaften von Winter- wie Sommerreifen sind an unterschiedliche Jahreszeiten und Witterungsbedingungen angepasst. Winterreifen etwa bieten unter anderem bei Schnee besseren Griff. Sommerreifen hingegen punkten mit einer Reihe von Vorteilen: Der Spritverbrauch ist niedriger, die Bremswege sind kürzer, die Fahrstabilität ist höher. Ganzjahresreifen sind von ihren Eigenschaften her Winterreifen sehr ähnlich, im Sommer ist damit der Spritverbrauch höher. Sie sind mit dem Matsch- und Schneesymbol (M+S) versehen.

Wann müssen neue Reifen gekauft werden? Für Reifen gilt eine gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern. Die Haftung kann laut ADAC – etwa bei Nässe – aber schon bei vier Millimetern deutlich abnehmen. Der Automobilklub und die Deutsche Verkehrswacht empfehlen deshalb, Sommerreifen ab spätestens drei Millimetern zu erneuern, Winterreifen bei vier Millimetern Restprofiltiefe.

Wie lange hält ein Reifen? Spätestens nach zehn Jahren hat dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk zufolge ein Reifen ausgedient. Aber auch sechs Jahre alte Reifen können bei nicht fachgerechter Behandlung bereits ein Risiko darstellen. Abzulesen ist das Herstellungsdatum in einem Oval an der Reifenseitenwand mit einer Angabe von Monat und Jahr.

Was verrät das Reifenlabel? An der Kennzeichnung sind laut ADAC die Kraftstoffeffizienz, die Reifenhaftung bei Nässe und das Rollgeräusch abzulesen. Die Bewertung der Eigenschaften erfolgt beim für den Spritverbrauch bedeutenden Rollwiderstand und der Nasshaftung in den Klassen A bis G beziehungsweise in den Ampelfarben von Grün über Gelb bis Rot. Das Rollgeräusch wird in Dezibel angegeben und grafisch stilisiert in Form von Schallwellen – je weniger schwarze Wellen, desto geräuschärmer der Reifen.

Sind teure Reifen besser als günstige? Gute Nachrichten für alle, die neue Sommerreifen brauchen. Viele Modelle konnten in einem ADAC-Test überzeugen. Billiger ist gleich schlecht? Das kann man nach dem ADAC-Test so nicht sagen. Insgesamt konnten nämlich nicht alle Modelle der sogenannten Premiummarken immer überzeugen. Einige günstigere Zweitmarken sind eine gute Alternative. Das zeigen unter anderem die stabilen Ergebnisse bei vielen Modellen (22) mit "befriedigend".

Wie gut sind Sommerreifen im Test? Der Autoclub ADAC hat insgesamt 34 Reifen untersucht. Dabei schnitten rund ein Drittel "gut" und zwei Drittel "befriedigend" ab. Getestet wurden 18 Reifen zwischen 81 und 168 Euro für Kompaktautos in der Dimension 215/60 R16 und 16 Modelle für Kleinwagen von 64 bis 107 Euro in der Dimension 185/65 R15. Bei den Kleinwagen liegen sechs Modelle mit "gut" vorn. Die Sieger heißen "Goodyear EfficientGrip Performance 2" für 98 Euro (Note 2,0), "Bridgestone Turanza T005" für 94 Euro (2,1) und "Michelin Primacy 4" für 107 Euro (2,1). Neben dem "Pirelli Cinturato P1 Verde" (90 Euro/2,3)und dem "Dunlop Sport BluResponse" (97 Euro/2,5) konnte auch Giti aus Singapur mit dem "GitiSynergy H22 (92 Euro/2,5) ein "gut" erreichen.

Bei den Kompaktreifen, wie sie zum Beispiel auch an kompakte SUV passen, schneiden fünf Modelle "gut2 ab. Das sind der "Continental PremiumContact 6" für 163 Euro (Note 2,1), der "Michelin Primacy 4" für 168 Euro (2,1), der "Bridgestone Turanza T005" für 149 Euro (2,2), der "Dunlop Sport BluResponse" für 152 Euro (2,4) und der "Toyo Proxes Comfort" für 114 Euro (2,5).

Was ist bei Montage und Lagerung von Reifen zu beachten? Auf den Reifen sollte vor der Lagerung mit Kreide gekennzeichnet werden, an welcher Position am Auto sie montiert waren. Dies erleichtert später die Montage beim Wechsel. Bei der Lagerung von Reifen auf Felgen spielt es keine Rolle, ob sie liegend oder hängend aufbewahrt werden. Sie sollten nur auf jeden Fall an einem kühlen, trockenen und dunklen Platz gelagert werden.