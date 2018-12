tmn. Raketen und Böller gehören für die meisten an Silvester einfach dazu. Raketen, Batterien, Römische Lichter oder Knallkörper zählen zur Feuerwerkskategorie F2. Ab morgen können sie wieder bis zum 31. Dezember gekauft werden.

Geprüftes Feuerwerk erkennen Käufer am CE-Zeichen und an der Registriernummer. Diese enthält die Kennnummer der Stelle, die die Feuerwerkskörper geprüft hat. In Deutschland ist das die BAM (Bundesanstalt für Materialprüfung und -forschung). Sie hat die Kennnummer 0589, die am Anfang jeder Registriernummer steht. Es folgt die Feuerwerkskategorie (F1 oder F2) und eine fortlaufende Nummer. Eine vollständige Registriernummer kann also etwa 0589-F2-1254 lauten, nennt die BAM als Beispiel.

Zur Feuerwerkskategorie F1 gehören Knallerbsen, Knallbonbons, Tischfeuerwerk, Wunderkerzen oder Party-Knaller. Sie dürfen das ganze Jahr hindurch verkauft werden.