RNZ. Diabetes ist längst eine Volkskrankheit. Die Erkrankung ist komplex und es tun sich jede Menge Fragen auf. Entsprechend groß war die Resonanz auf unsere Telefonaktion, bei der RNZ-Leser den Diabetesberaterinnen Michaela Berger und Yvonne Häusler ihre Fragen stellen konnten. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob ich mich als Typ-2-Diabetiker gegen Corona impfen lassen sollte oder nicht…

Die Deutsche Diabetes-Gesellschaft empfiehlt Erwachsenen mit Diabetes generell eine Impfung gegen das Coronavirus. Vor allem, wenn man älter als 60 Jahre ist, korpulent, herzkrank und der Stoffwechsel instabil ist, sollte mit der Impfung nicht länger gewartet werden.

Was ist zu beachten, wenn Diabetiker sich mit dem Corona-Virus anstecken?

A und O ist eine gute Blutzucker- und Stoffwechseleinstellung. Das ist wichtig für alle Körperfunktionen. Außerdem wird dadurch das Immunsystem gestärkt. Wenn man ins Krankenhaus muss, sollte ein Diabetologe anwesend sein, um eine spezielle Behandlung auch in der Akutsituation zu gewährleisten.

Ich habe gelesen, dass Kaffee Diabetes vorbeugen kann. Stimmt das?

Ja. Diese Wirkung scheint aber nicht auf das Koffein, sondern auf antioxidative, pflanzliche Kaffee-Inhaltsstoffe zurückzuführen zu sein. Diese helfen dabei, Zucker schneller aus dem Blut abzutransportieren. Drei bis vier Tassen Kaffee täglich (150 ml pro Tasse) – auch koffeinfrei – gelten als optimal. Aufpassen sollte, wer seinen Kaffee mit Milch trinkt. Diese reduziert die Vorteile von Kaffee. Besser den Kaffee schwarz trinken oder Hafermilch oder Sojamilch hinzugeben. Auch Zucker sollte vermieden werden, denn dieser liefert extra Kalorien, die man im Blick behalten sollte.

Mein Hausarzt empfahl, mehr Ballaststoffe zu essen, um Diabetes vorzubeugen. Was können denn die Ballaststoffe ausrichten?

Ballaststoffe sind unverdauliche Füllstoffe, die das Sättigungsgefühl fördern. Sie bewirken, dass die Nahrung länger und besser gekaut wird. Zudem sorgen sie dafür, dass der im Essen enthaltene Zucker deutlich langsamer in kleine Bausteine zerlegt wird. Damit verzögern sie die Aufnahme des Zuckers durch das Blut und lassen so den Blutzucker langsamer ansteigen. Zusätzlich sorgen Ballaststoffe für eine rechtzeitige Sättigung, die auch deutlich länger anhält.

Zum Arzt gehe ich nicht gern, schon aus Angst, mir im Wartezimmer Viren einzufangen. Gibt es für mich eine Möglichkeit, selber zu prüfen, ob ich ein Diabetes-Risiko habe?

Ja, es gibt einen Online-Test unter www.diabinfo.de. Verschiedene persönliche Daten wie Alter, Größe, Essgewohnheiten und sportliche Aktivitäten werden abgefragt. Daraus wird das Risiko errechnet, an Diabetes zu erkranken. Wenn durch den Test ein erhöhtes oder hohes Risiko festgestellt wurde, sollte man einen Termin beim Arzt vereinbaren und sich untersuchen lassen. Die Auswertung sagt außerdem, was man richtig macht und was man ändern sollte. Gibt es bereits Anzeichen für einen Diabetes wie starkes Durstgefühl, häufigen Harndrang, Schwäche, Müdigkeit, Gewichtsverlust ohne Grund sowie Acetongeruch des Atems – ähnlich dem Geruch von Nagellackentferner –, sollte man besser sofort zum Arzt gehen.

Ich bin häufig müde und schaffe nicht mehr so viel wie früher…

Müdigkeit und verminderte Leistungsfähigkeit zählen oft in Verbindung mit quälendem Durst zu typischen Symptomen eines Diabetes. Müdigkeit und Leistungsminderung können aber verschiedene Ursachen haben. Am besten dem Hausarzt die Beschwerden schildern. Er kann die Konzentration der Glukose im Blut feststellen. Werte von 126 mg/dl oder höher weisen auf einen Diabetes hin. Bei unklarer Diagnose gibt es zudem einen oralen Glukose-Toleranztest. Hat der Blutzuckerspiegel zwei Stunden nach dem Trinken einer Zuckerlösung einen Wert von mehr als 200 mg/dl, ist man wahrscheinlich erkrankt. Gleichzeitig können durch eine Blutabnahme andere Ursachen ausgeschlossen werden.

Erst im Juli wurde bei mir Diabetes diagnostiziert. Ich möchte verhindern, dass diese Krankheit sich weiter festsetzt. Worauf sollte ich achten?

Generell sollte man auf Weizenprodukte, Süßigkeiten sowie süße Getränke verzichten und man sollte sich möglichst dreimal am Tag 30 Minuten bewegen. Weitere Tipps unter www.diabinfo.de.