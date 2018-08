Von Constanze Werry

Wer Abkühlung sucht, findet sie derzeit vor allem im Schwimmbad oder am Badesee - und Urlauber natürlich auch am Meer. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gibt Tipps für sicheren Badespaß.

Sprung ins kalte Wasser: Die Sonne brennt, der Körper lechzt nach Abkühlung - doch auf den Sprung ins kühle Nass sollte man trotzdem lieber verzichten. Denn die durch Hitze weiten Gefäße verengen sich schlagartig. Das kann zu erheblichen Kreislaufproblemen führen - "so heftig, dass man nicht mehr alleine aus dem Wasser kommt", wie Martin Holzhause von der DLRG erläutert. Gesunden müsse das natürlich nicht passieren - doch das Risiko bestehe. "Besser ist es, den aufgeheizten Körper langsam abzukühlen - also erst mal bis zu den Knien, dann bis zur Hüfte ins Wasser und die Arme eintauchen", rät daher der Experte.

Wassertiere und Co.: Sie machen Spaß und lassen Kinderherzen höherschlagen, doch aufblasbare Einhörner und ihre Verwandten verleiten auch dazu, sich in trügerischer Sicherheit zu wähnen. "Obendrauf ist man zwar erst mal vor dem Ertrinken geschützt, man kann damit aber auch leicht von Wind und Strömung abgetrieben werden", warnt Holzhause. Also: Immer das Ufer im Auge behalten und Kinder nicht unbeaufsichtigt auf dem Wasser treiben lassen. Das gilt insbesondere auch dann, wenn Kinder mit Schwimmhilfen wie Schwimmflügeln ins Wasser gehen. Sie verleihen zwar einen gewissen Auftrieb, doch wirkliche Sicherheit bieten sie nicht. "Deshalb sollten Eltern immer ein Auge auf ihre Kinder haben", rät der Experte.

Pausen müssen sein: Planschen Kinder erst mal im Wasser, sind sie schwer wieder herauszubekommen. Doch fangen sie an zu bibbern oder bekommen sie sogar blaue Lippen, sollte vorerst Schluss sein. Dann heißt es raus aus dem Wasser und raus aus den nassen Klamotten und erst mal aufwärmen. Danach kann es mit dem Planschen weitergehen.

Nicht überschätzen: Das ist leichter gesagt als getan. Denn oft merkt man gar nicht unmittelbar, dass man sich zu viel abverlangt. "Man sollte sehr gut wissen, was man sich zutrauen kann", sagt Holzhause. "Wer viel schwimmen geht, kann das in der Regel auch recht gut abschätzen." Gerade beim Schwimmen in offenen Gewässern sollte man sich die Distanzen vergegenwärtigen - oft werden sie falsch eingeschätzt. Anders als im Schwimmbad gibt es keine fest bemessenen Bahnen und auch keinen Rand, von dem man sich abstoßen oder an dem man sich auch mal ausruhen kann. "Man sollte sich immer vor Augen halten, dass man auch wieder zurück muss." Wer spürt, dass er müde wird, sollte sofort den Rückweg antreten oder den nächsten sicheren Ausstieg am Ufer ansteuern.

Krampf lass nach: Je kühler das Wasser, desto höher die Gefahr, sich einen Wadenkrampf einzuhandeln. Aber auch Ermüdung kann dazu führen, dass die Beine ihren Dienst verweigern. "Dann in Rückenlage begeben, das Bein strecken und den Fuß Richtung Kopf ziehen", rät der DLRG-Experte. Auch wenn der Kopf dabei kurzfristig unter Wasser gerät. Danach heißt es: So schnell wie möglich raus aus dem Wasser. Denn so ein Krampf kann erneut auftreten.

Ein letzter Ratschlag: In der vergangenen Woche hat die DLRG eine erste Zwischenbilanz gezogen. Demnach zeigte sich - wie in den Vorjahren -, dass fast 90 Prozent der Ertrunkenen an unbewachten Gewässern ums Leben kamen. Deshalb rät Holzhause: "Unbedingt darauf achten, nur an bewachten Badestellen ins Wasser zu gehen. An unbewachten Stellen gibt es in der Regel keine Chance auf Rettung."