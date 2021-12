Von Daniel Hund

Heidelberg. Sich in der Modell-Palette von Mercedes zurechtfinden, ist nicht ganz so einfach. Nur wer am Ball bleibt, behält den Durchblick.

EQS, GLB, EQV.

Ja, die gibt’s alle zu kaufen – und wer sich für sie interessiert, kann sie natürlich auch sofort zu ordnen. Der eine oder andere Mercedes-Laie könnte aber den Überblick verloren haben.

Doch es gibt sie nach wie vor, die Sternenkreuzer, die jeder kennt. Die E-Klasse zum Beispiel. Sie gehört zu den Klassikern im Programm. Zunächst als "mittlere Baureihe" bezeichnet, wurde sie 1993, damals stand die zweite Modellpflege an, in E-Klasse getauft.

Hintergrund Mercedes E 400d T-Modell 4Matic Zylinder: 6; Hubraum (ccm): 2925; Motoraufladung: Biturbo; maximale Leistung [+] Lesen Sie mehr Mercedes E 400d T-Modell 4Matic Zylinder: 6; Hubraum (ccm): 2925; Motoraufladung: Biturbo; maximale Leistung (PS): 330; maximales Drehmoment (Nm): 700 Nm bei 1200 – 3200/min; Antrieb: Allrad; Getriebe: 9G-Tronic, Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250 (abgeregelt); Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s): 5,1; Testverbrauch (l): 6,9; Abgasnorm: Euro 6d; Preis (Euro): 71.019; Einstiegspreis E-Klasse T-Modell (Euro): 53.490.

[-] Weniger anzeigen

Mittlerweile sind ein paar Jährchen ins Land gezogen, der Ruf ist geblieben: Das "E" steht bei Mercedes für gehobenen Fahrspaß, für einen zuverlässigen Begleiter in der Business-Klasse. Der natürlich auch seinen Preis hat. Los geht’s mit dem E 200d als Limousine, die ab 50.604 Euro beim Händler steht. Als T-Modell, also für den Kombi, werden 53.490 Euro fällig.

In Sachen Motorisierung hat der Kunde sprichwörtlich die Qual der Wahl. Benziner, Diesel oder doch ein Plug-in-Hybrid – die Auswahl ist groß. Die Speerspitze bildet auch hier eine AMG-Version, die mit 612 Pferdestärken und einer Sprintzeit von 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h schon viel von einem Supersportwagen hat.

Der stärkste Selbstzünder im Programm ist der 400d. Die RNZ durfte mit dem E 400d als T-Modell ein paar Runden drehen. Schnell wurde klar: Dieses Auto könnte auch problemlos einen AMG-Schriftzug auf dem Kofferraum-Deckel tragen. Denn die Beschleunigung ist phänomenal. Auf Landstraßen-Tempo schiebt sich der Über-Diesel in 5,1 Sekunden, hinzu kommt ein maximales Drehmoment von 700 Newtonmetern. Oder anders: Im Vergleich zu seinen AMG-Brüdern fehlt ihm eigentlich nur der kernige Sound.

Doch der 400d ist vielmehr als nur ein pfeilschnelles Auto. Mit ihm bewegt man sich quasi in zwei Welten. Einer, die nur so an einem vorbeirauschen kann, und eine, in der es eher gemütlich zugeht. Und dafür wird man belohnt. Während der RNZ-Testrunden, in denen es eher langsam von A nach B ging, pendelte sich der 400d bei 6,9 Litern ein und lag damit nur minimal über der Werksangabe von 6,6 Litern. Ein sehr guter Wert für ein Auto, das immerhin rund zwei Tonnen auf die Waage bringt und doch ein paar Pferdchen unter der Haube hat.

In Sachen CO2-Emissionen sieht es nicht ganz so rosig aus. Die liegen bei 166 g/km. Alternativ könnte man zum E 300 de 4Matic greifen. Bei ihm werkeln ein Dieselmotor mit vier Zylindern und eine Elektromaschine zusammen. Das Ergebnis: 44 g/km – und ähnliche Fahrleistungen.

Zurück zum großen Diesel: Der fährt sich gut. Äußerst komfortabel, aber auch sportlich. Kurven mag er, scheint durch nichts aus der Ruhe zu bringen zu sein.

Das Interieur ist typisch Mercedes. Die Verarbeitung top, der Wohlfühlfaktor groß.

Doch es gibt auch Dinge, die man besser hätte lösen können: das Lenkrad. Es ist vollgepackt mit kleinen Knöpfen und Tasten. So voll, dass man mitunter Probleme hat, die richtigen Tasten zu treffen. Was während der Fahrt nicht ganz ungefährlich sein kann. Ob hier Übung den Meister macht, konnte während der Testzeit nicht geklärt werden.

Böse Zungen behaupten, es könnte vielleicht aber auch einfach an den sehr groß geratenen Wurstfingern des Testfahrers gelegen haben.