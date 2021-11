Von Heiko P. Wacker

Wörth am Main. Neue Form, neue Basis, neuer Charakter: VW setzt den T7 auf die Van-Schiene. Das erlaubt die Fokussierung auf Privathaushalte, die siebte Generation der Legende hat sich für die Welt der PKW entschieden, wie auch für neue Antriebskonzepte. Erstmals zieht ein Hybridantrieb ein. Los geht’s ab 44 839 Euro.

Hintergrund VW T7 Multivan Großraumvan mit max. 7 Sitzplätzen, L/B/H/Radst.: 4973, 5173 (Normal-, Langversion)/1941, 2252 (o., m. Außenspiegeln)/1907/3124 mm; Kofferr.: 469-4053 l; Leergew.: 1941-2142 kg; Motor: 4-Zyl.-Benziner-TSI: 1,5 und 2,0 Liter mit 100 kW/136 PS und 150 kW/204 PS, kombiniert jeweils [+] Lesen Sie mehr VW T7 Multivan Großraumvan mit max. 7 Sitzplätzen, L/B/H/Radst.: 4973, 5173 (Normal-, Langversion)/1941, 2252 (o., m. Außenspiegeln)/1907/3124 mm; Kofferr.: 469-4053 l; Leergew.: 1941-2142 kg; Motor: 4-Zyl.-Benziner-TSI: 1,5 und 2,0 Liter mit 100 kW/136 PS und 150 kW/204 PS, kombiniert jeweils mit 7-Gang-DSG; eHybrid, 4-Zyl.-Benziner-TSI: 1,4 l (110 kW/150 PS) + E-Synchronmotor (85 kW/116 PS), max. Systemleistung: 160 kW/218 PS, 6-Gang-DSG; generell Frontantrieb für alle Antriebe Preise: ab 44 839 Euro, eHybrid: ab 57 174 Euro.

Schon immer musste man als Bulli-Fan Veränderungen akzeptieren. Ob dies nun den Abschied vom luftgekühlten Boxermotor oder den Umzug der Antriebsaggregate unter die Fronthaube bedeutete. Nun aber haben sich etliche Neuerungen auf einmal angesagt, alte Zöpfe werden bündelweise abgeschnitten. Zumindest beim T7, denn der T6.1, geschätzt von Handwerkern und Campern gleichermaßen, der bleibt im Programm.

Doch zurück zum T7. Der zeigt schon rein äußerlich, dass sich was getan hat. Er ist deutlich länger und breiter, dafür aber flacher. So passt er auch in die teils niedriger bauenden Parkhäuser unserer europäischen Freunde in Italien oder Frankreich. Der Radstand wuchs ebenfalls um ein Dutzend Zentimeter, wie auch die Front länger geriet, van-artiger, entsprechend stärker geneigt ist die Frontscheibe. Und auch das Entern des Gestühls hinterm Volant hat sich geändert: Bislang kletterte man rein, jetzt schwingt der Mensch sich hinters Cockpit, das einem irgendwie vertraut erscheint. Ach ja – kennen wir aus dem neuen Golf. Nur hat der längst keine so erhabene Sitzposition.

Wer sich nun herablässt, und das serienmäßige DSG mittels des Tasterchens auf "D" flippt, der hört mitunter – nichts. Ist genügend Strom im Akku, dann rollt der teilelektrische Multivan flüsterleise los, erst jenseits der Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn schaltet sich der Verbrenner zu. Doch auch der ist kein Radaubruder, man spürt den Einsatz des 1,4 Liter messenden TSI kaum. Parallel stehen zwei Benziner in den Listen, anfangs gibt es sie mit 136 und 204 PS, ein Dieselantrieb, bislang Platzhirsch in der Bulli-Welt, wird kommendes Frühjahr nachgereicht. Besagter eHybrid liefert eine Systemleistung von 218 PS, damit lässt sich der T7 sportiver bewegen, als es dem deutlich höher bauenden T6.1 je vergönnt war. Außerdem sitzt ja auch der Schwerpunkt näher am Erdmittelpunkt. Zudem wurde das Fahrwerk gezielt in Richtung PKW entwickelt, um rund 445 Kilo erleichtert wurde es obendrein.

Trotzdem will der T7 als Lademeister punkten. Und das gelingt ihm mit seinem Volumen von bis zu 4053 Litern in der auf identischem Radstand ruhenden Langversion, und gemessen bis unters Dach. Indes verringerte sich das Volumen gegenüber demT6.1, der fasst flotte 4,4 Kubikmeter, spürbar, es ist dies der Preis des langen Vorderwagens. Dafür aber hat sich das Interieur deutlich gewandelt, der Fond überrascht mit neuen Talenten.

Die bekannte Dreiersitzbank sucht man vergeblich, auf Schienen gleitende Einzelsitze bestimmen das Bild, die drei hinteren lassen sich durch zwei zusätzliche Gestühle ergänzen, wobei die Schienen nun ebenso unter Strom gesetzt sind wie der Antrieb, das erlaubt eine Sitzheizung. Herausnehmen lassen sich die Hocker auch noch leichter, sie haben auf unter 30 Kilo abgespeckt. Damit ist es auch kein Problem, einen Sitz um 180 Grad gedreht aufs Gleis zu setzen: Die Reise Vis-a-Vis geht im Sechssitzer, der Siebensitzer kommt nach. Spannend: Die geringere Außen- ging nicht auf Kosten der Innenhöhe, das verdankt sich den an die Dachflanken verschobenen Lüftungskanälen.

In der Mitte des Wohnbereichs sorgt ein Butler mit höhenverstellbarem Tisch und diversen Ablagen für Stauraum, erstmals kann man "R2D2", wie das coole Tool schon vor Jahren getauft wurde, bis zwischen die Vordersitze schieben.