Von Daniel Hund

Heidelberg. Wer sich für einen Subaru entscheidet, hat in der Regel vor allem eines im Sinn: Allrad-Power. Denn auf diesem Gebiet macht dem japanischen Autobauer so schnell niemand etwas vor. Seit 2011 gehört der XV zur Angebotspalette. Ein SUV, das quasi als höhergelegter Impreza daherkommt und mittlerweile in der zweiten Generation am Start ist.

Hintergrund Subaru XV 2.0 e-Boxer Motor: Vierzylinder Boxer; Hubraum (ccm): 1995; maximale Leistung (PS): 150; maximales [+] Lesen Sie mehr Subaru XV 2.0 e-Boxer Motor: Vierzylinder Boxer; Hubraum (ccm): 1995; maximale Leistung (PS): 150; maximales Drehmoment (Nm): 194; Leistung E-Motor: 12,3 kW/16,7 PS; stufenloses Automatikgetriebe; 0 bis 100 km/h: 10,7 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 193 km/h; Normverbrauch: 6,5 l/100 km; Testverbrauch (l): 7,3; Preis (Euro): 30.690; Einstiegspreis Subaru XV (Euro): 23.690.

Hierzulande ist der XV in zwei Motor-Varianten erhältlich. Als 1,6-Liter-Version, die 114 PS unter der Haube hat, und als 2,0-Liter e-Boxer, der es als Mild-Hybrid auf 150 Pferdestärken bringt. Dass auch hierzulande noch mehr möglich wäre, beweist ein Blick über den großen Teich: In den USA steht seit Ende 2018 auch ein XV mit Plug-in-Hybrid-Antrieb in der Angebotspalette. Verkaufen würde sich der sicher auch in Deutschland…

Die RNZ war für ein paar Testrunden mit dem e-Boxer unterwegs. Was auffällt: Rein optisch hat sich nach dem Facelift im November 2020 nicht viel geändert. Subaru ist sich beim XV treu geblieben, setzt weiter diesen durchtrainierten Look: Ausgestellte Radkästen, schwarz verkleidete Stoßfänger. Das wirkt rustikal und sportlich zugleich, hebt ihn ab von der immer breiter werdenden Masse im SUV-Segment.

Zurück zu den Eckdaten. 150 PS treffen auf rund 1,5 Tonnen Leergewicht. Das hört sich gut an, macht aus dem Boxer aber keine Rennmaschine. Das soll er aber auch gar nicht sein. Laut Hersteller sind 193 km/h in der Spitze drin – ausgetestet wurde die Höchstgeschwindigkeit während der RNZ-Testfahrten nicht.

Das maximale Drehmoment liegt bei 194 Newtonmeter, entfaltet sich aber erst ab 4000 Umdrehungen. Und auch die 66 Newtonmeter, die die Elektromaschine beisteuert, ändern nichts am eher gemütlichen Charakter des XV.

Und genau so ging es dann auch zwischen Heidelberg und Mannheim zu. Und das kann er, steht man nicht permanent auf dem Gaspedal, pendelt sich der XV bei 7,3 Litern ein und liegt damit nur minimal über dem angegebenen Durchschnittsverbrauch von 6,5 Litern. Der Innenraum überzeugt optisch. Dank Ziernähten, die farblich abgesetzt sind, versprüht das Cockpit einen ganz eigenen Charme. Das Infotainment-System ist logisch aufgebaut, leicht beherrschbar. Ein wenig komplizierter gestaltet es sich, wenn man die Tasten und Knöpfe auf dem Lenkrad blind ansteuern möchte. Bis man hier – als nicht Subaru-Kenner – den kompletten Durchblick hat, dauert es wohl ein paar Kilometer.

Der Radstand liegt bei 2,67 Metern und sorgt für gute Platzverhältnisse. Auch längere Reisen sind problemlos möglich. Der Kofferraum schluckt 385 bis 1310 Liter. Das ist kein Topwert, aber akzeptabel.

Assistenzsysteme sind beim XV im Überfluss an Bord. Ein Spurhalteassistent, eine adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung und ein Notbremssystem mit Kollisionswarner sind ab Werk verfügbar.