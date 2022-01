Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Der Superb schritt vorneweg, der Octavia folgt dem Flaggschiff auf dem Fuß, Škoda bietet den Familienfreund nun ebenfalls als Teilzeitelektriker an. 204 PS stark eignet sich der Plug-in-Hybrid gar für die linke Spur, seine effizienten Talente spielt er jedoch am liebsten im Alltag aus. Los geht’s ab 37.740 Euro, die Kombiversion liegt marginal höher, sie startet ab 38.440 Euro.

Damit rangiert der böhmische Hybrid satt über dem konventionell angetriebenen Octavia, der mit 110 PS ab 22.890 Euro erhältlich ist. Ein großer Unterschied, das ist klar. Doch der definiert sich auch über die vorgegebene Ausstattungslinie, der Hybrid ist generell in den ohnehin besser ausgestatteten Versionen "Ambition" und "Style" zu haben, da schmilzt der Unterschied ein wenig. Und außerdem ist ja auch eine ganze Menge an Aufwand nötig, um dem Dauerbrenner aus Mladá Boleslav die Kraft der zwei Herzen zu implantieren.

Hintergrund Škoda Octavia Combi iV Kompaktwagen, 5 Sitzplätze, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4689/1821/1477/2680 mm; Kofferraum: 450-1405 l; 4-Zyl.-TSI mit 110 kW/150 PS bei 5000-6000 U/min; [+] Lesen Sie mehr Škoda Octavia Combi iV Kompaktwagen, 5 Sitzplätze, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4689/1821/1477/2680 mm; Kofferraum: 450-1405 l; 4-Zyl.-TSI mit 110 kW/150 PS bei 5000-6000 U/min; Max. Drehmoment: 250 Nm bei 1 550-3 500 U/min + E-Motor 85 kW/116 PS, 330 Nm, Systemleistung 204 PS, 6-Gang-DSG; Vmax: 220 km/h; Verbrauch: 19,2 kWh + 2,8 l/100 km/26 kWh im reinen E-Modus; CO2: 31 g/km;Preise: Škoda Octavia iV ab 37.740 Euro, Combi iV ab 38.440 Euro.

Rein äußerlich halten sich die Unterschiede in Grenzen, sieht man vom "iV"-Schriftzug am Heck oder der zweiten Tankklappe an der linken Flanke mal ab. Dass diese Details angesichts des gelungenen Gesamtauftritts des Octavia sprichwörtlich unter den Tisch fallen, das ist klar – und auch als Kompliment an die Designer zu verstehen, die dem Wagen nicht nur Nutzwert, sondern eben auch Stil schenkten. Die Form wirkt sowohl modern wie auch zeitlos, zudem setzt sich der positive Eindruck im Inneren fort. Hochwertig ist es, das Cockpit, und auch der Sitzkomfort ist wohl geraten, langstreckentauglich ist er allemal.

Und wo wir uns schon mal so entspannt hinterm Volant lümmeln, da drücken wir doch gleich mal den Startknopf. Und hören fast nichts, wäre da nicht der Begrüßungston, der mitteilt, dass der Octavia nun geneigt sei, sich in Bewegung setzen zu wollen. Freilich macht er das so dezent, dass man sich eine gekieste Auffahrt wünscht. Auf dass einzig das Knirschen der Steinchen unter den Pneus zu hören wäre, die ersten Meter legt der "iV" leise weil elektrisch zurück.

Wobei die Gesetzeslage inzwischen auch hier Vorgaben macht, weshalb der Octavia im E-Modus ein spezifisches Geräusch, ähnlich einer verhalten laufenden Turbine, von sich zu geben hat. Rechts vorne unter dem Kotflügel wird ein E-Noise-Generator verbaut, der Fußgänger oder Radfahrer vor dem elektrisch fahrenden Wagen warnen soll, zumindest bis Tempo 50. Elektrisch angetrieben schafft der Octavia übrigens 140 Stundenkilometer, erst dann springt der Benziner bei.

Der 1,4 Liter messende TSI leistet 150 PS, und liefert ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmetern, zusammengespannt ist er mit einem E-Motor, der weitere 116 PS dazu gibt, elektronisch gesteuert natürlich. Der Elektromotor ist in das Sechsgang-DSG integriert, und durch eine Kupplung vom Verbrenner getrennt. Treten die beiden Motoren vereint auf, dann steht eine Systemleistung von 204 PS zur Verfügung, was für veritable Fahrleistungen sorgt, gar Geschwindigkeiten weit jenseits der 200er-Marke erlaubt.

Freilich macht es keinen Sinn, einen Plug-in-Hybrid als Autobahn-Renner auf langer Strecke zu missbrauchen, ihre Talente kann die Technik vor allem dann ausspielen, wenn der Octavia möglichst oft an der Strippe hängt, um der 13 Kilowattstunden messenden Lithium-Ionen-Batterie Nachschub zu liefern. Nach WLTP erlaubt diese eine rein elektrische, lokal emissionsfreie Reichweite von bis zu 60 Kilometern. Kalte Tage im Dauerfrost, und unsere Proberunde fand an solchen Tagen statt, reduzieren die Angabe des Bordcomputers schon ab Start um ein gutes Viertel. Doch selbst mit Heizung und zu entfrostenden Scheiben kommt man dann doch 45 oder auch mal 50 Kilometer weit, was einem Schnitt von 26 Kilowattstunden entspricht, milde Temperaturen erlauben noch bessere Werte fast auf Niveau der Werksangabe. Wobei schon 50 oder auch nur 40 Kilometer genügen, um viele Fahrten des Alltags zu meistern, zumal sich verschiedene Fahrmodi zwischen Eco und Sport auswählen lassen.

Und für alle Fälle hat man ja noch den Verbrenner an Bord, im Hybridmodus gönnt sich der Octavia knapp 20 Kilowattstunden plus drei Liter Super. Je nach Ladefrequenz und persönlichem Fahrstil können diese Werte aber massiv abweichen, das sei nicht verschwiegen. Die Zeiten der Stammtischgespräche, in denen es um reine Literangaben nach dem Motto "was braucht denn Deiner so" ging, die sind definitiv vorbei.

Ganz vorn dabei hingegen ist der Octavia iV. Das "iV" steht für "innovative Vehicle", und ein solches ist er dank der Kraft seiner zwei Herzen ganz sicher.