Von Constanze Werry

Immer mehr Großveranstaltungen werden aufgrund des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 abgesagt. Welche Rechte Verbraucher haben.

Wenn der Veranstalter ein Event absagt – bekomme ich mein Geld für die Tickets zurück? Liefert der Veranstalter nicht, obwohl man für die Leistung bereits bezahlt hat, besteht laut Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ein Anspruch auf Rückerstattung. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, sich im Fall einer solchen Absage an den Veranstalter oder die Vorverkaufsstelle zu wenden, um sich über die Rückabwicklung zu informieren.

Was kann ich tun, wenn der Veranstalter auf das Kleingedruckte und höhere Gewalt verweist? "Dann sollte man schriftlich per Einwurfeinschreiben eine Rückerstattung fordern und eine Frist setzen", rät Buttler. Eine Frist von 14 Tagen hält er für angemessen. Tut sich innerhalb der Frist nichts, könnten sich Verbraucher an einen Anwalt oder auch die Verbraucherzentralen wenden.

"Im Zweifelsfall kann man aber auch versuchen, sich vorher mit dem Anbieter zu verständigen – etwa indem Tickets für eine andere Veranstaltung genutzt werden können", sagt der Verbraucherschützer.

Kann ich Karten aus Angst vor dem Coronavirus zurückgeben und erhalte dafür mein Geld zurück? Nein – das ist in der Regel nicht möglich. Angst – etwa vor einer Infektion – sei laut dem Experten kein ausreichender Grund, um von einem bestehenden Vertrag zurückzutreten. Natürlich kann man freiwillig seine Karten zurückgeben, einen Anspruch auf Erstattung des Kaufpreises gibt es in so einem Fall aber nicht. Wenn der rechtliche Rahmen es zulasse, könne man höchstens versuchen, seine Tickets zu verkaufen, so Buttler.

Was ist, wenn eine Veranstaltung verschoben wird, ich aber den neuen Termin nicht wahrnehmen kann? Aus Sicht der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg müssten Verbraucher eine Verschiebung nicht hinnehmen und könnten Eintrittspreis, Vorverkaufsgebühr und Versandkosten zurückfordern. "Etwaige Klauseln in den AGB, die eine Rückgabe des Tickets nur bei genereller Absage gestatten, sind unserer Ansicht nach unwirksam", schreibt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg auf ihrer Internetseite. Dasselbe gelte auch für Dauerkarten – zum Beispiel für Fußballspiele. Der Preis könne anteilig zurückgefordert werden.