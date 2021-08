tmn. Wer die Lebensdauer seiner Schmuckstücke erhöhen will, sollte seine Perlen, Ketten, Ohrringe, Armbänder und Ringe am besten vor schlechten Einflüssen schützen. Vor allem auch starke mechanische Beanspruchung kann Schmuck schaden.

Auf den Schmuck zu achten, hat aber nicht nur den Vorteil, dass man länger Freude damit hat. Der Schutz von Schmuck ist unter anderem auch wichtig, weil bei unsachgemäßem Gebrauch die Gewährleistungsansprüche erlöschen können, so die Vereinigung der Bundesverbände des Deutschen Schmuck- und Silberwarengewerbes.

Manche Stoffe schaden dem Schmuck. Deswegen sollte man ihn nicht bei jeder Gelegenheit tragen. Schmuckstücke sollte man etwa ablegen, wenn man Hausarbeiten verrichtet – und mit Wasser und Chemikalien arbeitet. Um Schmuck vor chemischen und mechanischen Einwirkungen zu schützen, sollte man ihn auch nicht tragen, wenn er mit Dampf, Fetten oder Ölen in Kontakt kommen kann. Das gilt ebenso beim Sport, Duschen, bei der Gartenarbeit und beim Basteln.

Schmuck reagiert auch auf bestimmte Umwelteinflüsse. So kann Gold- und Silberschmuck je nach Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxid- und Schwefelgehalt der Luft oxidieren – also sich dunkel verfärben. Dies kann auch durch Schweiß, Parfüm und Hautcremes passieren.

Vor allem Perlen sollte man daher immer erst zum Schluss anlegen – also wenn man mit dem Make-up fertig ist. Denn grundsätzlich sind Perlen sehr empfindlich gegen Sprays und Parfüms.

Einzelne Edelsteine können auch empfindlich gegen starke Sonnen- und Lichteinwirkung sein. Eine zu trockene Lagerung kann zu Rissen führen. Wer sich unsicher ist, sollte im Fachgeschäft nachfragen. Am besten werden Schmuckstücke einzeln auf einer Stoffunterlage – etwa in einem Schmuckkasten – aufbewahrt. Perlen hebt man am besten separat in Tüchern oder Täschchen aus Stoff auf.

Wer seinen Schmuck reinigen will, kann ihn mit einem weichen, feuchten Tuch putzen. Für Silber gibt es auch spezielle Putztücher im Handel. Aber: Perlen niemals mit einem Baumwolltuch abreiben – sonst kommt ihnen der Glanz abhanden. Spezielle Reinigungsmittel sollte man erst nach Beratung durch einen Fachmann benutzen.