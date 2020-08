Vor allem an heißen Tagen empfinden viele Menschen die Mund-Nasen-Bedeckung als störend. Foto: dpa

(dpa). Viele Menschen empfinden das Tragen einer Maske ohnehin als beklemmend. "An warmen Tagen kommt auch noch das Problem hinzu, dass man unter der Maske schwitzt", sagt Dominic Dellweg, Arzt an der Lungenfachklinik Kloster Grafschaft in Schmallenberg. Die Feuchtigkeit sei dann eine günstige Umgebung für Krankheitserreger und reduziere auch die Durchlässigkeit der Maske, weshalb das Atmen schwerer falle, erläutert der Experte der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin.

Die Maske einfach lockerer zu tragen sei aber nicht empfehlenswert. Stattdessen sei es in Ausnahmefällen, zum Beispiel für Patienten mit Luftnot, hilfreicher, Einwegmasken zu verwenden. Diese seien bei gutem Schutz luftdurchlässiger als Stoffmasken, sagt Dellweg.