Von Daniel Hund

Heidelberg. Die Farbe: aufregend; der Sound: kernig; der Motor: kraftvoll. In einer Art Himmelblau steht er da, der i30 N Performance. Hyundai nennt diesen Farbton Performance Blue.

2017 rollten die ersten vom Band. Mittlerweile wurde ein Facelift nachgeschoben – und das ist nicht zu übersehen. Von vorne schon gar nicht: Die neuen Voll-LED-Scheinwerfer und der nachgestylte Kühlergrill im Waben-Design machen was her. Treu geblieben ist man sich in Sachen Spoilerlippe, die erneut in einem Rotton angerollt kommt und somit einen knalligen Akzent setzt.

TECHNISCHE DATEN Zylinder: 4; Hubraum (ccm): 1998; maximale Leistung (PS): 280/5500 – 6000; maximales Drehmoment (Nm): 392/2100 – 4700; Getriebe: Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 5,4; Testverbrauch (l): 9,2; Länge x Breite x Höhe (mm): 4340 x 1795 x 1445; Leergewicht (kg): 1419; Preis (Euro): 36.900.



Zum Heck. Das fährt mit einem dicken – aber nicht übertriebenen – Dachspoiler vor. Abgerundet wird der Hintern durch zwei Endrohre, die ein wenig an die Auspuff-Anlage der RS-Modelle von Audi erinnern. Zwei Rohre, eins links, eins rechts, wummern um die Wette – sind so mächtig, dass sie gefühlt zwei, drei Tennisbälle auf einmal schlucken könnten.

Apropos wummern. Soundtechnisch ist es eine Wucht, was Hyundai aus dem i30 N Performance und seinem 2.0-Liter-Turbo- Benzin-Direkteinspritzer rausholt. Aber ganz wichtig: Gekünstelt und übertrieben ist anders. Die Fahrleistungen werden blubbernd untermalt.

Und dieser Hyundai ist kein Blender, besticht durch Fahrwerte, die ihn zu einem Rivalen der Rennbahn machen. 280 PS hat der i30 N Performance unter der Haube, die dank eines speziell entwickelten Achtgang-Doppelkupplungsgetriebes ihre Power perfekt freisetzen. Knackig-zackig werden die Gänge angesteuert. Wer hier lieber selbst das Kommando hat, der kann sich mit den Schaltpaddles am Lenkrad austoben. Von 0 auf 100 km/h geht es in 5,4 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist mit 250 km/h eingetragen.

Was der i30 N kann, hat der Fronttriebler auch auf dem Nürburgring bewiesen. Um das Fahrwerk entsprechend ausbalancieren zu können, wurde er Tausende Kilometer über die Nordschleife gescheucht. Daher auch das "N" im Namenszug des Kompaktsportlers, das allerdings gleichermaßen auch für das Entwicklungszentrum im südkoreanischen Namyang steht.

Entstanden ist ein Gefährt, das auch Profi-Motorsportler begeistert, und zeigt, dass es eben keine schwindelerregenden 700 Pferdestärken braucht, um auf der Nordschleife Maßstäbe setzen zu können.

Die Zutaten sind aus dem oberen Regal: Ein elektronisches Sperrdifferenzial an der Vorderachse und eine stark zupackende Bremsanlage mit 360 mm großen Scheiben vorne – die sind besonders wichtig, denn wer schnell sein will, muss in kritischen Fahrsituationen auch schnell wieder langsam sein.

In Sachen Fahrprogramme bleiben kaum Wünsche offen. Denn obwohl man schon auf den ersten Blick erkennen kann, dass es sich beim i30 N Performance um einen kleinen Flitzer mit ordentlich Dampf unter dem Hintern handelt, hat er auch einen Eco-Modus an Bord. Switcht man in ihn rüber, kann der Über-i30 mit durchschnittlich acht Litern bewegt werden.

Doch wer sich solch einen Begleiter gönnt, der wird auch mal in die sportlicheren Programme wechseln. Und auch hier wird ihm geholfen. Neben dem normalen Sport-Modus kann auch noch in einen N- bzw. einen N-Custom-Modus abgetaucht werden. Bei letzterem kann nach Herzenslust nachjustiert werden: Sound, Dämpfer, Lenkung, Drehzahlbegrenzer, ESC – nichts scheint unmöglich zu sein. Fast wie an der Spielkonsole, wenn man an seiner Lieblings-Rennsimulation hockt und zockt.

Und was soll der Spaß kosten? 36.900 Euro. Das ist ein stattlicher Preis, im Vergleich zu so manchem Konkurrenten geht der I30 N Performance aber so fast noch als Schnäppchen durch.