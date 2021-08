Von Gregor Tholl

Das Vorurteil, Tattoos seien verwegen und nur was für Straftäter, Drogenkonsumenten oder Darsteller aus der Scripted-Reality-Soap "Berlin - Tag & Nacht" ist ein veraltetes Klischee. Tätowierungen sind - egal ob sie einem gefallen oder nicht - angesagt und ein Massenphänomen. Bei Leuten zwischen 20 und 30 trägt heute jeder Zweite ein Tattoo. In der Gesamtbevölkerung verdoppelte sich der Anteil der Tätowierten in den vergangenen zehn Jahren auf mehr als 20 Prozent. Etwa ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland ist also tätowiert, Tendenz steigend - kein Wunder, dass die Industrie da einen Markt für Spezialkosmetika sieht.