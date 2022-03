Heidelberg. (tmn) "Spaßverderber!": Wer in geselliger Runde Wein oder Bier ablehnt, bekommt manchmal genau das zu hören. Dabei gibt es gute Gründe für eine Alkohol-Pause – und die Fastenzeit ist laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ein willkommener Anlass dafür.

Wer regelmäßig zu alkoholischen Drinks greift, läuft nicht nur Gefahr, in eine Abhängigkeit zur geraten. "Alkohol ist ein Zellgift und kann alle Organe schädigen", erläutert Prof. Martin Dietrich, Kommissarischer Direktor der BZgA. Durch regelmäßigen Alkoholkonsum steigt das Risiko unter anderem für Leber- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Ebenso kann Alkohol die Entstehung von Krebs begünstigen. Laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum gelten etwa acht von 100 Brustkrebserkrankungen als alkoholbedingt. Schon ein alkoholisches Getränk am Tag erhöhe das Risiko, im Laufe des Lebens an Krebs zu erkranken, so die Fachleute.

Es gibt also gute Gründe, eine Weile auf Bier, Wein und Spirituosen zu verzichten. Doch: Die Aussicht, seinem Körper Gutes zu tun, ist nicht immer Motivation genug. Diese Tricks können helfen, das Null-Promille-Vorhaben in der Fastenzeit tatsächlich durchzuziehen:

> Abwechslung ins Glas holen: Packt einen doch die Lust auf einen Cocktail oder ein erfrischendes Bier, lassen sich mit etwas Kreativität Alternativen finden. Die BZgA schlägt zum Beispiel vor, geschäumtes Malzbier mit Apfelsaft und Zitronenzesten zu testen.

> Erfolge dokumentieren: So kann man im Kalender für jeden Tag ohne Alkohol ein Häkchen setzen – und sich so den bisherigen Erfolg vor Augen führen.

> "Nein, danke!" sagen üben: Die Fachleute der BZgA empfehlen, beim Ablehnen von Alkohol nicht in Rechtfertigungen zu verfallen, sondern den Drink ohne Begründung abzulehnen. Auch wenn das anfangs alles andere als einfach sei.

> Ausrutscher akzeptieren: Hat man sich in geselliger Runde doch zu einem Bier überreden lassen, heißt das nicht, dass das Alkoholfasten gescheitert ist. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rät dazu, sich Ausrutscher zu verzeihen – und sie nicht als Anlass zu werten, das ganze Vorhaben aufzugeben.

Asiatischer Gemüse-Eintopf

Zutaten für 4 Portionen:

300 g Dicke Bohnen (TK)

250 g TK-Erbsen

150 g Zuckerschoten

3 Stangen Zitronengras

2 rote Chilis

¼ Pamelo oder Grapefruit

130 g Mie-Nudeln

1 fingergroßes Stück Ingwer

400 ml Kokosmilch

300 ml Karottensaft

Koriander

Salz und Pfeffer

Eine Chili entkernen, würfeln und mit dem Karottensaft zu Sirup einkochen. Ingwer in Scheiben und Zitronengras in fünf Zentimeter große Stücke schneiden, Chili anpiksen. Korianderblätter abzupfen, Stile grob hacken. 800 ml Wasser mit Ingwer, Chili, Zitronengras und Korianderstängeln 15 Minuten köcheln lassen. Bohnen für einige Minuten in kochendes Wasser geben, dann abschrecken und Haut entfernen. Zuckerschoten schräg halbieren. Sud durch ein Sieb abgießen und im klaren Sud Erbsen, Zuckerschoten und Nudeln etwa fünf Minuten köcheln lassen. Kokosmilch und Dicke Bohnen dazugeben. Dann grob gehackten Koriander dazugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auf Schüsseln verteilen und mit Pomelostücken und Sirup servieren.