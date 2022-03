Von Constanze Werry

Endlich mit dem Joggen anfangen? Kein Problem! Egal ob es um einen sportlichen Wiedereinstieg geht oder Joggen völliges Neuland ist – eine Anleitung Schritt für Schritt.

Wie fängt man am besten an? Bevor es ans Trainieren geht, ist erst einmal Hirnschmalz gefordert. Denn zunächst sollte man sich eine fünf Kilometer lange Strecke ausgucken. Wer nicht auf einer Bahn laufen will, kann dafür Karten-Tools im Internet benutzen. Denn gerne verschätzt man sich sonst mit der tatsächlichen Distanz. Dr. Klaus Weiß, Sportwissenschaftler und Fachmann für Prävention und Rehabilitation am Sportinstitut der Universität Heidelberg, rät außerdem: "Man sollte den für sich persönlich machbaren Tageszeitpunkt ermitteln, der sich für ein Training anbietet." Der eine sei eher ein Morgen-, der andere eher ein Abendmensch. Dann kann es aber auch schon fast losgehen.

Die Fünf-Kilometer-Strecke wird in 500 Meter große Abschnitte unterteilt. Diese Abschnitte werden abwechselnd gejoggt und schnell gegangen. "Wenn man sich nicht mehr unterhalten kann, dann gehen und nicht mehr joggen", so die Empfehlung des Experten.

Ist bei der Wahl der Strecke noch etwas zu beachten? Das Laufen auf weichem Boden – wie etwa Waldboden – ist anstrengender. Es benötigt mehr Konzentration und kostet mehr Kalorien.

Worauf muss man bei der Technik achten? "Auf eine solide Körperspannung", erklärt der Sportwissenschaftler. "Eine aufrechte Haltung ist wichtig, damit der Rumpf Platz für die Atmung hat." Auch ein sauberes Auftreten sei wichtig. Gemeint ist in diesem Fall: Die Füße rollen von der Ferse bis zum Ballen ab.

Und man sollte nicht zu überambitioniert starten. "Besser ist es, locker zu laufen, statt sich in eine größere Geschwindigkeit zu drängen." Als Richtwert gilt außerdem: Der maximale Puls sollte einen Wert von 220 minus Lebensalter nicht überschreiten. Optimal ist ein Einstieg bei 65 bis 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Als Beispiel: Im Alter von 40 Jahren liegt der maximale Puls bei 180 – davon 65 Prozent als Anfangspuls in der Startphase entsprechen etwa 117. Dies als grob berechnete Empfehlung, die nicht auf einem Eingangstest beruht.

Wie oft und wie lange sollte man anfangs trainieren? Möglichst dreimal in der Woche für je eine halbe Stunde. Die Intensität kann dann nach etwa vier Wochen gesteigert werden. "Wer vorher schon mal viel Sport gemacht hat, dem fällt es leichter und der Einstieg geht schneller – das ist auch eine persönliche Empfindung", so Weiß.

Muss man sich aufwärmen? Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Dafür eigenen sich zum Beispiel Seitstellschritte mit oder ohne Überkreuzen, Skippings – schnelle kleine Schrittfolgen, die Belastung liegt dabei eher auf den Fußballen, die Knie werden zügig abwechselnd weniger als 45 Grad angezogen und man rollt vom Ballen zur Ferse ab, sowie der Kniehebelauf.

Weiß rät nach dem Training zum Dehnen. Letzteres vor allem für die Beinmuskulatur Wade, vordere und hintere Oberschenkelmuskulatur und die Hüftbeugemuskulatur.

Wie wichtig sind die Schuhe? Sind die Schuhe, die man noch zu Hause hat, älter als zwei Jahre, rät Sportexperte Weiß zur Anschaffung von neuen. Was man außerdem überlegen sollte: Eventuell lässt sich die Motivation anzufangen und durchzuhalten vergrößern, wenn man in neue Schuhe investiert.

Von der Ausrüstung her genügt für den Anfang ansonsten ein Jogginganzug. Im besten Fall hat man witterungsgerechte Kleidung im Schrank.

Kochen mit Kräutern

Foto: Getty

Frische Kräuter schmecken nach Frühling. Hier ein Rezept für drei Portionen Kartoffelpuffer mit Kräuterquark. Gebraucht werden 1 kg mehligkochende Kartoffeln, 1 Schalotte, 2 Eier, 40 g Haferflocken und Öl zum Braten. Für den Kräuterquark: 250 g Quark, Saft einer ½ Zitrone, 4 Radieschen, ½ Bund Petersilie, ½ Bund Schnittlauch, Kresse, Salz und Pfeffer. Kartoffeln und Schalotte schälen, reiben und mit den restlichen Pufferzutaten vermischen, salzen und pfeffern. Kräuter klein schneiden, Radieschen reiben und mit Quark und den übrigen Zutaten verrühren. Öl erhitzen und esslöffelweise Kartoffelteig zu Puffern ausbacken. Mit dem Quark servieren. (csw)