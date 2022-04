Von Constanze Werry

Heidelberg. Ein Mehr an Eiweiß – das versprechen etliche Lebensmittel im Supermarkt. Und sie erwecken den Eindruck, besonders gesund zu sein – haben Proteine im Vergleich zu Kohlenhydraten doch das bedeutend bessere Image. Doch wie viel Protein brauchen wir wirklich? Haben die sogenannten High Protein-Produkte wirklich einen Mehrwert? Diese und andere wichtige Fragen und Antworten im Überblick.

Wozu braucht der Körper Proteine? Eiweiße sind ein wichtiger Baustein für unseren Organismus. "Sie spielen eine wichtige Rolle für Zellen, Zellerneuerung, Muskulatur, Blut, Blutgerinnung, Enzyme und die Körperabwehr", erklärt die Oecotrophologin Astrid Donalies.

Hilft Eiweiß beim Abnehmen? "Protein hat einen gewissen Sättigungseffekt", erklärt die Ernährungsexpertin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Eine höhere Proteinzufuhr bei gleichzeitiger Reduktion von Kohlenhydraten kann tatsächlich zunächst bei einer Gewichtsabnahme helfen. Allerdings ist dieser Effekt nach drei bis sechs Monaten obsolet.

Was bringen High Protein-Produkte? In der Regel böten sie keinen Gewinn, erläutert Donalies. "Oft handelt es sich um hochverarbeitete Lebensmittel mit reichlich Zucker, die fast an Süßigkeiten erinnern." Vielfach seien Molkereiprodukte im Angebot, deren natürlicher Proteingehalt schon ausreichend ist. Und: Ähnlich wie bei Nahrungsergänzungsmitteln zielten die Produkte vor allem auf eines: gegen ein schlechtes Gewissen verursacht durch unausgewogene Ernährung.

Wie viel Protein benötigt der Körper täglich? "Man rechnet bei einem Erwachsenen mit 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht – bei jungen Männern etwas mehr und Senioren ab 65 Jahren ebenfalls.", so Donalies.

Was muss man zu sich nehmen, um täglich genug Eiweiß aufzunehmen?"Der Wert des täglichen Bedarfs wird bei einer vollwertigen Mischkost oft schon überschritten", erläutert Donalies. Selbst Sportler benötigen erst mal kein zusätzliches Eiweiß. Unter einer vollwertigen Mischkost versteht man eine Ernährungsweise, bei der etwa Dreiviertel des Essens pflanzenbasiert ist: Basis sind fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag, dazu zählen auch Nüsse und Hülsenfrüchte; dann reichlich Vollkornprodukte und Kartoffeln sowie als Fett pflanzliche Öle. Tierisches wie Milchprodukte, Fleisch, Eier und Fisch sollten ergänzen. Zucker und Salz eher sparsam einsetzen.

Gibt es Unterschiede beim Aufbau und der Verwertung bei den Proteinen? Entscheidend ist, wie gut verfügbar das Eiweiß aus der Nahrung für den menschlichen Körper ist. Man spricht auch von der Bioverfügbarkeit. "Das Eiweiß aus Milch, Milchprodukten, Fleisch, Eiern und Fisch ist für Menschen sehr hochwertig", erklärt die DGE-Expertin. Es gibt aber auch pflanzliches Eiweiß, das zum Beispiel in Vollkornbrot oder Hülsenfrüchten steckt.

Wie ist das, wenn man sich vegetarisch ernährt?Nicht nur dann sollten verschiedene Proteinlieferanten kombiniert werden. So ergänzt sich die Wirkung und man erreicht eine sehr gute Wertigkeit. Donalies gibt Beispiele: "Essen Sie Getreide mit Hülsenfrüchten wie etwa Reisgerichte mit Linsen oder Vollkornbrot mit Humus. Aber auch Getreide mit Milchprodukten wie Käsebrot oder Müsli mit Joghurt oder Milch sind gute Proteinlieferanten. Weitere Beispiele für schmackhafte und zugleich ernährungsphysiologisch wertvolle Kombinationen sind Kartoffeln mit Ei oder Milchprodukte etwa in Form von Pellkartoffeln mit Kräuterquark."

Ofenspargel mit Linsen-Vinaigretteund Kartoffelstampf

Zutaten für 2 Portionen:

600 g weißer Spargel

400 g mehligkochende Kartoffeln

100 ml Haferdrink

2 EL Rapsöl (Buttergeschmack)

1/2 TL Ahornsirup

Steinsalz, Schwarzer Pfeffer

Für die Vinaigrette:

30 g Belugalinsen

2 EL Leinöl

3 EL Balsamico Creme

Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Den weißen, geschälten Spargel auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und mit einer Marinade aus 1 EL Rapsöl, 1/2 TL Ahornsirup und 1/4 TL Steinsalz einpinseln. 20-30 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Die geschälten Kartoffeln in Stücke schneiden und in Salzwasser gar kochen. Für die Vinaigrette die Linsen 15-20 Minuten in Wasser (ohne Salz!) kochen und danach mit den übrigen Zutaten verrühren. Die Kartoffeln stampfen. Hafermilch und 1 EL Rapsöl unterrühren. Alles zusammen anrichten und die Vinaigrette über den Spargel verteilen.