csw/tmn. Endlich fitter werden und regelmäßige Bewegung im Alltag verankern – doch nicht immer sind Geist und Fleisch auf Dauer so willig wie sie es zur Erfüllung des Vorsatzes sein müssten. Doch mit ein paar Tricks lassen sich Trainingsroutinen so etablieren, dass sie einem wirklich in Fleisch, Blut und auch den Kopf übergehen.

Der Sportwissenschaftler Dr. Klaus Weiß rät zu Vielfalt beim Training. "Mal radfahren, mal gehen, laufen oder Training mit dem eigenen Körpergewicht abwechseln und möglichst vielseitig starten", empfiehlt der Fachmann für Prävention und Rehabilitation am Sportinstitut der Universität Heidelberg. Für letzteres empfiehlt er zumindest für den Einstieg eine fachliche Betreuung, zum Beispiel Kurse vor Ort, im Verein, im Fitnessstudios oder bei einem Personal Trainer. Alternativ kann man auch Online-Angebote nutzen. So haben beispielsweise Krankenkassen zuweilen ganze Übungsprogramme im Angebot.

Morgenstund hat Gold im Mund Jetzt mal ehrlich: Wer hat Lust sich um 7 Uhr die Laufschuhe anzuziehen und eine halbe Stunde zu joggen? Klar ist es hart, doch schon fünf Kilometer im lockeren Tempo lösen wahre Glücksgefühle aus und man startet mit frischen Gedanken in den Tag. Und gerne auch das Frühstück oder einen Smoothie erst nach der Dusche einnehmen, dann schmeckt es umso besser. Wenn dieser morgendliche Lauf zwei- bis dreimal die Woche gelingt, ist das ein wahrer Fortschritt. Es lohnt sich dabei in Schuhe zu investieren, die den Lauf zu einer entspannten Angelegenheit werden lassen und natürlich eine angemessene Kleidung – dann kann mit wechselnden Strecken jede Einheit zum Erlebnis werden. (bma)

Noch ehe es auf den Sportplatz oder ins Fitnessstudio geht, sollte man sich daheim hinsetzen und überlegen: Welche Ziele will ich durch das Training erreichen? Wie viel Zeit steht mir pro Woche zur Verfügung und welche Erfahrungen oder Trainingsvorlieben habe ich?

Die Antworten notiert man sich. Je konkreter sie ausfallen, desto leichter werde das Finden des richtigen Trainingsrahmens, verspricht Laura Blanz, Expertin von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken. Und desto größer sind die Chancen, dass man es länger durchzieht.

Trotz aller Planung und Vorsätze kann natürlich immer mal etwas dazwischenkommen. Weiß empfiehlt dafür die "5 zu 2"-Regel. Fünf Tage hält man sich an den Trainingsplan – zwei Tage darf man dagegen verstoßen. "Da braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben – es kann immer mal was sein. Wichtig ist aber, dass man wieder zurückfindet zum Plan. Mit dieser Regel bleibt man definitiv auf der Erfolgsspur."

Ein wichtiger Tipp für Sporteinsteiger: Häufigkeit und ein moderater Einstieg schlagen Intensität. Entsprechend sind drei wöchentliche Einheiten à 30 Minuten besser als eine Einheit pro Woche à 90 Minuten. Blanz begründet: Wer sich durch zu intensives Training körperlich überfordert, nimmt sich schnell die Bewegungsfreude. Denn man sollte nicht vergessen: Muskeln, Sehnen und Gelenke brauchen Zeit, um sich an die neue Belastung zu gewöhnen. Deshalb lieber mit einer moderaten Intensität in die neue Trainingsroutine starten.

Oftmals bremst einen auch eine negative Grundeinstellung aus. Zur Stärkung der eigenen Motivation gibt Weiß in puncto Bewegungsfreude noch etwas zu bedenken: "Man sollte sich vor Augen halten, dass Bewegung und körperliche Anstrengung nicht unangenehm ist, sondern ein Lebenselixier, für das man dankbar sein kann."