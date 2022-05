Von Daniel Hund

Heidelberg. Der Fiat 500X. Auf dem Markt ist er seit 2014. Höher, breiter und klobiger als der normale 500er. Dieser kleine Charmeur, der vor allem Frauen-Herzen höher schlagen lässt.

Das X steht für die Mini-SUV-Variante. Die ist optisch nicht ganz so knuffig, bietet aber einige Vorzüge. Vor allem natürlich deutlich mehr Platz.

Doch auch der 500X kann entzücken, Blicke auf sich ziehen. Als 500X Dolcevita Sport Yacht Club Capri sowieso.

Das Erste, was auffällt? Na, diese Farbe: Fiat nennt sie Venezia blu metallizzato. Ein Blauton, der edel daherkommt. Entstanden ist der Yacht-Flitzer durch eine Kooperation mit dem Yacht-Club der paradiesischen Urlaubsinsel. Und diese Partnerschaft ist nicht zu übersehen: Mehrere kleine Abzeichen des Clubs fährt dieser 500X spazieren.

Hintergrund Fiat 500X Dolcevita Sport Zylinder: 4, Hubraum (ccm): 1332; maximale Leistung (PS): 150 bei 5500 U/min; maximales [+] Lesen Sie mehr Fiat 500X Dolcevita Sport Zylinder: 4, Hubraum (ccm): 1332; maximale Leistung (PS): 150 bei 5500 U/min; maximales Drehmoment (Nm): 270 bei 1850 U/min; Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s): 9,6; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 207; Frontantrieb; Getriebe: Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe; Testverbrauch (l): 6,3; Länge x Höhe x Breite (m): 4,25, x 1,80 x 1,58; Leergewicht (kg): 1410; Preis (Euro): 33.490.

Ein Hingucker ist auch der Rest: Blaue Felgen, weiße Zierstreifen und weiße Ledersitze mit blauer Bestickung. Abgerundet wird das durch ein Dach, das gar kein richtiges ist. Es ist aus Stoff, rollt per Knopfdruck komplett zurück und lässt sowohl für die erste als auch die zweite Reihe die Sonne rein. Gute Laune, Capri-Feeling auch in der Kurpfalz.

Das hat schon was.

Kommen wir zum Motor: An Bord des Testwagens war eine 1,3 Liter Maschine, Firefly genannt. 150 PS setzt die frei – und die reichen, um den 500X in 9,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen. In Sachen Verbrauch pendelte er sich rings um Heidelberg bei 6,3 Litern ein. Die Endgeschwindigkeit soll bei 207 km/h liegen, wurde während der Testrunden aber nicht ansatzweise ausgereizt.

Trotzdem wird schnell klar, dass dieser 500X Dampf unter dem Hintern hat. Was auch mit dem Gewicht zu tun hat. Mit seinen 1410 kg ist er kein wirklicher Brocken.

Dennoch wird man das Gefühl nicht los, dass er eigentlich noch mehr zeigen könnte. Hier kommt das Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe ins Spiel. Es hemmt, steht für eher langsamere Schaltvorgänge und bremst den 500X gefühlt etwas ein.

Das kann stören, andererseits: Dieses Auto, das vorzugsweise im Sommer genutzt wird, steht eher für Genuss, für Strand-Träumereien. Und da lässt man es ohnehin eher etwas ruhiger und entspannter angehen.

Im Capri-Renner aus den Fiat-Werken kommt Yacht-Feeling auf. Die Sitze sind perfekt ausgepolstert, richtig schick mit ihren blauen Stickereien. An Bord des Testwagens war zudem eine Armaturen-Bretteinlage in Holzoptik. Die kostet einen Aufpreis von 300 Euro. Das Mulitmedia-System ist praktisch und selbsterklärend, blitzschnell klickt man sich durch die einzelnen Menüpunkte. Dennoch wirkt es etwas aus der Zeit gefallen. Einer Zeit, in der gefühlt alles immer größer und schneller wird, ist ein Bildschirm in sieben Zoll eher noch eine Seltenheit.

Und was kostet der Oben-Ohne-Spaß so? 33.490 Euro stehen in der Testwagen-Mappe.