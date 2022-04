Von Daniel Hund

Heidelberg. Gladiator. Viele Film-Fans denken da sofort reflexartig an einen Mann: Russell Crowe. Der Neuseeländer spielte im Jahr 2000 die Hauptrolle im Mega-Blockbuster "Gladiator". Ein Jahr später staubte er dafür einen Oscar ab.

Was das alles auf der Motorseite zu suchen hat? Na, Jeep hat auch einen Gladiator. Und der Name passt, wobei Godzilla auch recht stimmig gewesen wäre. Denn die Jeep-Version hat was von einem Giganten. Satte 5,60 Meter misst dieser Brocken vom Heck bis zur Front. Er gehört zur Familie der Pick-ups. Ein Arbeitstier also, das aber auch einen beachtlichen Style-Faktor mitbringt. Das zeigt sich spätestens dann, wenn man den Gladiator an einer belebten Ecke am Straßenrand abstellt. Jeder Zweite bleibt kurz stehen, oder dreht gleich mal eine Extrarunde, um dieses Gefährt genauer unter die Lupe nehmen zu können.

Hintergrund Jeep Gladiator Overland Hubraum (ccm): 2987; Zylinder: 6; Kraftstoff: Diesel; maximale Leistung (PS): 264; maximales Drehmoment [+] Lesen Sie mehr Jeep Gladiator Overland Hubraum (ccm): 2987; Zylinder: 6; Kraftstoff: Diesel; maximale Leistung (PS): 264; maximales Drehmoment (Nm): 600 bei 1400–2800; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 177; Getriebe: Achtgang-Automatik; Start-& Stop-Funktion; Länge x Breite x Höhe (mm): 5591 x 1894 x 1843; Radstand (mm): 3488; zul. Anhängelast gebremst (kg): 2722; Leergewicht (kg): 2109; Preis (Euro): 73.000.

Gebaut wurde er schon zwischen 1962 und 1988. 2019 nun die Rückkehr. Dass man ihn dennoch eher selten auf deutschen Straßen sieht, liegt sicher auch am Preis. Als Overland-Version startet der Gladiator bei 73.000 Euro.

Dafür gibt es einen V6-Diesel mit 264 PS und einem maximalen Drehmoment von 600 Newtonmetern. Von 0 auf 100 km/h kann es in 8,6 Sekunden gehen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei eingetragenen 177 km/h. Alternativ hat Jeep auch einen 290-PS-starken Benziner im Programm, der in Europa aber nicht erhältlich ist.

Zur Optik: Nähert man sich dem Gladiator von vorne, denkt man selbst als Jeep-Laie sofort an den Wrangler, der aus dem Jeep-Fuhrpark längst nicht mehr wegzudenken ist. Die Front ist identisch: Auch der Gladiator setzt auf die markentypischen sieben Lamellen. Beim Gladiator wurden sie aber einen Tick größer angelegt. Das hat den Vorteil, dass so eine bessere Kühlung erreicht wird. Ansonsten sind sie sich wie aus dem Gesicht geschnitten: Die XXL-Kotflügel und die charismatischen LED-Leuchten prägen die Front.

Kommen wir zum großen Unterschieden zwischen Gladiator und Wrangler: dem Hintern. Die Pritsche ist 1,50 Meter lang und rund 45 Zentimeter hoch. Was die Vorzüge des Gladiators unterstreicht. Wenn er gebraucht wird, ist er da, kann einiges aufladen und aushalten.

Und wie fährt sich der Große so? Der V6-Motor sorgt für einen kraftvollen Antritt. Trotz seiner Ausmaße ist der Gladiator gut beherrschbar. Ausflüge in die Innenstadt könnten hingegen etwas problematisch werden. Dank Rückfahrkamera hat man zwar eine gute Übersicht und entwickelt schnell auch ein Gefühl für die 5,60 Meter, doch sein Wendekreis von rund 14 Metern ist nicht für schmale und zugeparkte Gässchen gemacht.

Das Allradsystem kennen wir bereits aus dem Wrangler. So gibt’s beispielsweise auch den Hinterrad-Antrieb, Jeep nennt ihn "2H", mit Straßenübersetzung. Oder den zuschaltbaren Vierrad-Antrieb (4H Part-Time). Verlangt es die Fahrsituation kann zwischen beiden Programmen – bis zu einer Geschwindigkeit von 70 km/h – hin und her gewechselt werden. Gebaut ist der Gladiator auf einem Leiterrahmen.

Im Gladiator fühlt man sich wie im Wrangler. Der Aufbau ist gleich, wirkt rustikal, aber wertig. Gereist wird auf Sitzen, die nicht viel bequemer sein könnten. Und auch ansonsten muss man eigentlich auf nichts verzichten, was heutzutage für viele Menschen dazugehört: Android Auto und Apple Car Play sind mit an Bord.