tmn. Geben Wetterdienste Glatteiswarnungen heraus, sollten Autofahrer diese sehr ernst nehmen und notfalls ihr Auto lieber stehen lassen. Das rät der Tüv Thüringen. Trotz moderner Assistenzsysteme sei es oft kaum möglich, schadlos zum Stehen zu kommen, wenn Autos ins Rutschen kommen. Wer dennoch fahren will, passt das Tempo an die Bedingungen an. Beginnt das Auto zu rutschen, nutzen Autofahrer besser die Bremswirkung des Motors oder bremsen "sehr gefühlvoll" ab und lenken nicht hektisch.

Sind nach einer Frostperiode wieder wärmere Temperaturen und Regen vorhergesagt, müssen Autofahrer besonders auf der Hut sein. Das kann zu überfrierender Nässe und Blitzeis führen.