Ist ein Hund viel allein, kann ihn das verunsichern und er verbellt alles, was am Zaun vorbeikommt. Foto: Jonas Walzberg/dpa/dpa-tmn​

Von Fabian Busch

Morris weiß, was er zu tun hat. Wenn Spaziergänger oder Radfahrer am Gartenzaun vorbeikommen, meldet der Australian Shepherd das mit einem Bellen. Seiner Besitzerin Manuela Zaitz ist das ganz recht: Da sie abgelegen am Rand der Stadt Moers wohnt, möchte sie nicht, dass sich jeder Mensch unbemerkt ihrem Haus nähern kann.