Von Constanze Werry

Fast jede Frau denkt ständig übers Abnehmen nach - und immer öfter auch Männer. Im Interview spricht der Heidelberger Allgemeinmediziner, Ernährungsexperte und Autor des Buches "Lizenz zum Essen" Dr. Gunter Frank über Übergewicht, Diäten und warum traditionelle Küche ihre Vorteile hat.

Vor allem Frauen fühlen sich schnell zu dick - schadet Übergewicht der Gesundheit?

Übergewicht schadet nicht der Gesundheit. Es gibt sicher Extremausprägungen, nach oben und unten, die mich als Arzt veranlassen zu überlegen, ob der Patient ein gesundheitliches Problem wegen seines Gewichts hat. Die anderen Millionen dazwischen sind völlig gesund dick oder schlank. Man kann nicht über das Gewicht den Gesundheitszustand ablesen.

Wenn ich trotz allem unzufrieden mit meinem Gewicht bin - können Diäten funktionieren?

Die Gewichtspropaganda wirkt. Ich würde behaupten, mehr als 90 Prozent der Frauen denken mindestens einmal am Tag ans Abnehmen - unabhängig von der Kleidergröße. Zunehmend geht es aber auch Männern so. Was Abnehmen angeht: Zunächst einmal sind Diäten und Ernährungsumstellung das Gleiche. Und dann fehlt der Nachweis, dass diese Programme auf Dauer funktionieren. Für mich ist wichtig, erst mal herauszufinden, warum jemand abnehmen will. Ist das sein eigenes Ziel - oder werden Werte und Normen von außen übernommen.

Gibt es aus Ihrer Sicht überhaupt einen Weg erfolgreich abzunehmen?

Zunächst muss man das Wort "abnehmen" klären. Kurzfristig abnehmen geht immer. Langfristig eben nicht. Wobei das ständige Zu- und Abnehmen - der Jojo-Effekt - dann selbst eine gesundheitsschädliche Komponente hat, körperlich und psychisch. Langfristiges Abnehmen gelingt nie über die Ernährung.

Warum nicht?

Das subkutane Fettgewebe ist letztlich eine genetische Größe zur Wärmeisolation. Der Körper will sein Fett und kämpft dafür. Es gibt aber noch andere Faktoren, die das Gewicht beeinflussen. Das sind Hormone, Medikamente, Krankheiten - deshalb sollte man bei ungewöhnlichen Gewichtsveränderungen zunächst eine Diagnose suchen. Und dann landen wir irgendwann auch beim Thema Stress. Und hier gibt es unter Umständen ganz individuelle Ansatzpunkte, die man mit den Patienten besprechen kann.

Zu welcher Ernährungsweise raten Sie ?

Ich rate dazu, was zum Thema gesunde Ernährung geschrieben wurde, erst mal wegzulegen, weil das die gesunden, physiologischen, naturgemäßen Zusammenhänge stört. Die gesunden Ernährungsratschläge, die uns seit 50 Jahren vermittelt werden, sind weltanschaulich definiert und nicht wissenschaftlich - obwohl sie im wissenschaftlichen Gewand daherkommen. Ich halte es für sinnvoll, dass man evolutionär und naturwissenschaftlich denkt.

Was meinen Sie damit?

Man muss einfach sehen, dass wir Menschen einen anderen Verdauungsapparat entwickelt haben,als etwa Wiederkäuer oder unsere nächsten Verwandten, die Affen. Mit Zunahme des Gehirns schrumpfte der Verdauungsapparat. Das hat Konsequenzen. Um vor allem die pflanzliche Nahrung besser zu vertragen, die voller natürlicher Abwehrstoffe - also Giften - steckt, musste der Mensch das Kochen erfinden. Und viele traditionelle Kochrezepte, die heute als ungesund gelten, haben diesen biochemischen Hintergrund. Sie können ganz hervorragend solche Abwehrstoffe entgiften, so dass wir die Nahrung besser vertragen können.

Haben Sie da ein Beispiel?

Nehmen Sie Pommes. Sie werden als Gefahr für die Gesundheit gebrandmarkt. Dabei sind Pommes die adäquate Zubereitungsart von Kartoffeln für Kinder. Weil Sie mit 170 Grad etwa die gefährlichen Alkaloide entgiften. Und jetzt die Gretchenfrage: Warum mögen Kinder Pommes? Sie mögen sie, weil sie adäquat zu ihrem Verdauungsapparat passen. Deshalb wundert es auch nicht, dass keine seriösen Studien existieren, die etwa Pommes als Gefahr für die Gesundheit einstufen konnten.

Pommes sind also nicht ungesund?

Ernährungswissenschaftler deuten Wohlgeschmack ja meist als sicheres Zeichen, dass diese Nahrung ungesund sein muss, was mich eher an religiösen Eifer erinnert. Doch wenn einem etwas schmeckt, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass der Körper dieses Nahrungsmittel als richtig einstuft. Unser Körper ist ja nicht dumm. Man kann sicher darüber sprechen, wenn man anfängt eine Maispampe in Pommesform zu pressen und Pommesgeschmack darauf zu designen. Da wird dieser Regelkreis ad absurdum geführt. Aber es macht Sinn, diese physiologischen Zusammenhänge mehr zu erforschen und traditionelle Nahrungszubereitung mehr wertzuschätzen.

Haben Sie noch ein Beispiel für das Gute der traditionellen Küche?

Eins meiner Lieblingsbeispiele ist die Prise Zucker in der Tomatensuppe. Er entgiftet die Tomatenlektine, die die Dünndarmwände angreifen können.

Haben Sie einen Rat, wie man ans Essen herangehen sollte?

Zunächst mal sollte man dem eigenen Empfinden vertrauen. Sowohl kurzfristig - wie geht es mir nach dem Essen - und auch langfristig, wenn ich merke, dass ich etwas nicht mehr mag. Was wir ganz allgemein aber brauchen, ist eine deutliche Entspannung an der Ernährungsfront. Die Gefahr der Ernährung für die Gesundheit wird dramatisch überschätzt. Die Bedeutung für das tägliche Wohlbefinden wird dagegen unterschätzt und hier würde mehr Verständnis für Traditionen helfen.