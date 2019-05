Von Constanze Werry

Stuttgart. "Artenschutz ins Grundgesetz" - bei seinen Vorbereitungen für eine entsprechende Petition an den Petitionsausschuss des Bundestages hat der Moderator Dirk Steffens bereits viele Unterstützer gewonnen. Doch wie reicht man eine Petition eigentlich ein? Das Recht dazu hat jeder!

> Landesebene: An den Petitionsausschuss in Baden-Württemberg kann man sich allein oder in Gruppen wenden. Hauptaufgabe des Ausschusses ist es, sich mit Bürgern zu beschäftigen, die sich durch Entscheidungen von Ämtern oder Behörden benachteiligt fühlen. Petitionen können schriftlich per Post eingereicht werden, wobei Absender, Name und Unterschrift wichtige Formalia sind. Zu richten ist die Petition an: Landtag von Baden-Württemberg, Petitionsausschuss, Konrad-Adenauer-Straße 3, 70173 Stuttgart. "Ansonsten braucht man nicht etwa einen Anwalt, um sein Anliegen vorzutragen - das geht relativ formlos und kann jeder selbst machen", erklärt Hermino Katzenstein, Abgeordneter der Grünen im Landtag und Mitglied des Petitionsausschusses. "Fall und Anliegen sollten klar und verständlich geschildert werden."

Die Grundrechte: Artikel 17 "Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden."

Auch online können Petitionen hier eingereicht werden. "Ganz wichtig: In Deutschland ist die Justiz unabhängig - Gerichtsurteile werden daher nicht angegriffen oder angefochten", so Katzenstein.

"Nach Eingang der Petition erhält man relativ schnell eine Eingangsbestätigung und Petitionsnummer", schildert Katzenstein das weitere Prozedere. Ein bisschen Geduld müsse man aber mitbringen. Die Bearbeitung könne einige Monate in Anspruch nehmen.

> Bundesebene: Laut der Internetseite des Deutschen Bundestages ist dessen Petitionsausschuss die zentrale Anlaufstelle, um "Sorgen, Nöte und Anregungen" an das Parlament heranzutragen. An den Petitionsausschuss können Einzelpetitionen oder auch Petitionen, die von allgemeinem Interesse sind, gerichtet werden, an denen sich dann entsprechend auch Unterstützer beteiligen können.

Einzelpetitionen können per Brief, Fax, per Post oder über die Seite des Deutschen Bundestages eingereicht werden. Bitten oder Beschwerden von allgemeinem Interesse können nur online mit der Bitte um Veröffentlichung über die oben genannte Internetseite eingereicht werden. Darüber, ob eine Petition veröffentlicht wird oder nicht, wird der Petent informiert. Immer anzugeben sind Name und Adresse des Petenten. Wird eine Petition gemeinschaftlich etwa durch Bürgerinitiativen oder Vereine eingereicht, ist ein Ansprechpartner zu nennen.

Wird eine öffentliche Petition innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung auf der Seite des Bundestages von 50.000 oder mehr Personen unterstützt, wird in der Regel im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags öffentlich beraten. Der Petent wird dazu eingeladen und erhält Rederecht. Völlig unabhängig von der Anzahl der Unterstützer wird jede Petition parlamentarisch geprüft.