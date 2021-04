on Simone F. Lucas

Zum Baden in der Adria ist es im April noch zu kalt, doch es sprechen andere Gründe für einen Trip nach Istrien. Gut, dass die Region im Nordwesten Kroatiens viel mehr zu bieten hat. Wer nur wegen Sonne, Strand und Meer hinfährt, versäumt ohnehin, was die kroatische Halbinsel zu einem Genussland macht: die Dörfer im Hinterland, zu denen Sträßchen führen, die nicht einmal auf der Karte zu finden sind. Die ländlichen Konobas, in denen noch gekocht wird wie zu Omas Zeiten. Und die Olivenhaine und Weinberge. Manchmal hat man unterwegs das Gefühl, man sei in der Toskana gelandet. Begegnet man dann in manchem Dorf auch noch dem in venezianischen Stein gemeißelten Löwen, fühlt man sich erst recht wie in Italien.

Ganz so falsch ist das gar nicht, war doch Istrien zwischen den Weltkriegen tatsächlich Teil Italiens. Überhaupt beherrschte Venedig über Jahrhunderte die Küstenstädte an der östlichen Adria. Italienische Töne kann man zwischendurch auch hören, doch unter Tito wurden die meisten Italiener vertrieben, viele auch ermordet. So wie in Oprtalj, einem aussichtsreich gelegenen Örtchen, das am Eingangstor verspricht, ein Künstlerdorf zu sein. Doch die meisten Gebäude sind verfallen, Putz bröckelt, in leeren Fensterhöhlen wuchern Sträucher. Fast trotzig wirken die paar Häuser, in denen sich tatsächlich Künstler niedergelassen haben. Oprtalj ist authentischer als das – zumindest vor Corona – von Touristen vereinnahmte Künstlerdorf Grosnjan. Viel Gras ist inzwischen über die traurige Geschichte gewachsen, mit der Unabhängigkeit haben die Kroaten einen großen Schluck aus der Selbstbewusstseinspulle getrunken – auch die Istrier.

Heutzutage wird das italienische Erbe auf der Halbinsel ebenso gepflegt wie das der K.-u.-k.-Zeit. Man ist stolz auf die Geschichte und präsentiert sie gern, so wie im Städtchen Motovun. Hoch auf dem Berg thront die Festung, die im 13. Jahrhundert von den Venezianern errichtet wurde – mit Kirchen und Palästen und einer das Ganze umfassenden Stadtmauer. Hier lässt sich Geschichte an Mauern ablesen und ganze Busladungen von Touristen kommen, um in diesem Geschichtsbuch zu lesen und den Ausblick auf das Tal der Mirna bis hin zum blauen Meer zu genießen. In vielen Bereichen allerdings wirkt Motovun eher wie ein Freilichtmuseum denn wie ein lebendiger Ort. Souvenirshops reihen sich an Cafés und Restaurants. Und was gibt es zu kaufen neben Gestricktem und Gehäkeltem? Trüffel, Olivenöl und Wein – die Dreieinigkeit istrischen Genusses.

Die Produzenten waren meist Pioniere, und wer sie besuchen will, muss die ausgebauten Straßen verlassen und sich auf steinigen Wegen in abgelegene Weiler trauen. Zum Beispiel nach Ipsi, wo gerade einmal 16 Menschen leben. Zwischen verfallenden Häusern – eine Folge der Landflucht – steht das schmucke Anwesen der Familie Ipsa, die hier seit 1998 wieder Oliven anbaut, auf Terrassen und auf eine Weise, wie es schon die Großeltern von Klaudio Ipsa machten. "Früher hatten wir eine Bar", erzählt Irena Ipsa, aber irgendwann hätte ihr Mann ihr gesagt "Ich will wieder Olivenbauer werden".

Gesagt, getan. Die verwilderten Terrassen wurden instand gesetzt, neue Olivenbäume gepflanzt, und über hundertjährige Bäume durften wieder Oliven produzieren. Irena zeigt stolz auf ein paar besonders alte Exemplare. Geerntet werden die Früchte der 3500 Bäume per Hand und gleich kalt gepresst. Der übrig gebliebene "Ölkuchen" dient als Dünger. "So geben wir den Bäumen auch etwas zurück", sagt Irena. Rund 6000 Liter Olivenöl produzieren die Ipsas im Jahr, seit 2015 biozertifiziert. 2017 waren ihre Olivenöle unter den 15 besten der Welt. Von den vier Sorten, darunter ein Cuvée, mag Irena Leccino am liebsten, ein fruchtiges Öl in hellem Grün, das leicht nach frischem Gras schmeckt aber auch nach Rosmarin.

Weil das Öl-Tasting eine Wissenschaft für sich ist, hat Irena eine Olivenöl-Sommelière-Schule durchlaufen, ihr Mann Klaudio hat sogar noch einmal studiert und ist inzwischen "Ingenieur in mediterraner Landwirtschaft". Seit einem Jahr produzieren die Ipsas auch Wein, zunächst eigentlich nur für den Familienbedarf. Inzwischen beliefern sie auch Hotels und Restaurants in Istrien und verkaufen bis nach Deutschland. Gefragt ist vor allem der heimische Malvasier. "Der Wein ist wie Trüffel", meint Irena, "entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht".

Der Geruch von Trüffeln liegt nicht nur im Spätherbst in den Restaurants in der Luft, im Verkaufsraum von Prodan Trüffel werden die Besucher zu jeder Jahreszeit von einer Duftwolke empfangen. Hier stehen alle Erzeugnisse, die mit der teuren Knolle veredelt werden: Salz, Käse, Salami und natürlich Olivenöl. Die Prodans sind Trüffelsucher seit 60 Jahren. Damals startete der Vater von Vanda als einer der Ersten das Geschäft mit den edlen Knollen. Und nach einer Trüffelsuche mit den Trüffelhunden zeigt Vanda den Gästen, wie vielseitig sich Trüffel in der Küche verwenden lassen. Besonders köstlich sind ihre Rühreier mit geriebenen und gehobelten Trüffeln.

Dazu passt natürlich am besten ein Malvasier. Der typische istrische Weißwein wird auch im Weingut Kozlovic produziert, einem der Vorzeige-Weingüter in Istrien, das gegenüber dem Kastell Momjan ein architektonisches Ausrufezeichen setzt. Das Highlight des Designbaus, der mit den Bändern aus Metall wirkt wie von Weinreben umwachsen, ist die begrünte Dachterrasse mit Blick auf Weinreben und Kastell. Hier können Romantiker einmal in der Woche ein exklusives Dinner für zwei genießen – natürlich mit Koslovic-Weinen. Gianfranco produziert bereits in der vierten Generation Wein; die Anfänge waren bescheiden, wie seine Frau Antonella sagt und wie Besucher im Weinkeller nachlesen können. Das gerade mal 35 Quadratmeter kleine Häuschen der Eltern wurde in den neuen Baukörper integriert.

30 Hektar bewirtschaften die Koslovics, und alle Trauben werden von Hand gelesen. 25 Menschen arbeiten im Weingut, auch die 88 und 86 Jahre alten Eltern. In den Kellern, die mit den Stahltanks wie ein Labor wirken, ist gerade Hip-Hop zu hören. Laut, fast ohrenbetäubend. "Unsere Mitarbeiter lieben Musik bei der Arbeit", erklärt Antonella und lacht. Sie führt die Gäste auch zu einem Raum mit Holzfässern, großen und kleinen. Aus einem großen Faß zapft sie jungen Wein. "Malvazija", sagt sie, der Wein, der das Weingut bekannt gemacht hat, weil er ihm 1998 den Titel "bester Wein in ganz Kroatien" eingebracht hat. 250.000 Flaschen produzieren die Koslovics im Jahr, viele sind vor Ort schon ausverkauft. Der Tipp der Sommeliere und studierten Wirtschaftswissenschaftlerin Antonella für den am besten ausgewogenen Malvasier ist "Po Mojen" (My Way). Den gibt es jetzt im Frühjahr zu kaufen.

Informationen

Aktuelle Covid-19-Situation: Die Bundesregierung rät derzeit von Reisen ins Ausland generell ab. Einreisen nach Kroatien sind aber möglich. Seit Anfang April ist die Gegend vom Robert-Koch-Institut auch wieder als Hochinzidenzgebiet eingestuft, inklusive Quarantänepflicht bei der Rückkehr nach Deutschland. Ab 1. April gelten andererseits auch erleichterte Einreisen für Personen, die Covid-19 überstanden haben, dagegen geimpft sind oder einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorweisen können. Aktuelles zur Einreise unter www.istra.hr/de

Tipp: Schneller über die Grenze kommen Reisende, wenn sie ihre Daten auf der Website entercroatia.mup.hr eingegeben haben.

Österreich muss derzeit ohne Stopp durchfahren werden.