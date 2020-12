Von Christian Schreiber

Der Winter naht, aber die Gondeln stehen größtenteils still. Niemand weiß, wie lange das so bleibt. Corona könnte auch den Skifahrern einen Strich durch die Rechnung machen. Müssen wir den Winter dann im Wohnzimmer absitzen? Nein, denn es gibt auch in den deutschen Mittelgebirgen und in den heimischen Alpen haufenweise Alternativen im Schnee, für die keine Fahrt mit Sessel- oder Schlepplift nötig ist. Und das Thema "Abstand halten" ist bei diesen Wintertipps in der Regel kein Problem – sobald Corona einen kleinen Winterurlaub wieder zulässt.

Langlaufen

Dank der Skating-Technik ist Langlaufen längst raus aus der Langweiler-Ecke. Der Schlittschuh-Schritt auf Skiern ist sportlich, dynamisch, anstrengend und ein echtes Ganzkörper-Training. Zu den Hotspots zählt etwa Ruhpolding, wo sogar Biathlon-Schnupperkurse möglich sind. Am Ende kommt es aber nicht nur auf die Infrastruktur und die (theoretische) Zahl der Loipenkilometer an. Denn ohne Frau Holle geht nichts. Kanonen, die weiße Flocken in die Landschaft spucken, findet man fast nirgends. Als schneesicher hat sich beispielsweise Balderschwang im Allgäu erwiesen, von November bis April war Langlauf in den vergangenen Jahren fast immer garantiert. Diesmal verschiebt Corona den Saisonstart nach hinten. Aber auch das Fichtelgebirge und der Hochschwarzwald gelten durchweg als verlässliche Gebiete. (www.ruhpolding.de, www.hoernerdoerfer.de, www.biathloncamp.de)

Skitouren

Das Tourengehen hat sich in den vergangenen Jahren zur Top-Alternative für jene gemausert, denen die Hänge zu voll und die Abfahrten auf präparierten Pisten zu langweilig sind. Corona dürfte den Trend weiter befeuern. Aber in den bayerischen Alpen ist genügend Platz für alle – auch im Winter. Prinzipiell gilt in Bayern das freie Betretungsrecht der Natur. Sprich: Tourengehen ist überall erlaubt, wo nicht lokale Verbote erlassen wurden. Weiter zu beachten ist: Abfahrten im Tiefschnee erfordern eine Portion technisches Können. Zudem braucht man eine gute Kondition für den Aufstieg, Orientierungssinn und das nötige Equipment, das über Ski und Felle hinausgeht. Pflicht ist eine komplette "Lawinen-Ausrüstung" mit Piepser, Schaufel und Sonde (LVS-Set), die man im Ernstfall auch beherrschen muss. Entsprechende Kurse kann man zum Beispiel in der Region Berchtesgaden buchen, wo es am Obersalzberg auch einen Skitourenpark gibt. Ebenfalls empfehlenswert für Einsteiger sind Skitouren-Lehrpfade wie am Kranzbeg (Mittenwald), am Kolbensattel (Ammergauer Alpen) oder am Tegelberg bei Füssen. (www.berchtesgaden.de)

Schneeschuhwandern

Man kann nicht mehr von einem Trend sprechen, denn Schneeschuhwandern ist mittlerweile ein etablierter Freizeitsport, der auch in den Mittelgebirgen möglich ist. So setzt etwa der Bayerische Wald stark auf das Thema. Viele Urlaubsorte bieten ab Januar geführte Touren an, teils sogar mehrmals pro Woche. Auf dem Programm stehen Schnupper-, Familien- oder Tagestrips. Zudem gibt es angelegte, teils markierte Routen, die man gut auf eigene Faust begehen kann. Aber auch im Mittelgebirge bestehen Risiken, die man nicht unterschätzen sollte. Schneeschuhwanderer tun gut daran, stets ein LVS-Set dabei zu haben und sich im Umgang mit den Geräten auszukennen.

(www.bayerischer-wald.de)

Winterwandern

Winterwanderer sind in der Regel auf geräumten, gesicherten und markierten Wegen unterwegs, die aber nicht gestreut sind und somit rutschig sein können. Es ist eben mehr als Spazierengehen, weil man von teils großen Schneemengen links und rechts des Weges ausgehen muss, weil die Tour in der Regel durch bergiges, unter Umständen sogar alpines Gelände führt und eine gewisse Sicherheits-Ausrüstung ratsam ist. So empfiehlt es sich zum Beispiel auch, Schuhe mit Spikes zu verwenden, die auf glattem Untergrund guten Halt bieten. Es gibt spezielle Schuhketten, die man in Sportgeschäften kaufen kann. Per Gummizug oder elastischer Bindung bringt sie der Winterwanderer bequem an. Die Edelstahlzacken sorgen auch bei glatten Anstiegen für sicheren Halt. Das Berchtesgadener Land (Bayern) hat sich dank eines gut gepflegten Wegesystems einen Namen in Deutschland gemacht. Aber auch Regionen wie der Oberharz und Thüringer Wald sowie die Sächsische Schweiz können bei entsprechender Schneelage absolut mithalten. (www.oberharz.de, www.thueringer-wald.com, www.saechsische-schweiz.de)

Rodeln

Wer denkt, ohne Liftbetrieb hat sich auch das Schlittenfahren in den Alpen erledigt, ist falsch gewickelt. Denn es gibt zahlreiche Abfahrten, bei denen der Wintersportler den Aufstieg so oder so zu Fuß bewältigen muss. Rund um Füssen etwa gibt es zahlreiche Naturrodelbahnen, die von Haus aus ohne Liftunterstützung auskommen, zum Beispiel die 1,5 Kilometer lange Strecke von der Saloberalm zum Alatsee. Sogar einen Kilometer länger ist die Strecke an der Oberen Firstalm am Schliersee, die zweifelsohne zu den besten Familien-Abfahren in Bayern zählt und sogar die Nacht mit Flutlichtlicht erhellt. Nächtlichen, beleuchteten Rodelspaß gibt es auch am Titisee im Schwarzwald. Zwar fährt in diesem Winter nicht wie sonst üblich der Rodelbus, aber der halbstündige Aufstieg nach Lenzkirch-Saig ist für jedermann absolut problemlos zu schaffen. (www.fuessen.de, www.tegernsee-schliersee.de)

Eislauf

Unsere Vorfahren hatten es in Sachen Eislaufen einfacher. Zwar gab es weit weniger Eissporthallen und schon gar keinen Discolauf. Aber die Winter waren frostiger und man nutzte fast jeden zugefrorenen See, um darauf Pirouetten zu drehen. Das Betreten von größeren Seen ist heutzutage jedoch oftmals verboten, wie das Beispiel des Schluchsees im Schwarzwald zeigt, der einst sogar Top-Touristenziel für Schlittschuhläufer war. Wer ein wenig sucht, wird aber dennoch fündig: Freigegeben für Kurvenflitzer sind etwa der oberbayerische Spitzingsee oder die Natureislaufbahn Feldberg/Altglashütten (mit Flutlichtbetrieb), die aufgrund ihrer Höhenlage auch sehr verlässlich zufrieren.

(www.hochschwarzwald.de)

Snowkiten

Wer ein wenig Mut aufbringt, wagt sich vielleicht an dieses eher exotische Wintervergnügen. Snowkiten kann man zum Beispiel auf der Wasserkuppe in der Rhön, im Schwarzwald (Feldberg und Schauinsland), auf der Schwäbischen Alb oder auch in Oberwiesenthal im sächsischen Erzgebirge. Dabei hat man Skier oder Snowboard an den Füßen und lässt sich von einem Drachen bei entsprechendem Wind ziehen. Sogar Sprünge und Akrobatik-Einlagen sind möglich. (www.snowkite.de, www.kiteschule-skywalker.de)

Huskytouren

Dafür muss niemand extra nach Kanada oder Skandinavien – auch in Deutschland leben Huskys, die gerne mal Winter-Touristen mitnehmen. Im Harz gibt es sogar mehrere Spots für Husky-Wanderungen und -Trekkings. Auch im Allgäu sind Unternehmungen mit Schlittenhunden möglich. In Oberstaufen kann man die Tour sogar mit einer Pferdeschlittenfahrt oder einer Rodelpartie kombinieren. (www.bergwelt-oberstaufen.de)

Iglubau

Igludörfer fanden sich in den letzten Wintern in immer mehr Skigebieten. Wie es mit den eisigen Behausungen in diesem Jahr aussieht, ist ungewiss. Aber auch abseits des Skizirkus kann man Iglus erleben – maximal authentisch. Denn verschiedene Anbieter, unter anderem im Allgäu, haben Kurse in Sachen Iglubau im Programm. Jeder baut sich selbst sein Winter-Rundhaus und übernachtet darin. Wenn der Service stimmt, wird am nächsten Morgen das Frühstück samt warmem Tee und Kaffee geliefert. (www.wildnisschule-allgaeu.de)

Überlebenstraining

Die ganz Harten nehmen den Winter beim Survival-Camp im Erzgebirge oder Harz in voller Breitseite mit. Es geht ums nackte Überleben, Teilnehmer müssen ohne Schlafsack die Nacht überstehen und Rettungseinsätze im Eiswasser meistern. (www.earthtrail.de)