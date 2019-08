Von Franz Lerchenmüller

Schön ist sie, die Kaiser-Wilhelm-Brücke, eine filigrane Eisenkonstruktion in sattem Stahlblau, und wenn abends die Lichter angehen in den neuen alten Lampen, verleiht sie der Stadt fast eine Aura weltläufiger Eleganz. Eingeweiht wurde das Bauwerk mit den beiden Dreharmen 1907, und wenn sich die Wilhelmshavener einmal im Jahr zum "Frühstück auf der Brücke" an weiß gedeckten Tischen zu Sekt und Matjesbrötchen niederlassen, spürt man, wie stolz sie auf ihr bestes Stück sind.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg sind es 560 Kilometer über die A 5, A 45, A 1 Übernachten: "Signalturm": Die luftige Übernachtungsmöglichkeit verfügt ein Stockwerk tiefer über ein Wohnzimmer mit Küchenzeile. Toilette und Dusche befinden sich in einem anderen Gebäude am Fuß des Turms. Geeignet für zwei Personen. [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg sind es 560 Kilometer über die A 5, A 45, A 1 Übernachten: "Signalturm": Die luftige Übernachtungsmöglichkeit verfügt ein Stockwerk tiefer über ein Wohnzimmer mit Küchenzeile. Toilette und Dusche befinden sich in einem anderen Gebäude am Fuß des Turms. Geeignet für zwei Personen. Ab 140 Euro pro Nacht. www.spar-und-bau.de/service/gaestewohnungen/signalturm. Das außergewöhnliche "Hotel Fliegerdeich": Alle 13 Zimmer sind unterschiedlich, hip und "tollkühn" ausgestattet: Wer mag, kann in seinem Raum Bier vom Hahn zapfen oder sich mit einem Seilbahnsessel ins Bett beamen. Das Restaurant serviert Lamm mit Baharat und Graupen mit Ratatouille. www.hotel-fliegerdeich.de (DZ+F ab 119 Euro) Essen und Trinken: "Le Patron am Meer": Gediegene Küche, nettes Ambiente, freundliches Personal, www.le-patron.de. Geburtstag: Über das Jahr verteilt finden zahlreiche Veranstaltungen statt. www.150-jahre-whv.de; wilhelmshaven-touristik.de.

[-] Weniger anzeigen

Wilhelmshaven ist jung. Seine Geschichte beginnt erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Da beschloss das alte Preußen, Seemacht zu werden und kaufte dem Großherzogtum Oldenburg 1300 Hektar plattes Bauernland ab. Arbeiter von überall her kamen an den Jadebusen und hoben Becken aus, schaufelten Schlick und mauerten Kaianlagen. Am 17. Juni 1869 weihte Kaiser Wilhelm I. höchstpersönlich den neuen Stützpunkt ein. Seitdem ist Wilhelmshaven die Stadt der Marine. Etwa 8000 Matrosen, Offiziere und Zivilangestellte verdienen auch heute bei der Bundeswehr ihr Geld, und im Marinemuseum sind Zerstörer, Fregatten und Torpedos ausgestellt.

Aus ihrer wechselvollen Geschichte sind der Stadt einige architektonische Zeugen geblieben. Das Rathaus von 1928 etwa hat Fritz Höger, der Architekt des norddeutschen Backsteinexpressionismus, entworfen: Ein wuchtiger, viereckiger Wasserturm aus tiefbraunem, manchmal bläulichem Klinker zwischen zwei flachen Flügeln. Aus dem gleichen Material baute er im Stadtteil Siebethsburg eine offene, lockere Gartenstadt, fast jedes Haus mit einem anderen Eingang - damit die Betrunkenen nach Hause finden, lästerten böse Stimmen -, die Fassaden geschmückt mit einfachen Backsteinreliefs: ein Kran, eine Kogge, ein Leuchtturm.

In der ganzen Stadt suggerieren vierspurige Straßen, große Parks und lange Alleen ein Gefühl enormer Großzügigkeit - aber auch von Verlorenheit. Wilhelmshaven fehlt ein echter Mittelpunkt. Das Einkaufszentrum Nordseepassage und eine 700 Meter lange Fußgängerzone können ihn nicht ersetzen.

Inzwischen unternehmen gerade die Touristiker einiges, um ein ziviles, frisches Bild von Wilhelmshaven zu zeichnen. Riesenbilder von Franz Radziwill oder Van Gogh schmücken Hausfassaden. Bei "Wilhelmshaven leuchtet" wurden Kaiser-Denkmal und Garnison-Kirche zu Orten romantischer Lichtspiele, und beim Street-Art-Festival bemalen vierzig Künstler aus zwölf Nationen die Straßen naiv, psychedelisch, heroisch - Hauptsache bunt. Ziel ist nicht nur, Besucher anzulocken. Die Wilhelmshavener selbst sollen Lebensqualität in ihrer Heimat entdecken und sich mit ihr identifizieren, damit auch die Jungen endlich am Ort bleiben oder wieder zurückkommen.

Die Touristen fühlen sich am wohlsten im Süden, an der maritimen Meile. Seit den 20er Jahren erstreckt sich hier auf dem Deich die Südstrandpromenade, ein Ensemble aus fünf durch einen Wandelgang miteinander verbundenen Hotels - natürlich aus Klinker. Gleich daneben reihen sich Institutionen aneinander, die alle mit dem Meer zu tun haben: Aquarium, Marinemuseum, Küstenmuseum. Und nicht zuletzt das Wattenmeer-Besucherzentrum. Denn das Meer vor der Haustüre ist seit 2009 Unesco-Weltnaturerbe. Watt-Vögel pfeifen vom Band. An der Windmaschine bläst dem Besucher der Sturm kräftig ins Gesicht. Und ganz so, wie sie war, wurde die Hütte des Vogelwarts Jens Wand wiederaufgebaut, der bis 1950 auf Norderoog Eierdiebe, wenn nötig, auch mit dem Knüppel vertrieb. In einem kleinen Hörspiel erhält er Besuch von einer Biologiestudentin, die ihm erklärt, wie weit der Schutz des Watt mit Ruhezonen und Rangern inzwischen vorangekommen ist.

Hier an der Meeresmeile legen auch die Schiffe zur Hafenrundfahrt ab. Auf der MS Harle Kurier geht es hinein in die Hafenbecken. Kapitän Jens Tattje erklärt Aufbau, Funktion und Bewaffnung der haushohen Kriegsschiffe, die gerade vor Anker liegen. Weiter südlich hat man vor vier Jahren Dämme und Spundwände ins Meer gesetzt und 40 Millionen Kubikmeter Sand aufgespült für den neuen JadeWeserPort. Zuvor hatte es heftige Proteste gegeben, weil Wilhelmshavens einziger Sandstrand diesem Projekt geopfert wurde. Zudem war der neue Hafen anfangs wenig erfolgreich, doch mittlerweile steigt die Zahl der umgeschlagenen Container.

Rote Portalhubwagen transportieren die eisernen Kisten vom Kai zu einem der wartenden Güterzüge und Lkw, oder auf Feederschiffe, von denen sie in kleinere Häfen gebracht werden. Menschen sind hier nur wenige zu sehen, und sie scheinen winzig und irgendwie fehl am Platz. Trotzdem wirkt die gewaltige Anlage beeindruckend. Denn genau hier könnte die zivile, die sichere, die erfolgreiche Zukunft von Wilhelmshaven liegen.