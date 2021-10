Von Laura Engels

Der Hot Tub ist zu heiß. Eins, zwei, drei Sekunden halte ich es aus, dann muss ich meine Hand aus dem brühenden Wasser ziehen. Da stehe ich nun mit meinem Bikini – badebereit. Draußen zu kalt, drinnen zu heiß. Umgeben von der Natur Westschwedens gibt es aber keinen Knopf, den ich drücken kann. Doch direkt vor meinen Füßen breitet sich die Lösung aus: Der Iväg-See. Ich schnappe mir den Aufgusseimer aus der Sauna und tapse den steinigen Weg hinunter. Drei Eimer kaltes Wasser sollten helfen. Es werden dreimal so viele. Einer Studie zufolge soll der naturnahe schwedische Lebensstil Stress reduzieren – in nur 72 Stunden um 70 Prozent. Das kommt dann wohl noch. Dabei nimmt Pontus Gyllenberg schon gleich bei der Ankunft das Tempo raus und lädt mich erst mal zur "Fika" ein – eine harmlose Kaffeepause. Doch ich bin hier wegen einer Glashütte.

Der Hot Tub macht seinem Namen alle Ehre. Gäste können ihn und die nebenstehende Sauna für einen Nachmittag oder Abend reservieren.

Einsam steht sie auf einer Halbinsel inmitten der schwedischen Natur mit spektakulärer Aussicht direkt am See Iväg, was übersetzt passenderweise "weg" bedeutet. Fünf Stufen führen zum vermeintlichen Privat-Paradies. Ich lasse mich aufs große Bett fallen, da die Hütte im Stil eines Gewächshauses ohnehin nur Platz für eben dieses bietet. Neben mir: Wald, über mir: Himmel, vor mir: der See. "Man schläft quasi direkt in der Natur, nur eben ein bisschen komfortabler", sagt Gyllenberg. Als die Abendsonne durch die gläsernen Wände scheint, verstehe ich, warum sich die durchsichtigen Mini-Häuschen quasi von alleine vermarkten. "Jeder, der hier übernachtet, postet ein Foto. Ich muss fast nichts machen", meint Gyllenberg und lacht. Die Sommermonate Juni, Juli und August waren dieses Jahr komplett ausgebucht. Und auch alle Wochenenden bis zum Ende der Saison Ende Oktober sind schon voll. Doch hinter der hübschen Fassade steckt noch mehr.

In einer Fallstudie untersuchte der Tourismusverband Visit Sweden in Zusammenarbeit mit der Region Westschweden 2017 die Auswirkungen des naturnahen Lebensstils auf die Gesundheit. Fünf Teilnehmer aus dem Ausland mit besonders stressigen Berufen wohnten in eben diesen speziell dafür angefertigten Glashäusern, damit sie der Natur so nah wie möglich sein konnten. Architektin Jeanna Berger stellte die Hütten auf Pfeiler, damit sie kaum Spuren hinterlassen. Forscher des Karolinska Instituts in Stockholm maßen das Wohlbefinden anhand von Faktoren wie Stressniveau, Lösungsorientiertheit und Kreativität. Das Ergebnis: Nach 72 Stunden war der Stress um fast 70 Prozent abgebaut, Blutdruck und Puls waren bei allen gesunken. Außerdem wurden sie kreativer. Gyllenberg war während der Studie für die landestypischen Aktivitäten der Teilnehmer wie Kajak fahren, Angeln oder Kochen im Freien zuständig. "Als ich die Glashütten zum ersten Mal sah, dachte ich gleich, das könnte eine gute Idee sein und bestellte eine", erzählt der 42-Jährige. Das folgende Jahr war sie ausgebucht mit Gästen aus 31 Ländern. Inzwischen hat er vier. "Wir könnten noch mehr aufstellen, aber man braucht den richtigen Ort dafür: isoliert, aber auch nicht zu weit weg. Außerdem sollen die Leute nicht zu nah beieinander sein, sonst geht das besondere Gefühl verloren."

Bei einer Kajak-Tour entlang des Flusses Stenebyälven gibt es alle paar hundert Meter natürliche Hindernisse zu umschiffen.

Tatsächlich sehe ich nur zwei kleine Lichter in einiger Entfernung und kann den entspannenden Effekt völlig ungestört testen. Vor der ersten Nacht gibt es jedoch noch einige To-do’s abzuarbeiten. Die Zutaten aus der Essensbox grillen, bevor es dunkel wird. Die großen Holztüren geschlossen halten, damit sich keine Moskitos drinnen breit machen. Die stromlose Hütte rechtzeitig mit Teelichtern erhellen. Den Gasbehälter aufdrehen, um mit dem kleinen Heizgerät für die sieben Grad kalte Nacht noch einmal richtig einzuheizen und wieder rausquälen, um ihn vorm Einschlafen abzudrehen. Spätestens, als ich daran scheitere, den schweren Trinkwasser-Kanister im spartanischen Toilettenhäuschen nebenan gleichzeitig zu kippen und die Hände zu waschen, bin ich dankbar, eine Begleitung dabei zu haben.

Am nächsten Morgen geht es auf dem Fluss Stenebyälven stromabwärts mehrere Kilometer durchs Naturreservat, in dem viele Biber leben. "Ihr werdet ihre Arbeit bemerken", hatte Gyllenberg prophezeit und uns in Kajaks gesetzt, die "leicht zu lenken" sind. Tatsächlich gibt es alle paar hundert Meter natürliche Hindernisse zu umschiffen. Manchmal bleiben wir stecken. "Die Hüfte immer wieder ruckartig nach vorne schieben", sagt der Einheimische und gleitet in einem Rutsch über den im Wasser liegenden Baumstamm. Beim ersten Versuch sehen wir eher wie gestrandete Robben aus, doch es sollen noch viele Möglichkeiten zum Üben kommen. Als ein weit verzweigter Baum flussbreit den Weg versperrt, sucht Gyllenberg nach Lücken im Geäst: Kajak an den Baum heranziehen, den ersten Ast nach oben stemmen, Kopf einziehen, Paddel einholen, nächster Ast, mit Paddel abstoßen, fiese Hirschlausfliege aus dem Nacken entfernen und weiterpaddeln. Wir machen es dem Profi nach. Etwas entspannter geht es beim Ausritt zu. Querfeldein geht es über Wurzeln, durchs Gestrüpp, steinige Abhänge rauf und runter. Die Stute Good Girl gehört mit über 20 schon zu den älteren Damen, trägt mich aber sicher durch das ihr bekannte Gelände mit malerischen Ausblicken auf den Iväg-See und gibt beim Schlusssprint auf der Galoppstrecke richtig Gas. "In Schweden darf man überall reiten, das ist Teil des Jedermannsrechts", erklärt Gyllenberg.

Pontus Gyllenberg hat Waisenkind Peer aufgenommen und mit der Hand aufgezogen. Ziel ist, das Männchen in die Herde des Elch-Parks zu integrieren.

Das Allemansrätt, wie die Schweden es nennen, lädt alle ein, sich frei in der Natur zu bewegen. Dabei gilt die Faustregel: Nicht stören, nicht zerstören. "Für organisierte Gruppenausritte muss ich aber die Landbesitzer um Erlaubnis bitten." Für eine Drei-Tages-Tour sind das in seinem Fall nur zwei Nachbarn. Die nächsten Bären leben etwa 70 Kilometer weg, verrät der Countryboy, wie er sich selbst bezeichnet. Auf Wölfe könne man hier aber schon treffen. Auf Elche sowieso. Wer in der Natur kein Glück hat, bekommt das typisch schwedische Erlebnis im Elch-Park von Dalsland Aktiviteter geboten.

Einer macht besonders lautstark auf sich aufmerksam. Waisenkind Peer wurde hier aufgenommen und mit der Hand aufgezogen, nachdem seine Mutter bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Sein Röhren ist noch ein Quieken, aber unmöglich zu übergehen. Also macht der Adoptivvater eine Flasche Milch fertig und hält sie uns hin: "Wollt ihr?" Und ob. Wir müssen die Flasche richtig gut festhalten. Das sechs Monate alte Männchen hat ordentlich Zug drauf.

Dann müssen wir uns um unser eigenes Abendessen kümmern. An der Hütte steht dafür wieder eine Essensbox bereit. Grill anschmeißen, Burgerpatty braten, Kartoffelgratin aufwärmen und genießen – nicht nur das Essen, auch die Ruhe auf der Holzterrasse direkt am See. Nur ein paar Fische schnellen ab und an aus dem Wasser und verschwinden wieder. Kurz vorm Einschlafen puste ich das letzte Licht aus, das unter der Decke hängt und blicke direkt in einen gigantischen Sternenhimmel. Da ist es also, das selige Gefühl, auf einer weichen Matratze inmitten der Natur zu liegen.

Infos:

Anreise: Der nächste internationale Flughafen ist in Göteborg. Dalsland Aktiviteter ist etwa zwei Autostunden entfernt. Göteborg ist auch mit den Fährschiffen der Stena-Reederei aus Kiel oder Fredrikshamn im Norden Dänemarks zu erreichen. Wer aufs Auto verzichten möchte, kann alternativ die Airport-Busse nehmen, die zwischen dem Flughafen und dem Göteborger Hauptbahnhof verkehren. Von dort geht es mit dem Zug weiter nach Mellerud oder Åmål und mit dem Lokalbus zum Glashaus.

Glashütte: Die Glashäuser befinden sich auf einer eigenen Halbinsel etwa 800 Meter von der Rezeption von Dalsland Aktiviteter mit Duschen und Toiletten sowie dem Restaurant und Café entfernt. Ein Toilettenhäuschen ohne fließendes Wasser sowie eine Parkmöglichkeit befindet sich direkt an der Hütte. Das 72-Stunden-Paket kostet umgerechnet etwa 492 Euro pro Person (bei Zweierbelegung). Im Paket enthalten sind drei Frühstückskörbe, die zum Glashaus geliefert werden, zwei Mittagessen im Restaurant sowie drei Abendessen (wahlweise eigenes Barbecue im Freien oder im Restaurant). Weitere Infos unter www.72hcabin.com

Region: Dalsland liegt westlich des Vänern, dem größten See innerhalb der EU, und nur etwa zwei Stunden nördlich von Göteborg. Die Region wird oft als "Schweden im Miniaturformat" bezeichnet, weil man auf 3790 Quadratkilometern alles findet, was sonst auf ganz Schweden verteilt ist: Tiefe Wälder, Berge, fruchtbare Ebenen, weiße Strände, der Kanal mit seinen malerischen Schleusen, ausgedehnte Moore, Seen und der Vänern als Meer mit Küsten- und Schären. Elf Prozent der Fläche sind mit Wasser bedeckt.

Weitere Infos unter www.visitsweden.de sowie www.westschweden.com