Von Kathrin Hoth

Die Qual der Wahl haben Schwangere nun nicht gerade. Zumindest nicht, wenn es um das passende Getränk zu einem schönen Abendessen geht. Während die Männer minutenlang über der Weinkarte brüten, changieren die Alternativen in anderen Umständen zwischen Wasser und (Apfel)schorle. Nicht besonders aufregend.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto über A 5, A 8 und A 7 bis Ausfahrt Füssen in ca. 3,5 Stunden. Mit dem Zug in ca. 5 Stunden bis Füssen, ab da fährt Bus Nummer 78 und hält direkt vor dem Hotel. Preise: Das Doppelzimmer im König Ludwig Wellness & Spa Resort Allgäu gibt es ab 128 Euro pro Person/Nacht inklusive Frühstücksbuffet und [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto über A 5, A 8 und A 7 bis Ausfahrt Füssen in ca. 3,5 Stunden. Mit dem Zug in ca. 5 Stunden bis Füssen, ab da fährt Bus Nummer 78 und hält direkt vor dem Hotel. Preise: Das Doppelzimmer im König Ludwig Wellness & Spa Resort Allgäu gibt es ab 128 Euro pro Person/Nacht inklusive Frühstücksbuffet und Fünf-Gänge-Menü am Abend sowie Nutzung des Sauna- und Wellnessbereichs. Babymoon-Behandlungen werden extra berechnet, zum Beispiel die Schwangerschafts-Massage mit warmen Steinen für 124 Euro/80 Minuten; Beinmassage für 52 Euro/35 Minuten; Schwangerschafts-Entspannungsmassage für 70 Euro/50 Minuten; Massagepeeling für 44 Euro/35 Minuten; Internet: www.koenig-ludwig-hotel.de/ Ausflüge: Langlaufen, Alpinskifahren für Genussfahrer, Rodeln oder Kutschfahrten - Wintersportler kommen rund um Schwangau voll auf ihre Kosten. Im Sommer locken Wander- und Radwege. Pflichtprogramm außerdem: Die Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. Infos unter https://www.schwangau.de/aktuelles; Für alle Krimifans: Das Hotel liegt mitten im "Klufti"-Gebiet. Alatsee, Forggensee oder Kommissar Kluftingers Heimatort Altusried sind nur einige der Schauplätze der kultigen Allgäu-Krimis in der Nähe.

Insofern wartet das König Ludwig Wellness & Spa Resort im Allgäu schon am ersten Abend mit einer angenehmen Überraschung auf: Nicht nur, dass als Aperitif eine äußerst schmackhafte alkoholfreie Alternative aus der Manufaktur Jörg Geiger zur Wahl steht. Auch als Menübegleitung reicht man dort spannende Cuvées aus Saft - verschnitten wie "echte" Weine und natürlich stilecht im Weinglas serviert. Statt Rotwein gibt’s zum Beispiel die Inspiration 4.0 Pri Secco aus Kirsche, Paprika und Roter Bete, statt Weißwein eine Kreation aus Apfel, Staudensellerie und Essig.

Überhaupt hat das familiengeführte Vier-Sterne-Superior-Hotel zu Füßen von Schloss Neuschwanstein in den letzten Jahren den Nischenmarkt Schwangerschaft für sich entdeckt. Babymoon heißt das spezielle Angebot, das Paaren noch einmal eine - womöglich auf längere Sicht letzte - Auszeit zu zweit ganz nach ihren Bedürfnissen ermöglicht. Und dazu gehört weit mehr, als dass die Küche ganz selbstverständlich sämtliche Rohmilchprodukte oder alkoholischen Soßen aus dem Menü der Frau tilgt.

"Es geht dabei auch um das Thema Gleichberechtigung", sagt Hotelchef Florian Lingenfelder. "Schwangere haben es verdient, dass sie ihren Aufenthalt genauso genießen können wie alle anderen auch." Bis vor einigen Jahren allerdings konnten er und sein Team Schwangeren in puncto Wellness nicht allzu viel bieten. "Wir arbeiten viel mit Physiotherapeuten und die lernen in der Ausbildung: Finger weg von Schwangeren." Außer ein bisschen Kopfmassage und Kosmetik war da also nichts drin - aus Furcht, Frauen in dieser sensiblen Phase zu schaden.

Aus diesem Dilemma heraus entstand die Zusammenarbeit mit der über die Grenzen des Allgäus hinaus bekannten Hebamme Ingeborg Stadelmann. Sie schulte die Mitarbeiter im Wellnessbereich, etablierte ihre selbstproduzierten Öle im Hotel. Wer zum Babymoon anreist, kann nun wählen zwischen verschiedenen Schwangerschaftsmassagen (in Seitenlage), klassisch oder mit warmen Steinen, einer Bauchpackung mit Kopfmassage oder diversen Paarbehandlungen. Und natürlich steht Schwangeren - ebenso wie allen anderen Gästen - der Wellnessbereich mit Saunen, Ruheräumen und bald auch einem Naturschwimmbad im Freien offen.

In einigen Wochen sind dann auch noch die Fitnesstrainer mit einer weiteren Fortbildung an der Reihe, sodass Schwangeren-Yoga oder Pränatalem-Fitnesstraining nichts mehr im Weg steht. "Es braucht viel Selbstvertrauen, um bei Schwangeren Hand anzulegen und den Frauen ein gutes Gefühl zu geben", sagt Lingenfelder.

Der Markt dafür jedenfalls boomt. Zahlreiche Hotels quer durch Deutschland, Österreich oder Südtirol haben die Marktlücke erkannt und bieten inzwischen spezielle Packages für Schwangere an - inklusive Geburtsvorbereitungskurs, Fotoshooting, Gipsabdruck vom Bauch oder einer ganzen Palette an Kosmetik- und Wohlfühlbehandlungen. Das Wohlfühlprogramm für werdende Mütter ist in den seltensten Fällen ganz billig, findet in der heutigen Wohlstandsgesellschaft aber offenbar zahlreiche Abnehmer. "Wellness und Bewegungs- oder Aktivurlaub liegen allgemein im Trend", sagt Ellen Madeker vom Deutschen Reiseverband. Parallel dazu sei eben auch eine verstärkte Nachfrage von Schwangeren, gerade beim ersten Kind, zu beobachten, die die Zeit in der Schwangerschaft noch nutzten, um wegzufahren und sich umsorgen zu lassen.

Im Allgäu scheint das Konzept auf jeden Fall aufzugehen. Und das, obwohl viele - auch Mitarbeiter - anfangs skeptisch gewesen seien, ob sich das nicht mit der Linie des Hotels beiße, Kinder erst ab 14 zu empfangen, wie Lingenfelder berichtet. Doch die Bedenken waren offenbar unbegründet. Die Schwangeren-Dichte beim Frühstück liegt auffällig über dem Durchschnitt. Zwischen 7 und 20 kämen pro Woche, versichert Hotelchef Lingenfelder.

Darunter auch Nadja, die mit ihrem Partner vom Bodensee angereist ist, um noch einmal ein bisschen Zweisamkeit zu genießen. Sie hat gleich mehrere der speziellen Babymoon-Anwendungen gebucht. "Ich liebe Wellness, aber man ist sich schon unsicher, was man noch so machen darf und was nicht", sagt sie. "Da war ich froh, dass es hier ein Angebot gibt, bei dem die Leute offensichtlich wissen, was sie tun."