Von Ute Teubner

Es war eine winzige Frau, die vor über hundert Jahren die Londoner Polizei das Fürchten lehrte: Edith Garrud maß gerade mal vier Fuß und elf Zoll – 150 Zentimeter, mit denen sie den Beamten der Metropolitan Police nicht gewachsen zu sein schien. Doch der Schein trügte. Denn die engagierte Frauenrechtlerin hatte eine Geheimwaffe: Sie beherrschte Jiu-Jitsu. Und zwar so gut, dass sie die von den japanischen Samurai stammende Kampfkunst zahlreichen Britinnen beibrachte, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts gemeinsam mit ihr für das Frauenwahlrecht stritten.

Damals blickten die Aktivistinnen bereits auf einen jahrzehntelangen Kampf um Gleichberechtigung zurück. In Großbritannien noch engagierter, als im restlichen Europa und in den USA, hatten sie bis dato vergeblich versucht, ihr Recht auf politische Mitbestimmung mit konstitutionellen Mitteln durchzusetzen. Ab 1897 organisierten sich die Mitglieder der britischen Frauenstimmrechtsbewegung in der National Union of Suffrage Society (NUWSS). Doch bis zur Jahrhundertwende hatten die als "suffragists" bezeichneten Stimmrechtlerinnen – zumindest auf parlamentarischer Ebene – immer noch nicht viel erreicht. Zeit für radikale Veränderungen: Die Suffragetten hatten es satt, nicht gehört zu werden – ihr Motto lautete nunmehr: Taten statt Worte.

Die Frauen machten mobil, griffen zunehmend zu zivilem Ungehorsam und waren bereit, das Gesetz zu brechen, um ihr Recht zu erlangen. Einige von ihnen klauten den Polizisten die Hosenträger, sprengten Briefkästen in die Luft oder zündeten leer stehende Gebäude an. Als Wegbereiterin dieser militanten Strömung der britischen Frauenbewegung galt Emmeline Pankhurst (1858–1928). Sie hatte 1903 gemeinsam mit ihren Töchtern Christabel und Sylvia die "Women’s Social and Political Union" (WSPU) gegründet. Der charismatischen Rednerin gelang es, Frauen aus allen Schichten und Altersgruppen für die feministische Sache zu begeistern. Der Kampf der Suffragetten für ihre Rechte wurde in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg immer erbitterter. Und die Staatsgewalt ging im Schulterschluss mit männlichen Bürgerwehren hart gegen die Frauen vor. Versammlungen wurden auseinandergeprügelt, WSPU-Mitglieder – auch die Pankhurst-Frauen – willkürlich festgenommen. Aus Protest gegen die Inhaftierung traten einige der Frauen in den Hungerstreik – sie wurden im Gefängnis mit Gummischläuchen zwangsernährt, was zu einem öffentlichen Aufschrei führte.

Nach dem "Schwarzen Freitag" am 18. November 1910, in dessen Folge 80 Frauen eingesperrt wurden, überschlugen sich dann die Ereignisse. Am 1. März 1912 zogen 150 Suffragetten mit Hämmern und Steinen durch das Einkaufsviertel im Londoner Westend und zerstörten Fensterscheiben, auch die im Wohnhaus des Premierministers. Es kam zu Massenverhaftungen. Ein gutes Jahr später stürzte sich die Suffragette Emily Davison aus Protest auf der Rennbahn beim "Epsom Derby" vor das Pferd von George V., dem Großvater der heutigen Queen, und starb wenig später. Augenzeugenberichten zufolge soll sie noch laut "Suffrage!" ("Wahlrecht!") gerufen haben.

Jetzt schlug die Stunde der Samurai – und Edith Garruds: Die Suffragetten sollten sich selbst effektiv verteidigen und ihre Anführerinnen schützen können. Niemand hätte die zierliche Frau für eine Kampfsportexpertin gehalten. Doch sie trainierte bereits seit Jahren regelmäßig mit ihrem Mann William, einem Sportlehrer, Jiu-Jitsu. Schnell sorgte Garrud für Medienrummel: Sie gab öffentlichkeitswirksame Vorstellungen, in denen sie als Polizisten verkleidete Gegner besiegte. Eine dieser Vorführungen ist im Kurzfilm "Jiu-jitsu Downs the Footpads" (1907) zu bewundern. In ihrem Londoner "Suffragettes’ Self-Defense Club" erteilte sie zweimal pro Woche Unterricht in Jiu-Jitsu (japanisch "die nachgebende Kunst"). Garrud bildete die Suffragetten darin aus, sich gegen Polizeigewalt (ebenso wie häusliche Gewalt) zur Wehr zu setzen – mithilfe einer Kampfkunst, die sich auf Geschicklichkeit, nicht auf Kraft konzentriert.

Suffragetten-Demonstration 1912 in New York. Foto: Mills/LoC

Darüber hinaus trainierte sie Emmeline Pankhursts "Leibwache", die aus rund 30 sportlichen Suffragetten bestand. Da die Gruppe von der Polizei ausspioniert wurde, fanden die Kurse an geheimen Orten statt. Aufgabe der "Bodyguards": Bei Frauenrechts-Kundgebungen in ganz Großbritannien für Sicherheit zu sorgen und insbesondere Anführerin Pankhurst vor einer Inhaftierung oder gar Schlimmerem zu schützen. An der Spitze dieses "Sicherheitsdienstes" stand die Kanadierin Gertrude "Gert" Harding. Die Suffragette sorgte mit einer spektakulären Aktion für Aufsehen: Sie riss seltene Orchideen aus den Royal Botanic Gardens – und verblüffte damit die Polizei, die sich nicht hatte vorstellen können, dass es eine Frau war, die die hohe Gartenmauer überwunden hatte.

Die feministischen Nahkämpferinnen erhielten von der Presse den Spitznamen "Amazons" und wurden auch als "Suffrajitsus" bekannt. Unter den Falten ihrer viktorianischen Kleider verbargen sie hölzerne Knüppel – um es mit den ebenfalls mit Knüppeln bewaffneten Londoner Polizisten aufnehmen zu können. Doch eben nicht nur das. Wenn das Sparring begann, packten die aufmüpfigen Frauen ihre Kampfkünste aus. Damit hatten die Gendarme sicherlich nicht gerechnet. "Unsere Kämpferinnen sind in bester Form und sehr stolz auf ihre Leistungen", schrieb Pankhurst denn auch einst in einer Würdigung ihrer Beschützerinnen. Und: "Unsere Kameradin, der sie den Schädel eingeschlagen haben, weigerte sich, die Wunde nähen zu lassen." Die Narbe sollte sichtbar bleiben, denn: "Das ist wahrer Kriegerinnengeist!"

Einer der berüchtigtsten Nahkämpfe dieser Art war der "Überfall auf den Buckingham Palace" am 24. Mai 1914. Während ihre knüppelschwingenden "Leibwächterinnen" die Polizei verdroschen, versuchte Emmeline Pankhurst in den Palast vorzudringen, um König George V. eine Wahlrechtspetition vorzulegen. Doch das Unterfangen misslang, die Suffragettenführerin wurde verhaftet.

Letztlich dauerte es bis zum 6. Februar 1918, bis sich die Suffragetten durchsetzen konnten. An jenem Tag ermöglichte ein neues Gesetz in Großbritannien acht Millionen Frauen die Abstimmung bei Wahlen. Weitere Länder folgten. Ein langer Kampf hatte sich am Ende gelohnt.

SUFFRAGETTEN UND FRAUENWAHLRECHT

Der Begriff stammt vom lateinischen "suffragium" beziehungsweise englischen/ französischen "suffrage" (Wahlrecht) ab und bezeichnet Frauenrechtlerinnen in Großbritannien und den Vereinigten Staaten, die sich zu organisieren begannen. Erstmals – abwertend – verwendet wurde er 1906 in der britischen Presse; die Wahlrechts-Aktivistinnen kaperten den Begriff schließlich, der ihnen fortan als Selbstbezeichnung diente. Die überwiegend aus dem Bürgertum stammenden "suffragists" traten mit Demonstrationen und Protestaktionen für ein allgemeines Frauenwahlrecht ein.

Emmeline Pankhurst wird 1914 vor dem Buckingham Palace festgenommen. Foto: IWM

Die moderne Frauenrechtsbewegung entwickelte sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts und kämpfte für die Gleichstellung der Frau hinsichtlich des Wahlrechts, des Rechts auf Erwerbstätigkeit und auf Bildung. So entstand bereits 1865 der "Allgemeine Deutsche Frauenverein" in Leipzig – Ausgangspunkt der deutschen Frauenbewegung. Die feministische Theoretikerin Emmeline Pankhurst gründete 1903 in Großbritannien die bürgerliche Frauenbewegung "Women’s Social and Political Union", die mit Hungerstreiks auf sich aufmerksam machte; ihre Tochter Christabel war eine der führenden britischen Suffragetten. Beide wurden mehrfach verhaftet. Während die Demonstrationen zunächst noch friedlich verliefen, führte die 1910 gescheiterte Gesetzesinitiative zur Ausweitung der Frauenrechte in Großbritannien zu einer zunehmenden Radikalisierung der Suffragetten. So kam es am 18. November 1910 zu blutigen Auseinandersetzungen vor dem britischen Unterhaus ("schwarzer Freitag"). Im Zuge eines zerstörungswütigen Protestmarsches der Suffragetten am 1. März 1912 durchs Londoner Westend kam es zu Massenverhaftungen. Am 4. Juni 1913 warf sich Emily Davison aus Protest bei einem Pferderennen auf die Rennbahn und wurde totgetrampelt.

Das Frauenwahlrecht wird in Großbritannien am 6. Februar 1918 per Gesetzeserlass eingeführt – jedoch galt es zunächst nur für Frauen, die älter als 30 Jahre sind und Grundeigentum besitzen. Wenige Monate später, nach dem Ersten Weltkrieg im November 1918, wurde das neue Recht auch in Deutschland festgeschrieben. Als weltweit erstes Land hatte zuvor Neuseeland 1893 den Frauen das Wahlrecht gewährt, nachdem hier die Frauenrechtlerin Kate Sheppard lange dafür gestritten hatte. Finnland zog 1906 nach und Russland als erste Großmacht 1917. Später folgten: die USA (1920) und die Türkei (1930), Frankreich (1944), Japan (1945), Algerien (1962), die Schweiz (1971), Liechtenstein (1984) und Kuwait (2005). In Saudi-Arabien durften Frauen erstmals 2015 an Wahlen teilnehmen; in Vatikanstadt hingegen – die letzte absolute Monarchie Europas – wählen ausschließlich (männliche) Kardinäle den Papst. Und im südostasiatischen Sultanat Brunei gibt es gar keine Wahlen, also auch kein Wahlrecht – weder für Frauen noch für Männer.

Musik, Film, Literatur: Kinder könnten die erste Begegnung mit der historischen Frauenwahlrechtsbewegung haben, wenn sie den Disney-Film "Mary Poppins" von 1964 sehen – und das Lied "Sister Suffragette" hören. 1972 schließlich erschien David Bowies Song "Suffragette City", der von etlichen Bands gecovert wurde. Neueren Datums ist das Kinodrama "Suffragette – Taten statt Worte" (2015) mit Meryl Streep, Carey Mulligan und Helena Bonham Carter, das sich dem Kampf der Frauen um Gleichberechtigung und Wahlrecht widmet. Ebenfalls 2015 erschien die Graphicnovel-Trilogie "Suffrajitsu" von Tony Wolf und Joao Vieira (Jet City Comics). teu