Von Frauke Gans

Wenn sich aus dem voranfahrenden Auto eine Polizeikelle schiebt, schießen Stresshormone durch den Körper: "Folgen und anhalten", steht da. Eine unangenehme Situation. Und sie wird zur Zwickmühle, wenn man fürchten muss, dass die Insassen gar nicht zur Zivilpolizei gehören. Denn es gibt neue Urlaubsmaschen von Trickbetrügern. Etwa, den Gehorsamkeitsreflex der Menschen auszunutzen, um voll bepackte Urlaubsautos anzuhalten und auszurauben. Touristen sind vielversprechende Beute, da sie meist die Sprache kaum bis schlecht beherrschen und viel Bargeld bei sich tragen. Doch keine Panik: Überfälle sowie Betrügereien sind die Ausnahme, nicht die Regel. Um Touristen zu warnen, sammeln Polizei und Profireisende die neuesten Maschen und geben Tipps, wie man sich und seine Habe schützt.

Vermeintliche Panne / Falsche Polizei

Gängigste Masche auf Autobahnen ist der hilfsbereite Fahrer, der auf angebliche Probleme des Gefährts aufmerksam macht. Biegt man auf den nächsten Parkplatz ab, folgt der Helfer, um scheinbar zu erklären, was nicht stimmt und dann den Urlauber um seinen Geldbeutel zu erleichtern. Das Gleiche gilt für die falsche Polizei. Also wie reagieren? Man sollte möglichst auf belebten Raststätten anhalten, nicht gleich aussteigen und die Fenster nur wenig öffnen. Vor allem, falls das angebliche Polizeiauto in einsames Gelände lotst. So kann man gegebenenfalls schnell weiterfahren. Fordern scheinbar echte Beamte zum Verlassen des Autos auf, muss man natürlich Folge leisten. Für den Fall, dass sich die Polizisten doch als Überfallkommando entpuppen, sollte man zwei Geldbeutel dabei haben. Einen zum Herausgeben mit wenig Geld und nur einem Teil der Kreditkarten, der andere bleibt versteckt. Die herausgegebenen Karten lassen sich schnell sperren und das Bargeld muss man als geringen Verlust verbuchen. Fragt die "Polizei" nach der vorhandenen Geldmenge, sollte man skeptisch werden und kleinere Summen angeben. Normalerweise dürfte Beamte die Barschaft von Autofahrern wenig interessieren. Auf jeden Fall niemals den Helden spielen! Wer ausgeraubt wurde, sollte sich umgehend an die örtliche echte Polizei wenden.

Goldschmuck gegen Benzin?

Die Polizei Hessen warnt: "Wer derzeit im Bundesgebiet ein sympathisches Pärchen auf einer Raststätte trifft - eventuell noch mit Baby auf dem Rücksitz -, dem Benzin und Geld ausgegangen sind, sollte alle Antennen ausfahren." Bietet die junge Familie ihren Goldschmuck gegen Benzingeld, ist es ziemlich sicher eine bewährte Abzockmethode. Edelmetall im Autobahnhandel ist selten etwas wert. Dreht es sich um Leute in echter Not, sollte man vielleicht einfach 20 Euro verschenken oder den Tank füllen - gegen das Versprechen baldiger Überweisung.

Auto/Wohnmobil immer abschließen

Praktisch für Diebe an Raststätten sind einsame Autos an der Zapfsäule mit steckendem Schlüssel, weil der Fahrer nur schnell an der Kasse die Rechnung begleicht. Die Polizei rät: "Alles schließen, den Zündschlüssel abziehen und das Lenkradschloss einrasten lassen." Allerdings knacken Profibanden gängige Sicherheitssysteme im Handumdrehen. "Deshalb Wertsachen und wichtige Dokumente immer am Körper tragen, wenn man das Auto für längere Zeit verlässt." Die Heimatadresse sollte außen am Wagen nicht erkennbar sein. Sonst hinterlässt man mit dem Auto auf der gesamten Strecke die Nachricht: Hier ist in den nächsten Wochen niemand zu Hause.

Wer mit dem Wohnmobil parkt, sollte ebenfalls alles Wertvolle beim Verlassen mitnehmen. Übernachtet man in einsameren Gegenden, am besten den Schlüssel stecken lassen, das Handy geladen parat legen und die Türen innen extra sichern.

Gepäck nicht unbeaufsichtigt lassen

In öffentlichen Verkehrsmitteln sollte man jederzeit sein Gepäck im Auge behalten. Ein Klassiker, den die polizeiliche Kriminalberatung immer wieder betonen muss: "Koffer nicht unbeaufsichtigt lassen, damit niemand etwas hineinstecken kann." Es lässt sich schwer beweisen, dass man Geschmuggeltes nicht selbst dort hineinbefördert hat. In einigen Ländern wären die Folgen katastrophal. Und selbstverständlich niemals anderer Leute Päckchen transportieren.

Bei Reisen mit der Fähre gilt der Sicherheitscheck für das eigene Fahrzeug. Kofferraum und Dachboxen vor Auffahrt absuchen und sichern. Denn sitzt ein blinder Passagier im Wagen, steht der Fahrer im Verdacht, Menschen zu schleusen. Das ist gerade auf dem Weg von Süd- nach Nordeuropa aktuell.

Touristenführer und Straßenhändler

Aggressive Straßenhändler sind nicht zu unterschätzen: Plötzlich greift der Verkäufer nach der Hand - und Schmuck baumelt am Arm. Viele Passanten trauen sich dann nicht, die Ware zurückzuweisen. Holt man den Geldbeutel heraus, greift der Verkäufer manchmal blitzschnell in das Scheinefach. Wie also reagieren? Wer Straßenhändler bemerkt, kann versuchen, einen weiten Bogen um sie zu schlagen. Steuern sie trotzdem auf einen zu, sollte man sehr bestimmt aber höflich ablehnen. Wer tatsächlich etwas kaufen möchte, sollte sich beim Bezahlen mit dem Rücken zum Verkäufer drehen, damit ein Griff ins Portemonnaie nicht möglich ist. Wer in Italien bei Strand- oder Straßenhändlern etwas kauft, macht sich außerdem strafbar und muss mit einem Bußgeld von bis zu 7000 Euro rechnen.

Vorsicht gilt auch bei angeblichen Touristenführern, die ihre Dienste auf der Straße anbieten. Meist landet man nicht in einer schönen Tempelanlage, sondern in einem Laden, in dem man heftig bequatscht wird, etwas zu kaufen. Außerdem warnt die Polizei: "Man sollte sich nie auf nur ein einziges Zahlungsmittel verlassen. Stattdessen mehrere Kreditkarten auf unterschiedliche Taschen verteilen."

Daheim alles sicher?

Das Haus abzuschotten, gehört zu den normalen Urlaubsvorbereitungen. Postet man aber Urlaubsbilder in den sozialen Medien, sollte man unbedingt überprüfen, dass die Fotos nicht öffentlich einsehbar sind. Denn laut Polizei locken nicht nur geschlossene Jalousien Einbrecher an. Über 70 Prozent nutzen soziale Netzwerke, um zu sehen, wo man ungestört einsteigen kann.