Von Wibke Helferich

An für si net." Ich schaue den österreichischen Grenzbeamten mit großen Augen an. "Na, an für sich dürft ihr hier nicht rüberfahren, weil das momentan nur für Slowenen und Österreicher erlaubt ist." Just in diesem Moment springt der Ventilator im Motorraum meines Busses an, um die "leicht" erhitzte Maschine zu kühlen.

Die Anfahrt zum Wurzenpass war steil und kurvig. Nicht unbedingt das Lieblingsgelände meines 25 Jahre alten treuen Gefährten, der diesen Urlaub unbedingt unbeschadet hinter sich bringen sollte: denn coronabedingt ist er auch unsere einzige Unterkunft – "My van is my castle" quasi. Der nette Herr in Uniform betrachtet den dramatischen Auftritt unseres Autos mitleidig und winkt uns durch – die Alternative wäre ein Riesenumweg über den Karawanken-Tunnel gewesen. Das ist der erste von vielen Glücksfällen, die unsere Reise nach Slowenien zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Unser Ziel ist das abgeschiedene Soca-Tal, der Wurzenpass ist die direkteste Zufahrt. Auch wieder coronabedingt, ist dieser Zugang momentan nur für besagte Nationalitäten geöffnet. Meine Schwester Frauke und ich waren allerdings auf der Fahrt so mit unserer Tourenplanung beschäftigt, dass wir die Hinweisschilder am Straßenrand scheinbar übersehen hatten.

Überglücklich fahren wir über die Grenze und hinein in das große Unbekannte: Slowenien ist noch ein weißer Fleck auf meiner Landkarte. Grollender Donner eines herannahenden Gewitters erinnert uns nachdrücklich daran, dass wir dringend einen Stellplatz für die Nacht suchen sollten. In Slowenien, vor allem in einem Nationalpark – wir befinden uns in der Nähe des Triglav-Gipfels – ist wildes Campen strengstens verboten. Also fahren wir im strömenden Regen über den Vršic-Pass hinab in Richtung Soca-Tal, in dem es einige Campingplätze geben soll.

Die gut bewachte Drachenbrücke in Ljubljana.

Und nun kommt Glücksfall Nummer zwei: Eigentlich seien sie ja ausgebucht, meint der freundliche Betreiber – aber bei dem Wetter jage man doch keinen Hund vor die Tür (oder in unserem Fall keinen Bus auf die Straße). Und so findet er für uns noch ein Plätzchen direkt am rauschenden Bach. Am nächsten Tag hat sich die Gewitterdramatik verflüchtigt und wir bestaunen die hohen Berge, den glasklaren, türkisfarben Bach und die dichten grünen Wälder. Wie anders die Welt doch bei Sonnenschein aussieht!

Unser netter Campingplatz-Besitzer empfiehlt uns eine Wanderung im Tal. "Heute Nachmittag kann es wieder gewittern, da solltet ihr nicht in den Bergen sein!" Nach dem Naturschauspiel des vorigen Abends braucht es keine große Überredungskünste. Außerdem lockt mit dem "Soška pot" – dem Wanderweg entlang des Flusses Soca – ein Highlight, das ganz weit oben auf unserer Liste steht. Wir könnten die 27 Kilometer an einem Tag laufen, aber wir beschließen, das Ganze auf zwei Tage zu verteilen, sodass wir nachmittags noch Zeit zum Baden haben. Unser Campingplatz liegt optimal angrenzend an den Wanderweg; an der Straße befindet sich eine Bushaltestelle, von der man hoch auf den Vršic-Pass und bis ans Ende des Soca-Tals fahren kann. Die Verkehrsanbindung ist ideal, um den Weg in Etappen zu laufen.

Kann man sich in einen Fluss verlieben? Nach unserem Slowenien-Trip kann ich mit Sicherheit sagen: Man kann! Nie zuvor habe ich ein so glasklares, türkisblaues Gewässer gesehen, das sich an jeder Biegung etwas Neues überlegt, um uns zu beeindrucken. Mal zwängt es sich zwischen bizarren Felsen, malerischen Kolken und Engstellen wie der Mala Korita hindurch, mal fließt die Soca durch breitere Talabschnitte und gibt den Blick auf die umliegenden Berge frei. Im oberen Teil sind die Berghänge noch steil und das Tal dunkel und bewaldet; doch je länger wir wandern, desto mehr weitet sich das Tal. Immer wieder queren wir den Fluss über abenteuerliche Hängebrücken und können uns kaum sattsehen an der beeindruckenden Bergszenerie, die sich uns bietet: blauer Himmel, graue Berge, tiefgrüner Wald, bunte Wildblumen und natürlich der türkisblaue Fluss.

Ein gewagter Sprung ins lauwarme Wasser des Bleder Sees.

Einziger Nachteil: Die Soca ist eiskalt und lädt damit nicht wirklich zum längeren Planschen ein. Aber auch hierfür gibt es eine Lösung – Glücksfall Nummer drei: der malerische, mit 24 Grad lauwarme See von Bled. Eine Postkartenidylle: das bläulich-grüne Gewässer und die Kirche auf der kleinen Insel, die mittelalterliche, trutzige Burg, die imposant an einer felsigen Klippe klebt, und einige der höchsten Gipfel der Julischen Alpen und der Karawanken als malerische Kulisse. Eine zehn Kilometer lange Wanderung führt einmal rund um den malerischen Bleder See bis hinauf zum Aussichtspunkt Mala Osojnica, von wo aus man einen beeindruckenden Rundum- und Tiefblick über See und Burg bis hin zum Hochstuhl – mit einer Höhe von 2237 Metern der höchste Berg der Karawanken – hat.

Aber Slowenien hat noch viel mehr zu bieten als hohe Berge, klare Flüsse und warme Seen: Auch die Hauptstadt Ljubljana ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Vor allem, wenn man – wie ich – ein großer Drachenfan ist, denn zwei finster dreinblickende Getiere bewachen die gleichnamige Brücke, die über den Fluss Ljubljanica in die Stadt führen. Fröhlich posiere ich mit den imposanten Bronzefiguren – sehr zum Amüsement meiner Schwester, die mich, seitdem ich klein bin, "kleiner Drache" nennt. Die Legende besagt, Ljubljana sei vom griechischen Sagenhelden Jason gegründet worden, der dem König Aites das Goldene Vlies stahl und auf dem Weg nebenbei dann auch noch einen Drachen erlegte. Seitdem ist dieses Fabeltier aus der Stadtgeschichte nicht mehr wegzudenken.

Damit sich Fußgänger und Radfahrer frei bewegen können, ist ein großer Teil der Altstadt für den Autoverkehr gesperrt. So kann man im Sommer in zahlreichen geschmackvollen, mit Blumen geschmückten Cafés am Fluss gemütlich sitzen und die zahlreichen architektonischen Bauwerke bewundern: etwa die berühmte Dreifachbrücke, den herrlichen Platz Prešernov Trg, oder die Burg von Ljubljana, die einen 375 Meter hohen Hügel östlich der Altstadt krönt. Und hier kommen wir zum letzten Glücksfall: Wir haben zwar keine lebendigen Drachen gesichtet – dafür aber unglaublich leckere Schokodracheneier, die wir allesamt sehr glücklich verputzt haben!

Infos:

Anreise: Mit dem Pkw am besten über die (mautpflichtige) Tauernautobahn A 10. Der Wurzenpass führt direkt ins Soca-Tal – hier unbedingt vor der Abreise überprüfen, ob der Pass (wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen) für alle Nationalitäten geöffnet ist.

Übernachten: Auf Campingplätzen in Slowenien und vor allem im Triglav-Nationalpark ist wildes Campen verboten. In den Sommerferien ist es ratsam zu reservieren, da es nicht viele Stellplätze gibt. Camping Trenta (Telefon: +386/31 61 59 66): Erster Campingplatz, wenn man vom Vršic-Pass den Berg herunterkommt. Direkt an der Soca gelegen, eingebettet in ein herrliches Bergpanorama; es gibt einige Stellplätze, die am Wasser liegen. Toller Ausgangspunkt für Wanderungen rund um das Soca-Tal. Geöffnet: 20. April bis 31. Oktober.

Camp Korita (www.camp-korita.com/de/): Liegt an einer der schönsten Stellen der Soca. Hier können Mutige direkt von den Felsen in den eiskalten Fluss springen.

Der Campingplatz ist klein und beliebt, deshalb besser reservieren. Für die, die nicht campen, gibt es Hütten und Glamping. Geöffnet: 1. April bis 31. Oktober.

Camping Bled (www.sava-camping.com/en/bled-camping): Einziger Campingplatz direkt am berühmten See. Kein Geheimtipp, aber trotzdem empfehlenswert. Es gibt ein Restaurant, Glamping (hübsche Holzhütten), einen Strand und einen Steg, der direkt in den See führt. Geöffnet: 1. April bis 15. Oktober.

Allgemeine Infos unter www.slovenia.info/en. Im Rother Wanderführer "Slowenien zwischen Julischen Alpen und Adriaküste" sind – je nach Anspruch – leichte und schwierige Wanderungen gut beschrieben.