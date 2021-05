Von Susanne Böllert

Diese Aussicht hat absoluten Seltenheitswert: Denn wer am Gipfelkreuz des 1731 Meter hohen Herzogstands steht, hat gleich zwei funkelnde Seen im Blick. Südöstlich erstrahlt in hellem Türkisgrün Bayerns tiefster Alpensee: der Walchensee, der seine karibische Farbe gelöstem Kalkgestein verdankt und fast 200 Meter bis zum Grund misst. Nordwestlich liegt dem Wanderer der tiefblaue Kochelsee zu Füßen, der von der kühlen Loisach gespeist wird. Staffelsee, Starnberger See, Ammersee, bei Föhn sogar München zeichnen sich im Norden ab. Im Süden erhebt sich hinter Karwendel- und Wettersteingebirge indes der Alpenhauptkamm.

bayerische Karibik am Walchensee. Foto: Kunz PR/Peter von Felbert

Doch so ein 360-Grad-Panorama will natürlich erst verdient sein. Unser zweieinhalbstündiger Aufstieg zum Gipfel beginnt an der Talstation der 1994 erbauten Herzogstandbahn, nur wenige hundert Meter vom Walchensee entfernt, über den der Wind, Surfer und Kiter fegen. Günther Stingl führt uns den kleinen Pfad hinauf, der sich den bayerischen Vorzeigeberg hinaufwindet. Im Zickzack geht es durch Fichten-, Kiefern- und Weißtannenwäldchen, unter Buchen und Ahornbäumen hindurch bis zum Herzogstandhaus. Das thront auf 1575 Metern über dem Meeresspiegel, errichtet auf den Grundmauern des Kocheler Königshauses Ludwigs II.

Günther – das förmliche "Sie" haben wir bereits beim Losmarschieren hinter uns gelassen – lebt seit seinem ersten Lebensjahr in Kochel am See. Jochberg, Rabenkopf, Sonnenspitze, die Berge der Region kennt der 74-Jährige wie seine Wanderwestentasche. Auch auf den Herzogstand, der zusammen mit seinem Nachbarn, dem Heimgarten, Kochels emblematischen Höhenzug bildet und dem Estergebirge vorgelagert ist, führt der Pensionär regelmäßig Gäste.

Wanderführer Günther Stingl mit Gästen auf dem Herzogstand. Die Berge der Region kennt er mindestens so gut, wie die eigene Westentasche. Foto: Kunz PR/Peter von Felbert

Schon die bayerische Monarchie schätzte den Bilderbuchberg zwischen den zwei Seen. Was die herzöglichen Brüder Wilhelm IV. und Ludwig X. anging, vor allem als Jagdrevier. Die leidenschaftlichen Jäger tauften den früheren "Farchenberg" im 16. Jahrhundert in "Herzogstand" um. Erst Ludwig II., Bayerns Märchenkönig, wusste die Schönheit des Kochler Hausbergs wirklich zu würdigen. Gleich drei Pavillons – nur einer steht nach etlichen Blitzeinschlägen auf dem exponierten Herzogstand noch heute – ließ der Naturfreund erbauen, um sich am (Vor-)Alpenpanorama zu berauschen. "Man erzählt, er habe sich sein Essen vom Königshaus zum Gipfelpavillon bringen lassen, um es dort in aller Stille zu genießen."

Mit Günther dagegen gibt’s auf halbem Wege eine Brotzeit. Die schmeckt hier im langen Lahnergras mit Sicht auf das blaugrüne Gewässer, das während der gesamten Wanderung immer wieder zwischen den Bäumen durchblitzt, gleich nochmal so gut. Sorgsam verstauen wir unseren Müll in den Rucksäcken. "Das gehört zum Bergknigge ebenso dazu wie auf den markierten Wegen zu bleiben und keine Blumen zu pflücken", findet Stingl.

Auch für Elisabeth Peyel vom Zentrum für Umwelt und Natur in Benediktbeuern spielt der Schutz der einzigartigen Natur im Zwei-Seen-Land eine wichtige Rolle. "Die Südseite des Herzogstands gehört bereits zum Vogelschutzgebiet Estergebirge, das zum ‚Netz Natura 2000‘ zählt", erklärt die Diplom-Landespflegerin. "Natura 2000" ist ein länderübergreifendes Schutzgebiet, mit dem die EU seit 1997 zum Erhalt wild lebender Pflanzen- und Tierarten beiträgt. Auerhahn, Schwarzspecht, Sperlingskauz, Uhu, Steinhuhn, sogar der Steinadler finden im Schutzgebiet Estergebirge Rückzugsräume. Zwar darf in Vogelschutzgebieten generell Land- und Forstwirtschaft betrieben werden, doch nur eingeschränkt, besonders, wenn dadurch die Habitate der Tiere bedroht würden. So sind auf dem Herzogstand etwa das Paragliden und Drohnenfliegen untersagt.

Hintergrund Wandern Der aufrechte Gang gehört zum Menschen wie der Rucksack zum Wandern. Und das wiederum ist weit mehr als bloße Freizeitaktivität: Es hält uns nicht nur fit, nein, wer wandert, der findet manchmal sogar den Weg zu sich selbst, großartige Naturerlebnisse inklusive. Die Bewegung an der frischen Luft ist – gerade in Zeiten wie diesen – das mit Abstand Beste, [+] Lesen Sie mehr Wandern Der aufrechte Gang gehört zum Menschen wie der Rucksack zum Wandern. Und das wiederum ist weit mehr als bloße Freizeitaktivität: Es hält uns nicht nur fit, nein, wer wandert, der findet manchmal sogar den Weg zu sich selbst, großartige Naturerlebnisse inklusive. Die Bewegung an der frischen Luft ist – gerade in Zeiten wie diesen – das mit Abstand Beste, was uns passieren kann. Deshalb dreht sich in unserer aktuellen Reiseausgabe auch alles rund ums Thema Wandern. Ob in den Bergen, an der Ostsee oder direkt vor der eigenen Haustür: Es gibt viele schöne Orte, an denen der Akku wieder aufgeladen werden kann.

[-] Weniger anzeigen

Günthers Fitnessuhr misst unsere Schritte. 19.456 werden es bis zum Gipfelkreuz sein oder 15,37 Kilometer und circa 900 Höhenmeter. Der Pfad schlängelt sich aus dem Mischwald heraus, es wird sonniger. Da kommt der kleine Wasserfall, der unseren Weg kreuzt, gerade recht. Frisches Bergwasser fließt über Nacken und Handgelenke und lässt uns das letzte Drittel bis zum Herzogstandsattel beschwingter gehen.

Oben angekommen, erwartet er uns schon: Ludwig II., oder zumindest seine 60 Zentimeter große Bronzebüste. So hat der alte König alle Besucher genau im Blick, die den Aufstieg gemieden und die 791 Meter Höhendifferenz bis zum Sattel mit der Seilbahn überwunden haben. In nur vier Minuten übrigens. Einmal im Jahr, am 25. August, wird Ludwig zu seinem Geburtstag wieder "lebendig". Bernhard Ludwig Rieger, leidenschaftlicher Künstler, Königskenner und -darsteller aus Krün, plaudert dann aus dem königlichen Nähkästchen und unterhält die Wanderer.

Die Bronzeausgabe des Monarchen leistet uns Gesellschaft, bis uns der Hunger wieder ins Tal treibt. Bequem gondeln wir mit der Seilbahn gen Walchensee. Im Strandcafé Bucherer bestellt Günter eine feine Linsensuppe mit Roter Bete, seine Gäste lechzt es indes nach den Kalorien aus den wirklich guten Schinkennudeln. Nur ein paar Meter weiter gleiten noch immer Stand-Up-Paddler sowie Wind- und Kitesurfer über Deutschlands größten Gebirgssee. Zuverlässig wird ihn der Fallwind, der vom Herzogstand kommt, bis zum Abend streicheln.

INFORMATIONEN

Anreise: Kochel am See ist mit der Regionalbahn ab München in etwa eineinhalb Stunden erreichbar.

Geführte Wanderungen: Die Tourist Information bietet geführte Touren auf Herzogstand (1731 m, 870 hm), Jochberg (1567 m, 700 hm), Sonnenspitz (1271 m, 670 hm) und Rabenkopf (1559 m, 930 hm) an. Eine Anmeldung unter Telefon 0 88 51/3 38 ist erforderlich. Es gelten Mindest- und Maximal-Teilnehmerzahlen sowie die erforderlichen Hygieneregeln. Für Inhaber der Gästekarte sind die Wanderungen kostenlos.

Weitere Auskünfte: Tourist-Information Kochel am See, Kalmbachstraße 11, 82431 Kochel am See, info@kochel.de, www.zweiseenland.de