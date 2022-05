Von Christiane Bachert und Alex Wenisch

Fünf Prozent oder knapp acht Kilometer – mehr sind es nicht. Und trotzdem ist dieser Teil des römischen Limes in Buchen der längste Abschnitt des Bodendenkmals in Baden-Württemberg. Indes: Über der Erde sind von der Befestigung, also von Wall und Graben sowie Hinweisen auf den Palisadenverlauf, keine Reste mehr erhalten. Die Areale werden seit dem Mittelalter als Acker, Wiesen- und Waldflächen genutzt. Im Verlauf unseres heutigen Wanderweges gibt es aber einige original archäologischen Funde und Nachbauten zu entdecken, anhand derer man sich ein gutes Bild machen kann, wie die Römer damals in unserer Region gelebt haben.

Wanderkarte zum Vergrößern bitte anklicken

Der Limes – seit 2005 Unesco-Weltkulturerbe – durchläuft das Buchener Stadtgebiet fast in Nord-Süd-Richtung und berührt die Gemarkungen der Ortsteile von Hettingen, Rinschheim und Götzingen. Idealer Ausgangspunkt für den "Herkulespfad", der am Wanderparkplatz am Forsthaus Hettingen startet. Seit wenigen Wochen sind im Odenwald sechs neue Römerpfade, benannt nach römischen Gottheiten, als Wanderwege eröffnet. Wir stellen sie im RNZ-Magazin vor. Vergangenen Samstag startete die kleine Serie mit dem "Merkurpfad" in Osterburken; heute folgt also der "Herkules-Pfad", der seinen Namen nicht ohne Grund trägt: Es ist der körperlich anspruchsvollste der sechs neuen Wanderwege.

Start/Ziel: Wanderparkplatz Forsthaus Hettingen

Streckenlänge: 14 Kilometer

Höhenmeter: 220 hoch und runter

Dauer: 3:50 h (abhängig von Pausen etc.)

Schwierigkeitsgrad: 4 (von 4)

Rastmöglichkeiten: Hönehaus, Bergkapelle Bubenrath, Jupiterbank

Anreise: Mit dem ÖPNV bis Buchen/Bahn-hof und dann via Buslinie 844 (Buchen-Osterburken) bis Rinschheim; mit dem Pkw: An der L 518 zwischen Walldürn und Rinschheim gelegen (Parkmöglichkeiten vorhanden)

Nach dem Start am Forsthaus Hettingen erreicht man schnell das Kleinkastell Hönehaus, dessen Grundmauern zwischen altem Baumbestand aus dem Boden ragen. Es ist auch unter dem Namen Kleinkastell Rehberg bekannt und war ein römisches Militärlager. Soldaten hatten von hier aus einen ausgezeichneten Blick nach Norden ins "Wilde Germanien". Heute ist die Sicht vom Wald zugewachsen. Die ein Meter dicken Mauern umgaben das Kastell, während sich im Inneren die Mannschaftsunterkünfte aus Holz befanden.

1892 wurde an diesem Platz erstmals gegraben. 1968 und 1969 hatte man die Mauern erneut freigelegt und mauerte sie nach den Untersuchungen auf einheitliche Höhe auf. Heute würde das nicht mehr so gemacht werden. Aber seither gilt die kleine Anlage als die am besten erhaltene.

Im Hönehaus wurde ein kleines Steinhäuschen mit einer Weihe-Inschrift gefunden: "Bonis / Casibus // Quinti/nius l(ibertus) // Lecto/r ex v(oto)". Frei übersetzt: "Den Göttern des guten Zufalls hat der freigelassene Vorleser aufgrund eines Gelübdes dieses Häuschen gestiftet." Die Fundstelle ist mit einer Infotafel markiert. Ein lebensgroßer Römer aus Holz, liebevoll geschnitzt, trägt diese Steinnachbildung auf einer Stange. Steinerne Haus-Modelle, die auf Stangen getragen werden, sind bekannt aus dieser Zeit.

Die Figur eines Siedlers im Wald.

Ab dem Startpunkt folgt man der Markierung "R" in nördliche Richtung. Der Weg führt über einen Pfad zunächst durch den Wald "Rehberg" bergab bis zum Dolinenpfad. Dort hat man die Möglichkeit, über einen Rundweg die geologische Besonderheit zu erkunden. Dolinen sind schüssel- oder trichterförmige Vertiefungen im Boden. Ihr Durchmesser beträgt zwei bis 200 Meter, kann aber auch mehr als einen Kilometer groß sein. Diese außergewöhnlichen Landschaftsformen entstehen, wenn Hohlräume in der Karstlandschaft einstürzen oder das Gestein sich durch Lösung so auslaugt, dass es zerfällt und der Erdboden zusammensackt. Da hier auf dem Pfad im Wald keine Bodenbearbeitung stattfindet, sind die Walddolinen meist gut erhalten.

Am Ende des Pfades folgen wir weiter der Markierung Richtung Süden durch den Wald. Ein kurzes Stück führt der Weg an Feldern vorbei und anschließend zur Hegenichdoline. Man befindet sich an einer Stelle, die im Gewann Rehgrund eine örtliche Senke darstellt. Im weiten Umkreis fließt das Oberflächenwasser hier zusammen und gelangt auf direktem Weg in den Untergrund. Um zu erforschen, an welcher Stelle das einsickernde Wasser der Hegenichdoline wieder an die Oberfläche tritt, hat man in den Dolinentrichter gefärbtes Wasser gegossen; nach zwölf Stunden konnte es sichtbar in der vier Kilometer entfernt gelegenen Nächstquelle bei Götzingen nachgewiesen werden.

In der Bergkapelle auf dem Bubenrath kann man schön Rast machen.

Der Herkulespfad führt nun bergan zur Kapelle am Kreuzweg Hettingen. Insgesamt vierzehn Kreuzwegstation entlang des alten Wallfahrtsweges, heute Kapellenweg, zwischen der "Hohlkapelle" und der Kapelle "Schönster Jesu auf der Wies" sind zu bestaunen. Wir verlassen aber den Kreuzweg und folgen weiter der Markierung des Römerpfades.

Im Hintergrund ist die Windenergiestation Buchen zu sehen. Windenergie ist ein wichtiger Baustein beim Beitrag zum Klimaschutz. Im Jahr 2020 wurden in Buchen etwa 105 Millionen Kilowattstunden regenerativer Strom erzeugt – 38 Prozent davon durch Wind. Buchen ist damit rein rechnerisch energieautark.

Über Wiesen und Felder führt der Rundweg nun zur Kapelle "Jungfrau der Armen" am Gewann Bubenrath, dem höchsten Punkt über der Rinschheimer Gemarkung. Bänke laden dazu ein, die grandiose Aussicht über den Odenwald zu genießen. Zur Kapelle gehört auch ein naturbelassener Raum mit alten Kirschbäumen, einer Blumenwiese und einem Platz zum Sitzen und Genießen. Dies ist auch ein sehr schöner Ort, um eine Pause einzulegen.

Gottheit Herkules Eingewandert: Herkules wurde von den Römern als Gott verehrt – heute würde man wahrscheinlich von kultureller Aneignung sprechen. Denn ursprünglich war Herkules Grieche und hieß Herakles. Der Kult um ihn verbreitete sich rund um das Mittelmeer. Dicke Oberarme: Berühmt wurde er durch seine zwölf Heldentaten: Den nemeischen Löwen, der ein unverletzliches Fell trug, hat er erwürgt. Die wilden Stuten des Diomedes konnte er zähmen. Auch die schwierigste Aufgabe, den Höllenhund Zerberus aus der Unterwelt zu entführen, meistert Herkules. Und all das, aufgrund seiner unbändigen Stärke. Hölderlin und Asterix: Herkules inspirierte Künstler wie Leonardo da Vinci oder Baccio Bandinelli. Dichter wie Ovid, Shakespeare, Hölderlin, Dürrenmatt oder Walser begeisterten sich für seine Heldentaten. In den 60ern hatte er im italienischen Sandalenfilm "Für Herkules im Netz der Cleopatra" einen Auftritt; der junge Arnold Schwarzenegger spielte 1969 den "Herkules in New York". Im Marvel-Universum lebt Herkules weiter. Und selbst Asterix musste wie der mythische Held zwölf Prüfungen bestehen. Bis zu den Sternen: Nach Herkules sind ein Sternbild, ein Asteroid, ein Mondkrater und ein Berg in der Ost-Antarktika benannt. lex

Das Dorf Rinschheim – jetzt schon in Sichtweite – ist das nächste Ziel der Tour. Beschaulich liegt es in einer Senke. Wir durchqueren das Dorf und am anderen Ortsende geht es steil bergauf auf den Deusterberg. Die Mühe lohnt sich, denn oben wartet der wunderschöne und gut ausgestattete Rastplatz Lausenberg. Schon seit Jahren werkelt eine Rinschheimer Arbeitsgruppe an diesem Projekt. Der Platz bietet nicht nur Rastmöglichkeiten, vielmehr ist er komplett dem Thema Limes gewidmet: ein Palisadennachbau sowie die Reste eines römischen Wachtturms komplettieren das Bild. Hier kann man sich ein eindrucksvolles Bild vom römischen Leben in der Gegend machen. Auszubildende zum Maurer und Betonbauer beteiligen sich mit fünf gegossenen Stelen, die mit Hilfe des örtlichen Bauhofes an den Kreuzungen der Limeslinie aufgestellt werden.

Am Wegesrand lassen sich spannende Erdformationen wie die Dolinen entdecken.

Der Herkulespfad führt weiter über Felder, Wiesen und Feldhecken. Die stufig angeordneten Sträucher – viele verschiedene einheimische Hölzer – bieten Vögeln und Reptilien einen wertvollen und abwechslungsreichen Lebensraum. Am Damwild-Gehege am Waldrand steht das Steindenkmal "Grabinschrift des Iumma" sowie die Jupiterbank und lädt zu einer kleinen Rast ein. Nicht vergessen sollte man, sich hier den Stempel für den Pfadpass zu holen. Wenn man mindestens fünf der sechs neuen Römer-Pfade erwandert hat, erhält man die Römernadel und eine Urkunde.

Das letzte Wegstück bis zum Ausgangspunkt führt am Calcitstein vorbei. Dieser entstand vor etwa fünf Millionen Jahren in einer Gesteinskluft, mindestens 20 Meter unter der damaligen Erdoberfläche. Im Laufe der Millionen Jahre wurde die Landschaftsoberfläche abgetragen und der Calcit freigelegt. Calcit ist ein gesteinsbildendes Mineral der Erdkruste.

Zwei römische Wachturmreste säumen hier den Rundweg, der zum Kleinkastell Hönehaus zurückführt. Besonders ist der Wachtturm 8/1, der sich in einer topografisch herausgehobenen Lage befindet. Von hier aus ist eine Sichtverbindung zum Mainhardter Wald in rund 60 Kilometern Entfernung möglich. Der Turm nimmt damit eine besondere Stellung am Limes ein, der sich vom Wachtturm auf Walldürner Gemarkung bis in die Gegend von Welzheim auf rund 80 Kilometern Länge schnurgerade zieht – der längste geradlinige Streckenabschnitt im Bereich des Obergermanisch-Raetischen Limes.