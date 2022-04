Von Monika Hamberger

Kaum zu glauben, wie spiegelglatt die Wasseroberfläche des Sees heute ist, nach dem gestern so windigen Tag. Das Anlegen am Steg auf der gegenüberliegenden Nordseite des Zürichsee wird kompliziert. Doch der erfahrene Kapitän bindet souverän das Boot an den Landungssteg. Dort erwartet uns schon Caroline. Auf schmalen Straßen geht es mit ihrem SUV auf den Herrliberg zum Schlattgut. Der gutmütige Hofhund Maiko begrüßt schwanzwedelnd alle Gäste, die sich für diesen Hof interessieren, oder sich mit den im hofeigenen Laden angebotenen Produkten eindecken.

Anreise: Von Heidelberg täglich um die Mittagszeit per Bahn ohne Umsteigen bis Zürich in circa dreieinhalb Stunden. Unterkunft: In und um Zürich gibt es zahlreiche Hotels aller Kategorien. Zum Nachhaltigkeitsprogramm "Swisstainable" von Schweiz Tourismus gehören der Storchen Zürich, sowie das Widder Hotel in der Innenstadt und Alex Lake Zürich. Unter www.thelivingcircle.ch/ sind Hotels und das Konzept dargestellt. Weitere Infos: www.zuerich.com/de/besuchen/tourist-information

Zurzeit besucht Caroline Ledergerber die Bäuerinnen-Schule. Aus einem völlig anderen Berufsfeld kommend lernt sie nicht nur alles über Rinderhaltung und Gartenbau. Genauso wichtig sind bei einem bäuerlichen Betrieb heutzutage Buchhaltung und Rechtskunde. Und nebenher muss sie auch noch für Kunden des Hofladens da sein. "Es ist viel Arbeit und ich muss viel Neues ausprobieren, aber schaut’s euch doch mal die Lage an. Da unten glänzt der Zürichsee und ringsum die sanften Hügel. Da geht einem doch das Herz auf!" Und wirklich, die Aussicht reicht manchmal bis ins Berner Oberland.

Durch einen Korridor geht es in den großflächigen Hühnerstall. Aber plötzlich halten 950 Hühner im Scharren und Picken inne. Ein brummendes Geräusch hat ihre Aufmerksamkeit geweckt. Fütterungszeit! Automatisch wird gleichmäßig Getreide im Freilauf verteilt. Jetzt geht er los, der Kampf ums Fressen. Dabei gibt es genügend für alle. "Ja, das Geräusch der Maschine kennen sie, dann rennen alle im Kreis dem Futter nach", erklärt Caroline lachend. Sie und ihr Mann unterstützen im Schlattgut auf dem Herrliberg, oberhalb des Zürichsee, Schwiegermutter und Schwager mit Partnerin bei den alltäglichen Arbeiten, die auf einem Bauernhof anfallen. Die Hühner haben nicht nur einen geschützten Freilauf, oft sind sie auch im anschließenden Obstgarten unterwegs. Nur wenige Schritte gegenüber schaut Selina Rhyner, ob im Kuhstall alles in Ordnung ist. Eine der Kühe soll in den nächsten Tagen kalben. Auch hier herrscht Freiheit für die Tiere. Sie entscheiden, wo sie sich lieber aufhalten: im Stall oder draußen. Immer dabei Hofhund Maiko, einer der wenigen männlichen Mitarbeiter! Täglich werden 900 Eier produziert, 800 Liter Milch sowie weitere Nahrungsmittel. Und wie heißt es so schön in einer Broschüre: Zwei Millionen Bienen sind im Einsatz. Dazu kommen in der Saison etwa 1000 Kilogramm eigene Erdbeeren.

Hofhund Maiko bewacht das Schlattgut.

Wie funktioniert solch bodenständiges Leben und die Zusammenarbeit mit Luxus-Hotels? Der Hotelgruppe "The Living Circle" in Zürich und anderen Regionen der Schweiz ist dies gelungen. Dazu gehören das auf eine 700-jährige Geschichte zurückblickende Widder Hotel, das Traditionshaus Storchen direkt am Ufer der Limmat und in Thalwil das am Seeufer gelegene Alex Lake Zürich. Alle drei Betriebe werden mit Produkten vom Schlattgut versorgt. Im Schweizer Jura züchten sie zusätzlich Rinder, die Fleisch zum Gourmet-Essen liefern. Und im vom Klima begünstigten Tessin gedeihen sogar Reis und Mais - und selbstverständlich auch Weinreben. Getreu dem Motto "from the farm to the table" ein weiterer Schritt zur Nachhaltigkeit. Initiator und Besitzer Gratian Anda stammt aus einer Musiker-Familie. Sein Vater war der weltberühmte, und leider viel zu früh verstorbene ungarische Pianist Géza Anda.

Ausflugsboote verkehren regelmäßig am Zürichsee.

Strategisch günstig gelegen ist das Stadtrefugium Widder Hotel. Mitten in der Altstadt, nahe der berühmten Bahnhofsstraße lässt sich die Weltstadt gut zu Fuß erkunden. Mehrere Häuser wurden hier architektonisch geschickt miteinander verbunden. Altes Gemäuer und moderne Einrichtung fügen sich harmonisch ineinander.

Auch wenn sich in der Innenstadt ein Schmuck- und Uhrengeschäft ans andere reiht, lohnt ein Rundgang durch die schmalen Gässchen, wo kleine Boutiquen Interessantes zu bieten haben. Im berühmten Kaufhaus Jelmoli sind sämtliche Luxusmarken vertreten. Nicht alle Besucher machen den Eindruck, dass sie als Nächstes den Mantel für 10.000 Franken erstehen. Manch einer stolziert hocherhobenen Hauptes mit einer gekauften Einkaufstasche des Jelmoli durch die Abteilungen. Wer fragt schon nach dem Inhalt, allein der Name zählt.

Gegenüber vom Hotel Storchen steht das Großmünster am Ufer der Limmat.

Mächtig klingen am Sonntagmorgen die Glocken des Großmünsters über die Limmat. Im Hotel Storchen sind Gäste unterwegs zum reichhaltigen Frühstücks-Büffet. Die Plätze vor dem Haus, direkt über dem Wasser unter den Arkaden, werden auch gern von Einheimischen genutzt. Allein oder mit Freunden genießen sie einen Apéro. Von dort geht der Blick auf die beiden markanten Türme des Gotteshauses, das zwischen den Jahren 1100 und 1220 entstand. Berühmt sind die Chorfenster des Künstlers Augusto Giacometti, welche Christis Geburt widerspiegeln. Das Großmünster hat auch historische Relevanz. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wird es als Ausgangspunkt der deutschschweizerischen Reformation unter Zwingli und Bullinger genannt. Die damals dem Stift angeschlossene theologische Schule gilt als Keimzelle der Züricher Universität. Wer sich über viele Stufen den Turm hinauf bemüht kann den Blick über die Dächer der historischen Gebäude, den Fluss, sowie den See genießen.

An diesem herrlichen Sonnentag lassen wir Stadt und Sehenswürdigkeiten hinter uns. In einer Gondel geht es auf den Hausberg Zürichs, den Uetliberg. Auf 870 Metern Höhe führt der Weg entlang an Baum-Veteranen, dazwischen immer wieder Ausblicke auf Stadt, See und Alpenkette. Andere steigen selbst hinauf, oder benutzen einen der Radwege. Oben auf dem Kamm genießen Familien mit Kinderwagen den weitgehend ebenen Spazierweg. Eine zweistündige Wanderung führt zur Felsenegg-Bahn in Adliswil. Von dort geht es bequem auf Schienen wieder zurück in die Stadt.

Geduldig warten Angler in ihren Booten, bis die Rute zuckt. Wer diesen Sport nicht allzu verbissen betreibt, kann sich dabei sehr gut erholen. Der Zürichsee bietet vor allem im Sommer allerlei Möglichkeiten, Wassersport zu treiben. Auch Baden ist an vielen Stellen kostenlos. Wir sind mal wieder per Boot unterwegs. Der Taxidienst vom Alex-Hotel in Thalwil, ein modernes Motorboot, nimmt uns mit auf eine Rundfahrt. Oft wird der See wegen seiner lang gestreckten, leicht gekrümmten Form mit einer Banane verglichen. Nach der letzten Eiszeit staute sich das Schmelzwasser der Gletscher an der Endmoräne und gab dem Gewässer seine jetzige Gestalt. An seiner tiefsten Stelle wurden 136 Meter gemessen. Das Ufer teilen sich die Kantone Zürich, St. Gallen und Schwyz.

Der Kapitän deutet auf ein stattliches Gebäude. "Dort wohnt Tina Turner mit ihrem Lebensgefährten und ihrer Familie. Übrigens eine sympathische Person!" Gar manche Persönlichkeit aus Politik oder Kunst-Szene hat sich an der sogenannten Goldküste niedergelassen. Wir kommen der Innenstadt näher. Am Ufer rattern Straßenbahnen vorbei. Von der Brücke winken Menschen. Der Blick vom Wasser auf die Stadt bietet eine völlig andere Perspektive. Am Storchen steigen weitere Gäste zu, bevor das Boot sich wieder Richtung Thalwil auf den Weg macht. "Schaut mal, kennt ihr das Gebäude dort oben? Das ist das Schlattgut." Tatsächlich ist die Hofanlage vom Wasser aus gut zu erkennen. Was wohl die Hühner gerade machen? Genießen sie einen Ausflug in den Obstgarten oder tun sie das, was von ihnen erwartet wird: auf ihrem Nest sitzen und Eier legen?