Von Christian Haas

Der Berg wird zur Vergnügungszone - mit Fahrgeschäften, Zorbingkugeln, Bogenparcours. Mancherorts geht das Angebot längst über Themenwege und Wasserspielplätze hinaus. Da rümpfen Wanderpuristen die Nase, doch manche Eltern sind froh, dank attraktiver Angebote die Jugend überhaupt in die Natur zu bekommen. Sechs Beispiele, die zeigen, wie vielfältig das Angebot sein kann.

Serfaus-Fiss-Ladis: Skyswing und Co.

Auf 1820 Metern Höhe bildet die Möseralm ein wahres Fun-Epizentrum. Zu den Highlights zählen der "Skyswing Fiss", eine Riesenschaukel wahlweise mit Überschlag, der "Fisser Flieger", ein drachenähnliches Fluggerät mit bis zu 80 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit und der "Fisser Flitzer". Der Nachbarort Serfaus trumpft derweil mit dem "Familien Coaster Schneisenfeger" auf sowie mit der Zipline "Serfauser Sauser", die in 85 Meter Höhe und einer Geschwindigkeit mit bis zu 65 km/h für Ahs und Ohs sorgt.

> Infos: serfaus-fiss-ladis.at

Tiroler Oberland: 3D-Bogenparcours

Fünf Hektar, 28 Tierattrappen in 3D und eine abwechslungsreiche Naturlandschaft: Der 3D-Bogenparcours in Tschingls lässt keine Wünsche offen. So finden junge wie erwachsene Schützen etwa den Abschusspflock für einen Weitschuss auf einen Bär auf einem Felsfindling, der Steinbock thront auf einem XL-Felsen, Fasane versteckt im Gebüsch, Greifvögel steil oberhalb der Schützenposition. Jede einzelne Station ist eine Herausforderung, wahlweise mit traditionellen Lang- oder Recurvebögen. Übrigens: Ende 2016 hat sich das Bogensportzentrum im Dreiländereck vollends an die Spitze der Sehnen-Bewegung geschossen - mit dem neuen 3D-Indoor-Bogenstadl in Pfunds.

> Infos: www.tiroler-oberland.com

Gröbming: Ziplining

Ziplines gibt es ja einige, doch die Anlage am Stoderzinken bei Schladming gilt als die größte in Europa. Von 1600 Meter Seehöhe bis zum Abenteuerpark Gröbming auf 900 Höhenmetern ist die "Fluglinie" unterwegs. Das Prinzip ist ebenso einfach wie aufregend: Auf vier parallel gespannten Drahtseilen gleiten Wagemutige ohne Zwischenstützen (und mit nur einer "Umsteigestation") zu Tal. Mehrfach abgesichert erreichen sie dabei bis zu 115 km/h, während sie auf der 2,5 Kilometer langen Strecke weit über dem Boden respektive nah über die Baumwipfel fliegen.

> Infos: www.zipline.at

Flachau: Zorbing

Im Touri-Hotspot im Salzburger Land geht es im wahrsten Sinne des Wortes rund! Dank Zorbing, sprich Rumkugeln in einer mehr als drei Meter im Durchschnitt messenden Riesenkugel. Mit etwa 30 Stundenkilometern rollen die Zorbonauten dann in dem mit dicken Luftpolstern ausgestatteten Mega-Flummi den 200 Meter langen Wiesenhang hinunter. 35 Sekunden, die es in sich haben! Nämlich Loopings, Drehungen, Jumps und andere (unkontrollierte) Moves, die einem das Gefühl geben, deutlich länger unterwegs zu sein.

> Infos: www.zorb.at

Golm: Waldrutschenpark

Am Montafoner Erlebnisberg Golm gucken Kinder in die Röhre! Aber nicht nur in eine, sondern gleich in sieben! Die zwischen 30 und 62 Meter langen, überdachten Rinnen des größten Waldrutschenparks Europas kommen bei den Kids bestens an - und verkürzen nebenbei spielerisch den Weg ins Tal. Schließlich sind sie so auf dem neu angelegten Wanderweg zwischen der Mittelstation Matschwitz und Latschau verteilt, dass die nächste "Abkürzung" immer schon in Sichtweite ist. Das macht dem Nachwuchs Beine - und den Eltern gute (Wander-)Laune.

> Infos: www.golm.at

Zell am Ziller: Fichtenschloss

Auf der Rosenalm befindet sich seit 2016 mit dem Fichtenschloss ein einmaliges Kinderparadies, das sich nicht nur durch seine Größe - mehr als 5000 Quadratmeter! - von der zahlreichen Konkurrenz unterscheidet, sondern auch durch seinen hohen Grad an Fantasie. In der Tiroler Spaßhochburg können sich große und mehr noch kleine Gäste beim Kraxeln, Rutschen oder Werkeln austoben, Letzteres etwa im Kranturm, einem von vier XXL-Türmen. Selber machen statt passiv bespaßt werden - so lautet die Devise auch beim Erlebnisspielplatz und beim Wasserspielbereich. Badefans, aufgepasst: 2019 geht mit dem Fichtensee ein weiteres Wasser-Highlight an den Start!

> Infos: www.zillertalarena.com