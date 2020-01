Von Lena Scheuermann

Sieben Monate, 15 Länder und 23.000 Kilometer – und das alles auf gerade mal drei Quadratmetern: Seit Anfang Juni tourte Sarah Kringe gemeinsam mit ihrem Freund Mathias Stöckl in ihrem umgebauten VW-Bus quer durch Europa – und schrieb über ihre Erlebnisse alle zwei Wochen hier im RNZ-Magazin zum Wochenende. Von Österreich aus ging es über Rumänien, die Ukraine, Finnland und Lappland bis ans Nordkap – und nach einem kurzen Abstecher in die griechische Wärme wieder zurück in die nasskalte Heimat. Welche Begegnungen ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, was man bei der Planung eines Trips beachten sollte und wie man sich im engen Van möglichst wenig auf die Nerven geht, verrieten die beiden bei ihrem Zwischenstopp auf dem Königsstuhl.

Von außen sieht der braune VW-Bus ganz normal aus – erst als Mathias die Schiebetüre öffnet, kommt eine Wohnung im Miniaturformat zum Vorschein: Der Van ist Küche, Schlaf-, Wohn- und Badezimmer in einem. Umgebaut haben die beiden den Bus gemeinsam – oder zumindest fast gemeinsam: "Zum Glück ist Mathias handwerklich begabt, sonst wären wir jetzt noch nicht losgefahren", lacht Sarah. Die Couch verwandelt sich am Abend in ein schmales Bett und das Bücherregal wird bei Bedarf zum Esstisch umfunktioniert. Eine kleine Küchenzeile mit Spüle und fließendem, dank Heizstab auch warmem Wasser komplettieren die Einrichtung. Sogar eine Dusche gibt es – wobei hier weniger von "Duschen" die Rede ist als vielmehr davon, sich unter freiem Himmel mit dem Gartenschlauch abzuspritzen. "Deswegen freuen wir uns daheim jetzt besonders auf eine heiße Dusche oder überhaupt auf ein warmes Badezimmer", schmunzeln die beiden. Strom liefert neben der Autobatterie auch die auf dem Dach eigenhändig angebrachte Solaranlage. Wäsche gewaschen wird ebenfalls auf dem Dach: In einer selbstkonstruierten Waschtrommel schleudert sich die Schmutzwäsche während der Fahrt über holprige Landstraßen quasi von alleine sauber.

"Bei so einer so langen Reise ist es aber nicht nur wichtig, welches Auto und Equipment man unterm Hintern hat, sondern auch, wer neben einem sitzt", betont Sarah. Obwohl sich die beiden vor Beginn ihrer Reise erst wenige Monate kannten, harmonierten sie während ihres Roadtrips perfekt: Mathias ist der Handwerker, der aus Bambusstangen, Schnur und einer Plane eine Markise konstruiert und sich um die kleinen und größeren Wehwehchen am Auto kümmert, während Sarah die Reise organisiert und auch in Extremsituationen – etwa als der Bus in Norwegen von der Straße abkommt und im Graben landet – die Nerven behält. Und ein Geheimrezept, um sich in ihrem gerade mal drei Quadratmeter kleinen fahrenden Zuhause auf Dauer nicht auf die Nerven zu gehen, verraten die beiden auch: "Da gehört auf jeden Fall Disziplin, Rücksicht und viel miteinander zu kommunizieren dazu."

Neulingen empfiehlt Sarah zudem, nicht zu hektisch von Ort zu Ort zu rasen, um möglichst viele Sehenswürdigkeiten und Orte mitzunehmen: "Lasst euch lieber etwas Zeit bei der Reise und sammelt dafür mehr Erfahrungen." Außerdem sollte man sich im Vorfeld gut über sein Reiseziel informieren. "Wir haben Leute getroffen, die nicht wussten, dass es in Skandinavien auch im Sommer kalt ist, und die standen dann mit kurzen Hosen in der Kälte", schüttelt Sarah ungläubig den Kopf.

Falls es unterwegs trotz eingehender Vorbereitung doch einmal Probleme geben sollte, ist Hilfe meist nicht weit: Besonders die Hilfsbereitschaft und Gastfreundlichkeit der Einheimischen hat Sarah und Mathias während ihres Roadtrips nachhaltig beeindruckt: Fast überall habe man sie mit offenen Armen empfangen, ihnen Stell- und Schlafplätze angeboten, sich trotz Sprachbarriere mit ihnen unterhalten oder das Abendessen geteilt. "Oftmals waren das genau die Menschen, die selbst nicht viel hatten, die besonders hilfsbereit waren", erinnert sich Sarah.

Die nächste Reise haben Sarah und Mathias zwar noch nicht geplant – haben dafür aber schon wieder ein anderes Projekt vor Augen: Wenn sich genügend Mitstreiter finden, möchten die beiden einen Stammtisch mit anderen angehenden Vanlifern und Camper-Veteranen aus der Umgebung ins Leben rufen. Für Sarah und Mathias ist die Tour zum Nordkap mit Sicherheit nicht die letzte gewesen: "Die Welt ist groß, und je mehr man davon sieht, desto mehr will man auch sehen!"

Info: Wer Interesse hat, kann sich unter thehappyroad@posteo.de melden und sich vielleicht schon demnächst mit Gleichgesinnten über Reiseerlebnisse austauschen oder sich Tipps und Anregungen für das eigene Roadtrip-Abenteuer einholen.