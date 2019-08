Von Sarah Kringe

Der kleine Trompeter und der Klarinetten-Spieler erwarten uns vor unserem Bus. Mathias und ich haben eine Fahrradtour durch den lettischen Gauja-Nationalpark gemacht und kommen gerade an unserem Stellplatz, einem Picknickplatz am Flussufer, an. Die beiden Jungs, um die 30, stellen sich als Mitglieder des nationalen Militär-Orchesters vor. Die Trompete ist klein, blond, und hat strahlend-blaue Augen. Die Klarinette hat ein offenherziges Gesicht und trägt zu Muscle-Shirt und Badehose einen Cowboyhut aus Stroh. Sie hätten heute ihren Jahresausflug, erklären die beiden begeistert, den einen Tag im Jahr, wo sie zusammen durch die Gegend ziehen und Party feiern. Ob es uns störe, wenn sie ihre Zelte neben unserem Bus aufbauen. Es könne auch etwas lauter werden heute Nacht, fügt der Trompeter vorsichtshalber hinzu. "Wir sind Musiker, wir singen gern." Mathias und ich schauen uns gequält an. Nach zwei Tagen Musikfestival in Riga haben wir diesen Platz gewählt, weil wir dringend etwas Ruhe brauchen. Aber wir wollen keine Spielverderber sein. "Kein Problem", sage ich tapfer und überlege bereits, wo ich die Ohrenstöpsel hingeräumt habe.

"Kommt doch rüber und feiert mit", laden uns die beiden ein. Normalerweise freue ich mich immer, wenn wir unterwegs nette Menschen treffen. Aber heute ist mir so gar nicht danach, die einheimische Kultur kennenzulernen. Aus ihrem Lautsprecher dröhnt eine Playlist mit 80er-Jahre-Hits. Mathias und ich beraten uns kurz. "Wir können uns nachher ins Bett legen, kein Auge zumachen und uns die ganze Nacht ärgern", fasse ich die Situation zusammen, "oder wir gehen rüber und haben vielleicht einen lustigen Abend."

Eine Stunde später habe ich einen Drink in der Hand, den die Tuba gemixt hat, die heute als Barkeeper fungiert, und tanze mit der Klarinette. Mathias probiert sich durch die verschiedenen Wodka-Sorten und das Waldhorn betreibt am Feuer Beatboxing.

Plötzlich gibt es Bewegung. Drei Musiker hieven einen massiven Mann aus einem Zelt und auf die Beine - ein Akt, der sich an diesem Abend mehrfach wiederholen wird, nämlich jedes Mal, wenn er seinen Stuhl verlässt. "Das ist Papa Bear, unser Komponist", erklärt die Klarinette. An der Art, wie die Jungs Papa Bear begegnen, merke ich, dass dieser Mann höchsten Respekt genießt, obwohl er ganz offensichtlich Mühe hat, aufrecht zu stehen. Er trägt eine Badehose und darüber eine schwarze Winterjacke aus der majestätisch sein Brusthaar quillt.

Schwerfällig wankt Papa Bear ums Feuer und bleibt vor Mathias stehen, der sich, vom Tanzen erschöpft, in einen Stuhl hat fallen lassen. "Das ist mein Stuhl", brummt Papa Bear in tiefem Bariton. "Niemand sitzt in meinem Stuhl." Mathias springt erschrocken auf und Papa Bear lässt sich in seinem Stuhl nieder. Von dort aus erläutert er mir dann die Qualitäten eines jeden einzelnen seiner Musiker. Da ist zum Beispiel die erste Trompete, die so gut die hohen Töne spielen kann (und mich später zum Dirty-Dancing-Soundtrack über die Wiese wirbeln wird), und Kaspar, der alles repariert - Instrumente, Autos, Beziehungen (momentan aber mit einer Piratenbinde um den Kopf apathisch ins Feuer starrt). Und das Waldhorn, blutjung aber unglaublich talentiert. Als Papa Bear fertig ist, hat er Tränen der Rührung im Gesicht und ich denke, dass wir heute wirklich außergewöhnliche Menschen kennengelernt haben.

Als ich gegen Mitternacht ins Bett gehe, höre ich noch, wie die Jungs und Mathias lettische Lieder singen und sehe den Schein des Lagerfeuers durchs Fenster. Gestört hat mich das überhaupt nicht.

Info: In loser Folge berichtet uns Sarah Kringe an dieser Stelle von ihrem Wohnmobil-Abenteuer mit ihrem Freund Mathias. Gestartet sind die beiden in Österreich. Über den Balkan ging es nach Norden bis Polen, dann ins Baltikum. Die kommenden Tage wollen die beiden weiter nach Helsinki und zum Nordkap.