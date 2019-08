Von Sarah Kringe

Der Hund bellt sich fast die Seele aus dem Leib. Noch ein bisschen mehr, und er stülpt sich von innen nach außen, denke ich, und betrachte den wurstförmigen Körper mit seinen vier kurzen Beinchen, der in der Hofeinfahrt steht und so entschieden sein Territorium verteidigt.

Wir haben heute Abend unseren Lagerplatz am Fluss Isa aufgeschlagen und ich bin ins nächstgelegene Dorf spaziert, um mir die Beine zu vertreten. Um mich herum die ländliche Idylle der rumänischen Maramures: Männer, die auf den Feldern beim Heuwenden singen, alte Frauen, die mit schwarzen Röcken und bunten Kopftüchern vor ihren Holzhäusern sitzen; kleine Küken zwitschern über die Straße und die Dorfbewohner winken und grüßen freundlich.

Das Haus, vor dem ich gerade stehe und mir unsicher bin, ob ich weitergehen und es riskieren soll, den Hund an der Wade hängen zu haben, ist mit den typischen Holzschindeln verkleidet, die in einem grün-gelben Muster gestrichen sind. Ich bleibe provozierend noch ein bisschen stehen und bewundere den Holzbau, als ein Mann auf mich zukommt. Er gibt dem Hund ein Signal, die Klappe zu halten, und streckt mir die Hand entgegen. "Simion", stellt er sich vor und die nächsten fünf Minuten verbringen wir damit, uns mit Händen und Füßen zu unterhalten.

Simion ist klein, untersetzt, und hat ein offenes Gesicht und ein breites Grinsen, das eine Zahnlücke oben und drei Goldzähne unten freilegt. Da er außer Rumänisch keine Sprache beherrscht, verabschiede ich mich bald und denke, während ich zurück zum Bus gehe, wieder einmal darüber nach, wie unglaublich herzlich und neugierig die Rumänen sind. Überall begegnet man uns freundlich, viele Menschen lesen die Adressen unseres Instagram-Accounts oder Blogs, die auf dem Bus stehen, und wünschen uns eine gute Reise.

Eine Dreiviertelstunde später, wir sind gerade beim Abendessen, schaut Mathias an mir vorbei und sagt: "Da kommt einer. Was will der wohl?" Ich drehe mich um und erkenne Simion, der gerade von einem gelben Roller steigt und uns zuwinkt. Er gibt uns nachdrücklich zu verstehen, dass wir nicht hier am Fluss, sondern lieber bei ihm nächtigen sollen. Diese Einladung können wir schlecht ablehnen, obwohl wir uns bereits eingerichtet haben: Das Feuer brennt, die Wäsche hängt und wir haben schon einen Sack Müll gesammelt.

Letzteres machen wir an fast jedem Stellplatz. Es ist uns wichtig, möglichst umwelt- und naturschonend zu reisen. Auf Instagram haben wir von der Initiative leaveitbetterthanyoufoundit gelesen, und beteiligen uns, indem wir überall mehr Müll mitnehmen, als wir produzieren, und ihn ordentlich entsorgen. Gerade in Osteuropa treibt uns der Umgang der Menschen damit oft in den Wahnsinn. Die schönsten Flecken sind entstellt von illegalen Müllbergen.

So wie hier am Fluss Isa, der durch eines der idyllischsten Täler Rumäniens fließt, aber trotzdem mehr Plastik als Fische transportiert. Wir packen zusammen und rumpeln die Dorfstraße entlang zu Simions Haus. Dort bekommen wir von seiner Frau ein Gläschen Heidelbeerlikör in die Hand gedrückt. "Noroc", stoßen wir mit unseren Gastgebern an und verbringen einen heiteren Abend bei Brot, Käse, Likör und dem Versuch, uns zu unterhalten. Wir wehren uns erfolgreich dagegen, im Gästezimmer zu schlafen und demonstrieren die Schlaf- und Wohnfunktion unseres Busses, den wir im Garten geparkt haben.

Im Gegenzug zeigt mir Simion, dass er seinen Hund über Nacht an die Kette gelegt hat. Damit ich, ohne gebissen zu werden, das Plumpsklo im Garten benutzen kann, gibt er mir zu verstehen, denn die Familie hat keinen Anschluss an die Wasserleitung oder die Kanalisation.

In Rumänien ist das nicht Pflicht und wer es sich nicht leisten kann, sein Haus anschließen zu lassen, muss eben ein Loch graben. Wie hat ein VW-Bus mit fließend Wasser und beheizbarer Dusche wohl auf sie gewirkt?, frage ich mich noch, bevor mich das Hundegebell an diesem Abend in den Schlaf begleitet.

