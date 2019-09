Von Sarah Kringe

Tränen schießen mir in die Augen. Ich versuche, den Deckel vom Nudeltopf zu lüften und gleichzeitig mit der Hüfte eine Ausweich-Bewegung zu machen, um der nächsten Rauchwolke zu entgehen. Keine Chance: Sie erwischt mich mitten ins Gesicht. Hustend drehe ich mich zu Mathias um, der mit ebenfalls geröteten Augen in seinem Stuhl sitzt und tapfer wie stoisch seine Pasta löffelt. Hin und wieder kneift er die Augen zusammen, schnaubt und versucht sich, ohne aufzustehen, aus dem Rauch zu drehen. Würde es mir nicht genauso gehen, müsste ich über diese gymnastischen Einlagen laut lachen.

Wir kampieren seit zwei Tagen an einem traumhaft schönen Stellplatz in Nordostfinnland. Den Bus haben wir an einem Wanderparkplatz geparkt, vor uns der verzweigte See mit seinen vielen baumbestandenen Inselchen, hinter uns Kiefern- und Birkenwälder, in denen wir noch ein paar letzte Blaubeeren gefunden haben und sonnenblumengroße Pilze wachsen. Wie die meisten Parkplätze in Finnland hat auch dieser eine überdachte Schutzhütte und davor eine Feuerstelle, die jeder benutzen darf.

Mittlerweile haben wir hier, kurz vor Lappland, schon herbstliches Wetter und sind bei Regen und Kälte besonders froh über ein wärmendes Feuer. Bereits seit Monaten sind wir lagerfeuererprobt und Profis im Kochen auf offener Flamme, denn die Gaskartuschen für unseren Kocher sind sehr teuer und da wir ein schmales Budget haben, versuchen wir, ihn so selten wie möglich zu benutzen. Außerdem genießen wir es, abends gemütlich am Feuer zu sitzen und - ganz Klischee - Marshmallows zu rösten.

Nur dieses Mal scheinen wir mit den Gegebenheiten nicht kompatibel zu sein. Egal, wie wir uns zum Feuer hinsetzen oder hinstellen, der Rauch zieht immer genau in unsere Richtung (in Finnland gibt es ein Sprichwort, dass der Rauch immer zu demjenigen zieht, der etwas ausgefressen hat - demzufolge müssten wir in etwa so viel auf dem Kerbholz haben wie die gesamte Panzerknackerbande). Außerdem ist das Holz wohl feucht gelagert gewesen und brennt fürchterlich in den Augen.

Um das Inferno perfekt zu machen nieselt es beständig Asche, die sich wie feiner Puderzucker auf uns und unsere Sachen legt, da die Feuerstelle unten nicht geschlossen ist und der Wind ungehindert hindurchfahren kann. Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich bin die Letzte, die sich über Gratis-Feuerholz und einen Unterstand beschwert und die den finnischen Behörden und Wandervereinen unglaublich dankbar ist für viele bestens gepflegte Stellplätze.

Aber während ich wie Rumpelstilzchen ums Feuer hüpfe, hin und wieder ein Stückchen Glut von meinem Ärmel fege und mir die Seele aus dem Leib huste, frage ich mich schon, wie es sein kann, dass der Wind aus allen Richtungen kommt. Und wieso diese Feuerstelle so konstruiert ist, dass der Rauch immer in den Unterstand zieht, in den wir wegen des Regens unsere Stühle gestellt haben. Die Ironie der Situation entgeht mir dabei keineswegs: Da sitzen wir im finnischen Nirgendwo, in dem Land, das damit wirbt, die sauberste Luft Europas zu haben, und könnten genauso gut ein paar Atemzüge am Stuttgarter Neckartor nehmen - Feinstaub lässt grüßen.

Als ich ein großes Brandloch in meinem Campingstuhl entdecke, habe ich genug. "Mir reichts!", krächze ich meine Kapitulation in Richtung Unterstand, wo ich hinter Rauchschwaden Mathias vermute. "Ich setz’ mich in den Bus!" "Ja", kommt es durch den Dunst zurück, "i pack's a nimma." Mit gereizten Schleimhäuten und tränenden Augen treten wir den Rückzug an. Fünf Minuten später sitzen wir in unserem gemütlichen Bus - die Standheizung läuft - und betrachten den Regen, der über den See und durch den Wald zieht. Wir riechen beide wie Räucherschinken. Obwohl wir das Feuer mit dem Nudelwasser gelöscht haben, steigen nach wie vor Rauchschwaden auf und wabern zwischen den Kiefern - natürlich in unsere Richtung.

FiInfo: In loser Folge berichtet uns Sarah Kringe hier von ihrem Wohnmobil-Abenteuer mit ihrem Freund Mathias. Gerade haben die beiden den Polarkreis überquert. Wenn sie morgens aufwachen, ist ihr Bus vereist. Deshalb freuen sie sich gerade sehr über ihre Standheizung.