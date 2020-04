Von Sandra Ehegartner

Was könnte es Schöneres geben, als nach den Wochen zuhause, in denen der Gang in den Supermarkt schon ein Highlight war, einen Ausflug mit der Familie zu machen? Deutschlands Themenstraßen laden zu einem Ausflug für Groß und Klein ein. Ob ganz oder nur auf Streckenabschnitten, Interessierte können in jedem Fall besondere Erlebnisse "erfahren".

Dornröschenschloss Sababurg in Hessen Foto: srt

Für Familien: Märchenstraße

Auf den Spuren der Kindheit wandeln Reisende mit oder ohne Kinder zwischen Hanau, der Geburtsstadt der Gebrüder Grimm, und Hameln. Vorbei an geheimnisvollen Schlössern und Burgen führt die deutsche Märchenstraße durch einige der malerischsten Landschaften Deutschlands wie dem Naturpark Hessischer Spessart und den Naturpark Weserbergland. An einem der ersten Stopps, im etwa fünfzig Kilometer nordöstlich von Hanau gelegenen Steinau sind Jakob und Wilhelm Grimm aufgewachsen. Dort dreht sich alles um Märchen. Neben dem Märchenbrunnen gibt es das Märchenmuseum zu bestaunen und Märchenerzähler, die auf Deutsch oder Englisch zu buchen sind. Ob die Stadtführungen in der offiziellen Brüder-Grimm-Stadt in typischen Märchenkostümen stattfinden und das Museum geöffnet ist, hängt von den bis dahin geltenden Coronabestimmungen ab. An den rund 60 Mitgliedsorten der Route warten weitere märchenhafte Überraschungen auf die Besucher, zum Beispiel das Dornröschenschloss in Hofgeismar und der "Grimm-Dich-Pfad" in Marburg. Aschenputtel, aber auch weniger bekannten Märchen- und Sagengestalten wie der Doktor Eisenbart sind in Hann. Münden und Polle an der Weser zu Hause. Auf der Hut sein müssen Reisende in Hameln, denn dort wartet schon der Rattenfänger auf Gefolgsleute. Und wer ihm widerstehen konnte, der fällt hoffentlich nicht dem Klabautermann in Bremerhaven in die Fänge. Informationen zu coronabedingten Einschränkungen, Übernachtungsmöglichkeiten, Restaurantempfehlungen und Tipps unter www.deutsche-maerchenstrasse.de

Der Rattenfänger von Hameln. Foto: srt

Für Historiker: Fachwerkstraße

Mehr als zwei Millionen Fachwerkbauten sind in Deutschland erhalten. Ihre charakteristische Bauweise trägt in den meist kleineren Innenstädten zum typisch gemütlichen und historischen Erscheinungsbild bei. Die deutsche Fachwerkstraße verbindet auf gut dreitausend Kilometern die schönsten Fachwerkstädte Deutschlands. Für ein verlängertes Wochenende bietet sich eine der sechs Teilstrecken an. Besonders reizvoll für Oldtimer- und Motorradfahrer ist im Frühsommer die Regionalstrecke Südwest, da sie am Bodensee durch üppig blühende Apfelbaumsiedlungen und über die Schwäbische Alp durch malerische kleine Orte führt. Mehr als dreißig Fachwerkorte mit Bauten aus dem 13. bis ins 19. Jahrhundert gibt es zu bestaunen. Darunter sind kleine, eher unbekannte Orte wie Biberach an der Riß und Markgröningen, die mit einigen der ältesten Bauwerke aufwarten können, aber auch mittelalterliche Reichsstädte wie Eppingen mit all ihrer verträumten Pracht. Wer Zeit und Lust hat, der besichtigt das Rathaus in Backnang, das als eines der schönsten Fachwerkgebäude Deutschlands gilt oder macht einen Abstecher in die Hermann-Hesse-Stadt Calw an der Nagold. Eher weltliche Genüsse sind im baden-württembergischen Nehren zuhause. Denn: Die bunten Streuobstwiesen sind die Produktionsgrundlage für Säfte, Most und Brände. Da heißt es standhaft bleiben oder übernachten. Wer Interesse an anderen Teilstrecken der Fachwerkroute hat oder sich über coronabedingte Einschränkungen, Hotels, Restaurants oder Veranstaltungen informieren möchte, der findet diese und weitere Informationen unter www.deutsche-fachwerkstrasse.de

Balzende Störche in Masuren. Foto: srt

Für Naturfreunde: Storchenroute

Kaum ein anderer Vogel hat Literatur und Phantasie derart inspiriert wie der Storch. In Deutschland sind viele von ihnen entlang der Elbe zu finden. Und so startet oder endet die deutsche Storchenroute auch in der Winsener Elbmarsch kurz hinter Hamburg. Das Naturparadies bietet ebenso Bibern und Adlern eine Heimat, so dass leise Besucher mit etwas Glück ein seltenes Spektakel erleben können. Entlang der Elbe in südöstlicher Richtung sind bis hin nach Schnackenburg mehr als hundert Storchennester, teils auf alten Fachwerkhäusern, teils auf eigens errichteten Storchentürmen, zu bestaunen. Wer noch kein geübtes Auge für Meister Adebar hat, wird durch Hinweistafeln informiert, wo und wie viele Störche in dem jeweiligen Ort zu erwarten sind. Für gestresste Städter ist die Tour durch malerische Alleen und vorbei an romantischen Ortschaften und Schlössern wie Schloss Bleckede eine regelrechte Entschleunigung. Das "Biosphaerium Elbtalaue", wie das Schloss sich nennt, ist historisch und aufgrund seines Gesamtkonzepts einen Abstecher wert. Besonders spannend ist der Blick mit der Livekamera ins Storchennest, wo mit etwas Glück Storchenküken zu beobachten sind. Weiter östlich auf der Route liegen die wendländischen Rundlingsdörfer rund um Lüchow. Und wem der Magen knurrt von all den Eindrücken, der macht einen Abstecher nach Neetze, denn dort kreuzt die Storchenroute die Spargelroute. Detaillierte Auskünfte auch zu coronabedingten Einschränkungen und Reisetipps gibt’s unter www.deutsche-storchenstrasse.de

Bleckede (Lüneburg) an der Deutschen Fachwerkstraße. Foto: srt

Für Romantiker: Die Romantische Straße

Die älteste und wohl auch bekannteste Themenstraße Deutschlands lockt Besucher mit vielseitigen Landschaften, historischen Schlössern und romantischen Ortschaften. Vom barockprächtigen Würzburg über Rothenburg ob der Tauber mit seinem mittelalterlichen Stadtbild bis hin nach Füssen führt sie rund 400 Kilometer durch Franken, Schwaben und Oberbayern. Unterwegs ist für fast jeden Geschmack ein Halt dabei. Entschleunigen können Tier- und Naturfreunde zum Beispiel auf dem Schafswanderweg in Nördlingen mit einem Besuch bei Schäfer Willy. Fashionistas legen einen Stopp im Outletcenter in Wertheim ein. Und wem das zu profan ist, der wandelt über Deutschlands einzige rundum begehbare Stadtmauer in Nördlingen oder macht in der Fuggerstadt Augsburg Halt.

Die Silberstadt gilt übrigens auch als Wiege der Romantischen Straße. Seit Juli 2019 zählt das Augsburger Wassermanagement-System übrigens zum Unesco-Welterbe und lädt mit Führungen und Spaziergängen zu einer feuchtfröhlichen Pause ein. Außerdem können das Elias-Holl-Rathaus, der Perlachturm und die älteste Sozialsiedlung der Welt, die Fuggerei, bestaunt werden. Wer gerne auf den Spuren der Römer wandelt, der macht zwischen Augsburg und Füssen einen Abstecher auf die Via Claudia Augusta und folgt dem Lech aufwärts in Richtung Alpen. Romantiker besichtigen die berühmten Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau, und wer schon immer einmal sehen wollte, was japanische und amerikanische Touristen mit Bayern verbinden, der macht Halt an der Wieskirche im Pfaffenwinkel. Die gehört übrigens ebenfalls zum Unesco-Kulturerbe. Diese und mehr Informationen, auch zu coronabedingten Einschränkungen, gibt’s unter www.romantischestrasse.de.