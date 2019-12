Von Tinga Horny

Die Tütchen mit den Nüssen, der Becher mit Kaffee – zumindest in der Holzklasse ist an Bord alles aus Plastik. Weiter geht es mit den folienverpackten Sandwiches oder dem Kunststofftablett, auf dem Dessert und Salat mit Folie geschützt sind. Auch die Kopfhörer, die Decke und die Socken oder Pantoffeln sind in Plastiktüten verpackt.

Dem internationalen Airline-Verband Iata zufolge sammeln sich auf einem Flug rund 1,4 Kilogramm Müll aus Plastik und Papier oder Pappe pro Fluggast an. Allein 2018 kamen etwa 6,1 Millionen Tonnen so genannten Kabinenmülls zustande. Tendenz steigend, denn die Zahl der Passagiere wächst weiter. Bis Ende 2019 rechnet die Iata mit 4,6 Milliarden Fluggästen.

Einst war Kunststoff das willkommene Material, um den Service in der Luft sauber, leicht und effizient zu gestalten. Doch in Zeiten von Klimawandel, Mikroplastik in Lebensmitteln und einem endlichen Rohstoff wie Öl gilt es, über neue Konzepte der Müllvermeidung auf Flügen nachzudenken.

Diese Aufgabe klingt wie die Quadratur des Kreises, die Iata-Direktor Michael Gill so beschreibt: "Bei alternativen Lösungen kommt nicht nur der Umweltaspekt in Betracht, sondern Aspekte wie Verfügbarkeit, Kosten, Hygiene, Lebensmittelsicherheit, Gewicht und der limitierte Platz an Bord." So scheidet schon mal alles aus, was schwer ist, weil jedes Kilo mehr den Kerosinverbrauch erhöht. Plastik war nicht ohne Grund für so viele Dekaden der ideale Stoff – vor allem bei der Bordverpflegung.

Die Airlines experimentieren mit unterschiedlichen Ideen, um Abfall zu vermeiden. Delta, American Airlines und Alaska Airlines verbannten bereits 2018 Strohhalme und Rührstäbchen aus ihrem Sortiment. Auch die Plastikfolie um Deltas Amenity Kits ist verschwunden. Alaska Airlines ermuntert die Gäste, die eigenen Flaschen aus vom Unternehmen gestellten Wasserspendern zu füllen. "Wenn nur zehn Prozent das tun würden, dann hätten wir 700.000 Plastikflaschen und vier Millionen Plastiktassen weniger Müll", rechnet Diana Birkett Rakow von Alaska Airlines vor.

Lufthansas Getränkebecher bestehen bereits aus recyceltem Kunststoff. Die LH-Tochter Eurowings hat den Wasserlieferanten Nestlé gegen die Start-Up-Firma Share ausgetauscht, weil diese nur recycelte PET-Flaschen einsetzt. Auf diese Weise hofft die Billig-Airline, rund drei Tonnen Neuplastik pro Jahr weniger zu verbrauchen. Etihad flog am "Tag der Erde", dem 22. April 2019, erstmals testweise komplett ohne Einwegplastik von Abu Dhabi nach Brisbane und gelobte, bis Jahresende 20 Prozent des Wegwerf-Geschirrs und insgesamt 100 Tonnen Kunststoffmüll einzusparen. Bis Ende 2022 sollen sogar 80 Prozent des Einweg-Geschirrs der Vergangenheit angehören.

Ähnlich ehrgeizig sind die portugiesische Bedarfsfluglinie Highfly und die australische Qantas, die ebenfalls in diesem Jahr Pilotflüge ohne Einwegplastik unternommen haben. Qantas ersetzte für den Test rund 1000 Plastikobjekte durch Essensschalen aus Zuckerrohr und Besteck aus Erntestärke, Highfly benutzte Bambusbesteck und Papiergeschirr. Es wurden also nur wiederverwertbare oder kompostierbare Stoffe gebraucht. Bis Ende 2021 will Qantas zu 75 Prozent plastikfrei sein.

Auch Air New Zealand setzt seit Oktober konsequent recycelte Kunststoffe ein. Tassen und Becher bestehen ab sofort aus kompostierbarem Pflanzenmaterial. Derzeit geht die Airline noch einen Schritt weiter und probiert essbare Kaffeebecher aus. Das Experiment ist eine Kooperation mit einem ebenfalls neuseeländischen Unternehmen, das einen Waffelbecher entwickelt hat, der selbst Heißgetränke halten kann.

Allerdings sind der Müllvermeidung und nachhaltigen Materialien enge Grenzen gesetzt. Denn Catering und Reinigung eines Flugzeugs werden immer von zwei verschiedenen Dienstleistern ausgeführt. Das erschwert die Einführung von ganzheitlichen Konzepten, aber ebenso die getrennte Müllentsorgung. Außerdem verbieten die Lebensmittel- und Hygienegesetze der meisten Staaten das Wiederverwenden von Resten. Das beinhaltet auch nicht angetastete Nahrung in unbeschädigter Plastikverpackung. Was zurückgeht, muss in den Müll.