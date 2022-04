Das Heilige Grab in der Tiroler Zugspitz-Gemeinde Ehrwald (Bezirk Reute) zeigt Jesus in seiner Grabkammer bewacht von Geharnischten. Ganz oben thront lässig Gott vter, unter ihm hängt das Schweißtuch der Veronika, auf dem nach christlicher Überlieferung das Antlitz Jesu zu sehen ist. Foto: Schenk

Von Günter Schenk

Vom Hochaltar ist kaum noch was zu sehen. Tonnenschwere Kulissen haben den Blick darauf verstellt, haushohe Bühnengestelle mit Landschaftsmalereien. Mit Bildern, die an Christi Leiden erinnern, an Gefangennahme und Prozess, seinen Weg zur Hinrichtungsstätte und schließlich seinen Tod am Kreuz. Inmitten der Szenerie liegt Jesus im dunklen Grab. Ein nackter Jüngling, um die Hüfte ein Tuch. Rechts und links halten Engel Wache. Weiter oben strahlt eine Monstranz, kündet so von der Auferstehung, der zentralen österlichen Botschaft. Viele hundert Öl- und Wachslichter umrahmen das Gesamtbild, bunte, glänzende Kugeln. Irgendwie erinnert Tirol zu Ostern an Weihnachten.

Hintergrund Sehenswert sind die Gräber in Innsbruck, Igls, Lienz, Breitenwang, Ehrwald, Nassereith, Arzl, Schwaz, Achenkirch, Anras, Niederdorf, Hall, Schlanders, Mils bei Hall und Lana. In Telfs bleibt das Heilige Grab bis Christi Himmelfahrt stehen. Das Heilige Grab im Wallfahrtsort Maria Stein ist gewöhnlich ganzjährig aufgestellt.

Heilige Gräber heißen die Inszenierungen, die sich zum Fest in zahllosen Gotteshäusern finden, in kleinsten Kapellen wie in großen Kirchen. Schwerstarbeit bedeutet das für all die freiwilligen Helfer, die zum Ende der Fastenzeit die gewaltigen Kulissen aus dem Fundus holen. Bunt bemalte Holzgerüste, hoch wie Häuser manchmal. Aber auch mannsgroße Engel, Soldaten und andere Figuren, die zur Illustration der Osterliturgie dienen. Mancherorts wie im Osttiroler Städtchen Lienz werden die Heiligen Gräber während der Osterzeit gleich mehrmals umgebaut, wechseln die Bilder mit der biblischen Botschaft des Tages. Immer wieder verboten und vom Zeitgeist lange Jahre unbeachtet, haben die Heiligen Gräber in den letzten Jahren neuen Zulauf gefunden.

Die Idee, an Christi Leiden zu erinnern und seinen Leichnam öffentlich aufzubahren, wurzelt in der Bibel. "Sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgota, das heißt übersetzt Schädelhöhle... Dann kreuzigten sie ihn", heißt es etwa im Markusevangelium. Es berichtet von Frauen, die an Jesu Tod Anteil nahmen. Und von Joseph von Arimathäa, der Jesus in ein Leinentuch wickelte und wie damals üblich in ein Felsengrab legte. Wenig später wollten die Frauen den Leichnam salben, doch als sie zum Grab kamen, fanden sie es leer vor. "Während sie ratlos dastanden", beschrieb der Apostel Lukas die Situation, "traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschreckten und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten ? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden."

Schon in der Antike errichtete man an der Stelle, wo die ersten Christen dieses Ereignis vermuteten, eine Kirche, die schließlich zur zentralen Anlaufstelle von Kreuzfahrern und Pilgern wurde. Weil sich die meisten Christen aber eine Reise zur Grabeskirche nach Jerusalem nicht leisten konnten, baute man das Heilige Grab vor der Haustür nach. So rühmten sich Fulda und Konstanz schon im frühen Mittelalter ihrer Heiligen Gräber. Und auch in Tirol fand die Idee Anklang, vor allem als die Spätgotik die Passion in den Mittelpunkt der Volksfrömmigkeit gerückt hatte, das Leiden und Sterben Christi.

Im Barock schließlich wurden die Tiroler Jesuiten zum wichtigsten Förderer der Heilig-Grab-Idee. Nachdem für große Oster- und Passionsspiele kein Platz mehr war, verfolgten sie eine Liturgie des Schauens, deren Mittelpunkt der Leichnam Christi und der Wiederauferstandene bildeten. Farbig leuchtende Kugeln, mit denen man das Grab umstellte, ließen die Osterfreude schon während der Grabesruhe aufscheinen. Hunderte kleiner Lichter, die den Betrachter auf eine Art Traumreise mitnehmen sollten. Ganz im Geist des Prophetenwortes "Und sein Grab wird herrlich sein!" Gleichzeitig sorgte das sogenannte vierzigstündige Gebet in Erinnerung an die vierzig Stunden, die Jesus im Grab gelegen sein soll, für den liturgischen Rahmen der Schau. Ein Tiroler Jesuit war es schließlich, der dem Bau der Heilig-Grab-Kulissen einen eigenen Leitfaden widmete, Dekoration und Ikonographie der Tragegerüste in einem Buch festschrieb.

Leider hat sich aus der Frühzeit kein Kunstwerk mehr erhalten, so dass sich Breitenwang im Außerfern heute des ältesten Tiroler Heiligen Grabes rühmt. Anno 1738 wurde das Meisterstück gefertigt. 14 Jahre später entstand eines der schönsten Tiroler Kulissengräber, das heute im Osttiroler Lienz steht. Ein gut zehn Meter hohes und sechseinhalb Meter breites Bühnengestell, das mit seinen Malereien auf besondere Tiefenwirkung zielte. So erzählt man sich in Lienz noch immer gern die Geschichte eines Bauern, der eines Tages die Stufen der Bühne betreten wollte, ehe er merkte, dass er den Illusionen des Malers zum Opfer gefallen war. In Lienz übrigens werden die Kulissen zur Osterzeit gleich viermal gewechselt, präsentiert die Pfarrkirche Sankt Andreas so umfassend die ganze biblische Botschaft. Am Gründonnerstag das Abendmahl, Karfreitag und Karsamstag den Ecce Homo, den gegeißelten Jesus, danach die drei Frauen am Grab, am Ostermontag schließlich Christus als Gärtner. In Erinnerung an das Johannesevangelium, wo die Jesus suchende Maria aus Magdala den Auferstandenen zunächst für den Gärtner hielt, ehe dieser sich als der Erlöser zu erkennen gab.

Aus den Besuchen der Gläubigen am Heiligen Grab hatten sich wie in Innsbruck schon früh eigene Bußprozessionen am Karfreitag entwickelt. Einige gibt es noch heute in Tirol, wenn auch weit bescheidener als im Barock. Damals baute man riesige Triumphbögen um die Monstranzen, garnierte die Höhlengräber mit Malereien und Skulpturen, Sinnsprüchen und Allegorien. Sogar kleine Theaterstücke und Konzerte wurden in diesen Kulissen aufgeführt. Mit der Aufklärung aber, die für solche Art Volksfrömmigkeit wenig übrig hatte, setzte ein Umdenken ein. 1782 wurden die Prozessionen und Spiele verboten, ein Jahr später auch die Kulissen. Zehn Jahre hielten sich die Tiroler mehr oder minder an die Vorschriften. Kaum aber war der Urheber des Erlasses, Joseph II, 1790 gestorben, stellte man die alten Kulissen wieder auf. Für kurze Zeit zwar nur, denn auch die Bayern, die 1806 Tirol besetzten, gaben wenig auf diesen Osterbrauch.

Anfang der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts aber, nachdem die römische Ritenkongregation die Liturgie der Karwoche wieder einmal reformiert hatte, besannen sich die Tiroler langsam wieder ihrer alten Traditionen, schufen neue Heilige Gräber oder kramten die alten neu hervor. Ermuntert von Theologen, die bei der Propagierung der Heiligen Gräber auch an die Kinder am Karsamstag dachten: "Sie gehen zur Kirche, aber da ist nichts. Wo sollen sie trauern? Wie sollen sie trauern? Die Jünger und die Heiligen Frauen hatten wenigstens das Grab". Begünstigt wurde die Wiedereinführung der Heiligen Gräber auch vom Wandel des Hochaltars zum Volksaltar, der den Bau komplexer Kulissen ohne sichtbare Behinderung der Liturgiefeiern ermöglichte.

Mancherorts werden die Fenster wie früher noch immer zu Ostern mit dunklen Tüchern verhängt, entfaltet sich der magische Glanz der Öllichter so viel besser. Aufwendig auch sind noch immer die Blumendekorationen, die ebenfalls an ein Bibelwort erinnern ("Und in dem Garten war ein neues Grab"). Vielerorts verwandeln sich die Altäre so in kleine Blütenparadiese.

In manchen Tiroler Kirchen führte man übrigens auch die Auferstehung Christi ganz praktisch vor, zog man eine Jesusfigur mit Seilen publikumswirksam aus dem Grab. Eine Schau, die vor allem auf Kinder Eindruck machte und in den Klöstern besonders gepflegt wurde. Etwas von diesem Geist spürt man noch heute im Helenenkirchlein oberhalb von Lienz, wo am Karsamstag eine Christusstatue vom Mesner in ein Tuch gewickelt, dreimal um das in der Kirche aufgestellte Grab getragen und schließlich wieder aufgestellt wird. "Christus ist erstanden", singen dann die Gläubigen.