Von Laura Engels

Der beißende Qualm dringt bis nach draußen vor die Tür. Augenblicklich brennen Augen und Lungen. Bruce und Malinda Difley sind aus Los Angeles angereist, um zu sehen, wie Naha Simanga lebt, doch schon am Eingang ihrer Hütte schrecken sie zurück. Nicht einmal ein paar Minuten wollen sie das einatmen, was die Massai-Frau tagtäglich umgibt. Naha erhitzt gerade Wasser auf ihrer offenen Kochstelle, der Rauch breitet sich ungehindert überall im Haus aus. Jeden Tag atmen sie und ihre Kinder das gefährliche Gemisch ein. "Der Rauch verursacht Krebs, Lungenentzündung, Blindheit und Verbrennungen", erklärt Supervisor Nhakenya vom "Clean Cookstove"-Projekt, das neue Öfen mit Schornsteinen fördert. Sie führt die Difleys und weitere Besucher durch das Dorf Mungere im Nordosten von Tansania, damit sie selbst erleben, wie Touristen dem Massai-Volk vor Ort helfen können – durch ihre bloße Anwesenheit.

Hintergrund Anreise: Der Kilimanjaro International Airport ist der optimale Ausgangspunkt für Safaris im Norden. Dazu gehören Ausflüge in die Serengeti, zum Ngorongoro-Krater sowie den Lake Manyara oder Tarangire Nationalpark. Der Flughafen wird zum Beispiel von KLM, Condor und Ethiopian Airlines angeflogen. Visum: [+] Lesen Sie mehr Anreise: Der Kilimanjaro International Airport ist der optimale Ausgangspunkt für Safaris im Norden. Dazu gehören Ausflüge in die Serengeti, zum Ngorongoro-Krater sowie den Lake Manyara oder Tarangire Nationalpark. Der Flughafen wird zum Beispiel von KLM, Condor und Ethiopian Airlines angeflogen. Visum: Wird benötigt. Es kann bei der Einreise auf den internationalen Flughäfen des Landes erteilt werden (50 USD, bar vor Ort zu zahlen). Das Visum kann auch vorher bei der Botschaft von Tansania in Berlin oder als E-Visum (https://eservices.immigration.go.tz/visa) beantragt werden. Das Projekt "Clean Cookstoves" der Stiftung Planeterra wird von G Adventures und National Geographic unterstützt. Weitere Infos unter www.gadventures.com und www.planeterra.org. Reisezeit: Von Dezember bis Februar und von Juli bis September. Mitte Juli beginnt die große Herdenwanderung (Great Migration) von hunderttausenden Gnus und Zebras. Ab September zieht der Großteil der Herde weiter nach Kenia. Individuelle Touren: In den Nationalparks in Tansania ist es erlaubt, mit dem eigenen Wagen auf eigene Faust auf Safari zu gehen. Die meisten Reisenden greifen jedoch auf lokale Anbieter zurück.

[-] Weniger anzeigen

Eine Gruppe, ein Ofen – so einfach lässt sich das Konzept von Erlebnisreiseveranstalter G Adventures und National Geographic beschreiben, die das Projekt unterstützen. Jedes Mal, wenn eine ihrer internationalen Reisegruppen ein beteiligtes Massai-Dorf besucht, bekommt eine Frau, die die üblichen 25 Prozent Eigenbeteiligung nicht aufbringen kann, einen neuen, gesundheitlich unbedenklichen Ofen gespendet. Heute ist Noorkidotu Simanga an der Reihe. Sie hat denselben Ehemann wie Naha – sie ist die zweite, Naha die dritte Ehefrau. Da Noorkidotu gerade schwanger ist, hat die Dorf-Gemeinschaft entschieden, dass sie als nächstes einen neuen Ofen bekommt. Vier extra ausgebildete Ofenbauerinnen brauchen dafür nur anderthalb Stunden, ein paar Ziegelsteine, Schlamm und Zement. Mit bloßen Händen setzen sie die Ziegel aufeinander und verteilen die braun-graue Masse, bis allmählich ein Schornstein erkennbar ist. "Haben sie keine Arbeitsmittel?", fragt Bruce Difley erstaunt, Zement sei doch sehr hart. "Sie tragen vorher Öl auf die Hände auf", erklärt Nhakenya. Bis der neue Ofen das erste Mal zum Einsatz kommt, muss er sieben Tage trocknen.

Namayani Simanga kocht schon seit vier Jahren mit solch einem. Sie ist die erste Frau ihres Mannes. Die modernen Varianten mit Schornstein reduzieren den Rauch in den Häusern um 90 Prozent. Doch Namayani geht es um mehr: "Alles ist jetzt leichter. Wir brauchen weniger Holz und es fängt ganz schnell an zu kochen", erzählt sie. Das sei zum Beispiel eine große Erleichterung, wenn die Kinder sehr früh morgens ihren weiten Weg zur Schule antreten müssen. "Vor allem für die Frauen und Kinder sind die Öfen eine große Verbesserung, da sie viel Zeit im Haus verbringen", sagt Mosses E. Swai, Tour-Guide bei G Adventures. Der 43-Jährige gehört zum Chagga-Volk, das rund um das Kilimandscharo-Massiv lebt, wohnt selbst aber schon lange in Arusha, wo viele Safari-Touren starten. Die Massai-Männer seien viel mit den Viehherden unterwegs, erklärt er. Die Frauen würden sich untereinander respektieren und sogar bei der weiteren Damensuche helfen, erklärt er. "Die erste Frau sucht die zweite aus, die zweite die dritte und so weiter. Es gibt kein Limit. Männer können so viele Frauen haben wie sie versorgen können." Das Oberhaupt habe bis zu zehn Frauen und mit jeder bekomme er Babys.

Im Serengeti Nationalpark können fast alle ostafrikanischen Großtierarten erlebt werden.

"Wir ermächtigen die Frauen, denn sie werden für ihre Arbeit bezahlt und haben nun die Möglichkeit, Geld zu verdienen", sagt Swai. Insgesamt wurden schon mehr als 150 Frauen zu Ofenbauerinnen ausgebildet, die etwa 1500 Öfen errichtet haben, berichtet Supervisor Nhakenya. Sie weiß aber, dass das Geld für die Familien in der Regel nicht ausreicht. Deshalb würden einige Bullen besitzen, die sie je nach Marktwert wieder verkaufen. "Andere betreiben auch ein kleines Geschäft und verkaufen Zucker."

Bruce und Malinda Difley helfen vor Ort mit und tragen einige Ziegelsteine in die Hütte. Sie waren die Woche zuvor schon in Kenia und besuchten dort ebenfalls ein Massai-Dorf. "Sie haben dort für uns getanzt und gesungen. Bruce wurde in ein rotes Gewand gesteckt und sollte mithüpfen", erzählt Malinda. Sie sei froh, dass sie in Kenia und Tansania gewesen sind, um die Unterschiede zu erfahren und natürlich auch, um so viele Tiere sehen zu können. Denn wer so weit reist, ist natürlich nicht nur wegen des Massai-Volkes hier, sondern vor allem, um das afrikanische Wildlife zu erleben.

In der Serengeti ist die Reisegruppe der Difleys ganz nah dran. Im Tortilis Camp sind sie nur eine Zeltwand von der Tierwelt entfernt. Die Camps im Nationalpark sind nicht eingezäunt und auch die Nationalparks selbst sind es nicht. Im Dunkeln ist es nicht erlaubt, alleine das Zelt zu verlassen. Per Walkie-Talkie geben die Gäste durch, dass sie fürs Abendessen bereit sind und werden von einem Mitarbeiter mit einer Taschenlampe abgeholt. Waffen dürfen im Park nur von Polizei, Militär und Rangern getragen werden.

Nachts beginnt dann ein akustisches Erlebnis der besonderen Art. Exotische Tierlaute lassen einen nachts aufhorchen: War das Rascheln neben dem Bett an der Zeltwand nur Wind oder zieht vielleicht eine Büffelherde durchs Camp? Für Besucher ist es schwer, die ungewohnten Geräusche in der Dunkelheit zuzuordnen. Doch dieses eine unvergleichliche Gebrüll hat jeder schon mal gehört. Löwen sind nachtaktiv und ihr Revier ist ganz in der Nähe. Erneut brüllt einer. Sind sie näher gekommen? Sie brüllen die ganze Nacht. Der erste Schritt nach draußen am nächsten Morgen scheint surreal. Zwei Meter vorm Zelteingang ist ein Pfotenabdruck zu erkennen. "Ja, das war ein Löwe", bestätigt Swai. Doch die Könige der Tiere würden die Zelte nie berühren. Bei Hyänen scheint man sich nicht so sicher zu sein. Um die Essensvorräte vor ihnen zu sichern, ist das Küchenzelt mit einem Zaun geschützt. "Wir haben fünf Nächte gebraucht, um uns ans Schlafen in solch einer Umgebung zu gewöhnen", verrät Bruce Difley beim Frühstück. In Kenia hätten sie in ähnlichen Camps übernachtet.

Offene Kochstellen stellen eine schwere gesundheitliche Gefahr dar.

Zebras, Giraffen, Elefanten, Löwen, Büffel, Nilpferde, Leoparden – auch, wer nur tagsüber auf Safari ist, bekommt schon in zwei bis vier Tagen jede Menge zu sehen. Doch am Morgen taucht eine mittelgroße Raubkatze im Gras neben dem Jeep auf. Sogar Einhimische zücken ihr Handy. "Das ist ein Serval, den sieht man ganz selten hier", erklärt Fahrer Stephan Lumumba. Der 34-Jährige kennt sich in allen Parks im Norden seines Landes aus, weiß, wo die Nilpferde am liebsten im Wasser dösen und die Löwen ihr Revier haben. Unterstützung gibt’s auch per Funk. Die Fahrer des Reiseveranstalters informieren sich gegenseitig, wo es gerade was zu sehen gibt. Doch auch mehrere Jeeps am selben Fleck gelten als untrügliches Zeichen dafür, dass dort etwas vor sich geht. Manchmal ist es ein Leopard im Baum, manchmal eine Löwenfamilie beim Mittagsschlaf im hohen Gras, manchmal eine Elefantenherde beim Überqueren einer Straße und manchmal ein Löwen-Männchen und Weibchen bei der Paarung. Für Letzteres braucht es schon etwas Glück und vor allem Geduld.

Der Löwe gähnt, scheint immer wieder einzudösen. "Wollt ihr noch bleiben oder weiter?", fragt Swai. Als der Motor startet, steht der Löwe doch noch auf und geht rüber zu seiner Dame – und bleibt wenige Sekunden. "Das war’s? Acht Sekunden?", fragt Renee Iacona. Für sie trotzdem der Höhepunkt ihrer Reise. Dass man in der Serengeti so nah an die Tiere rankomme, sei sehr selten, erklärt Swai. Fast könnte man dann vergessen, dass man mitten im wilden Nirgendwo ist. Bis zum ersten Brüllen in der Nacht.