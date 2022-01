Eine der malerischsten Szenerien in Französisch-Polynesien entfaltet sich vom Aussichtspunkt Belvedere auf der Insel Moorea. Im Mittelpunkt thront der 899 Meter hohe Berg Rotui, umflossen von den beiden Buchten Baie d’Opunohu und Baie de Cook. Fotos: Carsten Heinke

Von Carsten Heinke

Der bunte Hallenmarkt im Herzen von Papeete ist voller Farben und exotischer Gerüche. "Probieren Sie die Ananas!", rät eine Händlerin mit Blumenkrone und bietet Stücke von der sonnenreifen, saftig-süßen Frucht zum Kosten an. "Wir nennen sie Painapo, die Königin Tahitis und Mooreas", erklärt sie stolz und heißt die Fremden aus Europa willkommen in der Hauptstadt von Französisch-Polynesien.

Hintergrund Anreise: Bequeme Flugverbindungen mit Südseeflair von Deutschland über Paris und Los Angeles nach Papeete bietet Air Tahiti Nui in Kooperation mit Air France (www.airtahitinui.com) Unterkunft: Für Übernachtungen in Papeete empfiehlt [+] Lesen Sie mehr Anreise: Bequeme Flugverbindungen mit Südseeflair von Deutschland über Paris und Los Angeles nach Papeete bietet Air Tahiti Nui in Kooperation mit Air France (www.airtahitinui.com) Unterkunft: Für Übernachtungen in Papeete empfiehlt sich das elegante City-Hotel Tahiti Nui (4 Sterne) unweit des Hafens bzw. für ein paar Urlaubstage mehr die preiswerten Resorts "Les Tipaniers" oder "Kaveka" mit komfortablen Garten- oder Strandbungalows (jeweils 3 Sterne) sowie das luxuriöse Sofitel (4,5 Sterne) mit Overwater Bungalows auf Tahitis schöner Nachbarinsel Moorea – alle buchbar bei Dertour (www.dertour.de). Sehr einfach, aber gut ist die "Pension de la Plage" im Westen von Tahiti (www.pensiondelaplage.pf) Essen & Trinken: Tahua Vaiete am Kay ist der Schlemmerplatz Papeetes. Jeden Abend verwandeln ihn bis zu 30 Roulottes – mobile Garküchen – nebst Mobiliar in ein Freiluftrestaurant für einheimische Köstlichkeiten. Bis nach Mitternacht speist man hier mit Blick auf Ozean und Schiffe, z. B. Poisson Cru aus rohem Fisch oder Poulet Fafa – Kokoshähnchen mit Taroblättern (ab ca. 18 Uhr, kein Alkohol). Stilvoll speist man im feinen "L’O à la Bouche (www.loalabouchetahiti.com) Touren: Mit der Fähre braucht man für die 17 Kilometer von Tahiti nur eine halbe Stunde (www.terevau.pf, www.aremiti.net). Die herrliche Gebirgsnatur Mooreas lässt sich am besten bei einer Wanderung oder einer Mountain- bzw. E-Bike-Tour (www.tahiti-excursions.com) entdecken. Auf der gleichen Website bucht man Touren für Tahiti. Auskünfte erteilt Tahiti Tourisme Germany, www.tahiti-tourisme.de

Über fast vier Millionen Quadratkilometer erstreckt sich dieses Überseegebiet von Frankreich im südlichen Pazifik. Fünf Archipele mit zusammen 118 Inseln und Atolle sind darin versteckt. Wirtschaftliches und Verwaltungszentrum ist Tahiti, touristisch jedoch mehr ein Ort für Kurzzeitgäste. Viele reisen direkt oder sehr bald weiter – nach Bora Bora beispielsweise oder mit dem Kreuzfahrtschiff auf Tuamotus und Marquesas. Doch auch Tahiti selbst lohnt sich als Urlaubsziel – genauso wie Moorea, seine kleine Schwester.

Mit ihren grünen Zackenbergen, Palmenstränden und Lagunen ist die stille, weithin unbekannte Nachbarin ein Südseeparadies schlechthin. Vom Hafendörfchen Vaiare fährt der Bus in jeden Inselort. Zu Belvedere, dem schönsten Aussichtspunkt Mooreas, radelt oder wandert man von Pao Pao. Zauberhafte Strände gibt es in Temae im Nordosten und in Tiahura im Nordwesten.

Zu den begehrtesten Plätzen auf Moorea gehören die luxuriösen Wasservillen des „Sofitel Ia Ora Beach Resorts“.

Tahiti gleicht von oben einer Acht. Wie Bauch und Kopf der Ziffer kleben beide Inselteile – zwei erloschene Vulkane – aneinander. Der kleinere, Tahiti Iti im Südosten, ist der wildere, ursprünglichere. Nur zwei Straßen führen an Nord- und Südküste jeweils bis zur Mitte. Wer mehr von der Halbinsel sehen will, der geht zu Fuß, fährt Allrad oder Mountainbike. Ziele sind das Plateau de Taravao, die Klippen von Te Pari oder die Kultplattform Marae Nuutere bei Vairao.

Der große Inselteil, Tahiti Nui, ist entlang der Küstenstraße dicht besiedelt. Für eine Rundtour mietet man ein Auto oder nimmt wochentags den Linienbus. Als Stopps geeignet sind das Grab von Tahitis letztem König Pomare V., die Matavai-Bucht mit schwarzsandigem Strand und Leuchtturm, das Gurgelloch Trou du Souffleur, der Botanische Garten, die Grotten von Maraa oder die antiken Stätten bei Papara und Paea. Für eine Wanderung bucht man am besten einen Führer.

Vorm Hotel hält ein Geländewagen. Ein schwarzer Lockenkopf im feuerroten Lendenschurz steigt aus. Es ist der Inselguide Teiva, der seinen Gast zur Tour abholt und ihm als erstes eine weiße Blume überreicht. "Man steckt sie hinters Ohr", erklärt er. Links bedeute ‚bin vergeben’. Wer einen Partner oder ein Abenteuer suche, trage die Blüte hinterm rechten Ohr. "Auf jeder Seite eine, geht auch", ergänzt der 46-Jährige. Dann geht es per "4 x 4" ins Inselinnere, das menschenleer und bergig ist und dank permanenter Wolkenhülle ständig feucht und dicht von Regenwald bewachsen. Entlang des Flusses Papenoo setzt sich die vulkangeprägte Tropenlandschaft formenreich in Szene: zerfurchte Täler wie auch Hänge, scharfkantige Gipfel, malerische Wasserfälle, weiter östlich dann die Lavaröhren von Hitiaa.

Ein Trekkingweg führt bis zum Kraterrand des 2.241 Meter hohen Orohena-Berges und bietet großartige Panoramablicke. "Hier gibt’s nur Vögel, wilde Ziegen, wilde Schweine", weiß der Guide. Die Nachkommen der von den Europäern mitgebrachten Haustiere sind die größten Vierbeiner in Polynesien. Besonders wilde Eber werden gern gejagt. Ihr Gebiss trägt der Bezwinger als Trophäe um den Hals – so wie Teiva.

Vom Interesse seines Gastes angefeuert, klemmt er sich die Hauer in den Mund und mimt die Bestie. Die Muskeln angespannt, die Augen funkelnd, präsentiert er seine Axt. Dem guten Stück fehlt zwar die Klinge, doch niemand zweifelt daran, dass allein der reich verzierte Holzstiel ziemlich weh tun kann. "Das ist Haka", sagt der Tahitianer und zeigt mal eben ein paar rituelle Kampftanzposen.

Etwas eleganter bewegen sich die "Krieger auf den Wellen" am Strand von Papenoo. Der Küstenort mit seiner legendären Brandung zählt zu den Lieblingstummelplätzen aller Wellenreiter. Teiva, der hier aufwuchs, lernte schon mit sechs von seinem Vater, wie man surft. Seit Jahrtausenden ist der heutige Nationalsport in Kultur und Glauben seines Volkes fest verwurzelt, immer schon sowohl von Männern als auch Frauen praktiziert. Das Gleiche trifft auf Tatau – das Tätowieren – zu.

Ananas-Verkäuferin in Tahitis Hauptstadt Papeete.

"Bei der ursprünglichen Methode schlug man einen Mix aus Wasser, Ruß und Kokosöl mittels Holzkamm in die Haut. Das tut ziemlich weh", weiß Teiva aus Erfahrung. Heute verzichten selbst die meisten Polynesier auf diese Qual und lassen sich ihre Tattoos mit zeitgemäßer Technik stechen. Wichtig bleibe, was und wo es auf dem Körper platziert werde, so der Führer.

Dass dabei Spaß erlaubt ist, zeigt seine gut trainierte Brust. Sie ziert ein Hai, das Schutztier der Familie. Erst lässt Teiva den schlanken Fisch auf seiner Haut nur etwas zucken, dann hebt er den Arm und pumpt ihn auf zu einem dicken Walhai. Mit ungetunten, aber echten Haien, kann man an den Küsten von Moorea schwimmen. Mit der Fähre ist man schon nach einer halben Stunde dort.