Von Christian Schreider

Ideallinie fahren? Hier doch nicht. Wir sind schließlich nicht bei der Formel Eins, sondern Fahranfänger im beschaulichen Südwestfrankreich. Und während es mit der Lenkung noch leicht hapert, geht der Blick gen Wegesrand, wo leise Bäume und Wiesen, Kühe und Dörfer vorbeiziehen. "Mystique" heißt unsere Heimat für die nächsten Tage und Nächte – ein schniekes kleines Schiff auf der Charente in der Region Nouvelle-Aquitaine.

Hier herrscht der Verzögerungseffekt: Mal so eben das Steuer rumreißen – das geht nicht, denn das Boot besitzt einen gewissen Eigensinn. Ebenso die Landschaft: Die Charente ist ein langer, ruhiger Fluss – "Runterkommen" ist deshalb die Losung der Tage.

Nicht lange nach dem "Leinen los" am baumgesäumten "Quai François Mitterrand" in Jarnac – dem Geburtsort des früheren französischen Präsidenten – folgen 16 gemütliche Flusskilometer und knapp drei Stunden später bald die nächsten großen Namen. Und das im Mehrfachpack: Martell, Hennessy, Rémy Martin. Sie alle zeigen weithin sichtbar im wahrsten Sinne des Wortes Flagge im Städtchen mit dem Namen, man ahnt es: Cognac. Der Heimatort der großen Destillerien: Er heißt so, wie er schmeckt. Wir machen die Taue fest und wollen das testen bei Jean Martell. Natürlich nicht bei ihm persönlich, denn der eigentlich von der britischen Kanal-Insel Jersey stammende Spirituosen-Pionier segnete bereits 1753 das Zeitliche. Zuvor aber hatte er den Grundstein gelegt für eines der erfolgreichsten Exportgüter Frankreichs.

Der Keim des Ganzen liegt indes früher, in einem ganz und gar unbeabsichtigten Reifeprozess: Anno dazumals erweiterten Winzer aus Cognac das Exportgebiet ihres Wein auf die Niederlande und England. Die Empfänger stellten nach der mehrere Wochen dauernden Lieferung indes fest, dass das Stöffchen im Holzfass ein anderes als bestellt (geworden) war: weitaus hochprozentiger. Die Briten ließen das nicht auf sich sitzen, rückten militärisch vor – durchaus auch wegen der strategisch günstigen Lage des Dorfes im traditionell fast immer umkämpften Aquitanien. Die wechselnden Eroberungen der Region zogen sich hin. Was sich aus den langen Händeln aber herausdestillierte: ein edler neuer Weinbrand – Cognac halt.

Vom schmucken Hafen im Schoß der Stadt sind es nur ein paar Schritte durch enge Gassen mit kleinen Läden hinauf zu den Destillerien, die nicht nur zur großen "Fête du Cognac" im Sommer Erlebnistouren bieten. Jérémy Marcelino etwa führt seine Gäste durch das Multi-Media-Museum der "Fondation D’Enterprise Martell". Der Eingangsbereich gleicht dem Inneren eines Weinfasses. Und bald wird es schwarz: Ruß an den Wänden! Ein gutes Zeichen: Denn im Destillationsverfahren geht ein Deputat von zwei Prozent "an die Engel" – ein "Part Des Anges" also. Sprich: Der Anteil vaporisiert und schlägt sich als Ruß in den Räumen nieder. "Ein klassisches Sprichwort sagt: Je schwärzer das Haus, umso schöner die Braut – denn wo Cognac gebrannt wurde, war Geld, und Töchter bekamen eine gute Mitgift", schmunzelt Marcelino. "Kellermeister arbeiten immer für die nächste oder übernächste Generation", zieht Marcelino einen weiten Horizont.

Den hat man vor allem auch von der stylischen Dachterrassenbar: Der Blick geht übers ganze, leicht hügelige Tal der Charente, das nun wieder zum Ziel unserer Reise wird, nach einem Barbecue auf dem Bord-Grill unter der Abendsonne – und einer ebenso promillemindernden wie ruhigen Nacht an Bord. Denn das Boot bietet neben einer vollausgestatteten Küche und Toiletten unterschiedlich große Schlafräume. Leicht glucksend klatschen draußen kleine Wellen gegen das Schiff – das macht das Einschlafen noch einfacher als ohnehin.

Und guter Schlaf ist angesagt – auch weil der meist so sanfte Fluss während der meist zwölf Stundenkilometer schnellen Tour immer wieder mal die volle Aufmerksamkeit erfordert. Auch die Charente hat Schleusen, und da ist anders als auf dem Neckar noch echte Handarbeit gefragt: Riesige Zahnräder und starke Ketten wollen bewegt und bewältigt werden, auf dass es die nächste Fluss-Stufe runtergeht. Im richtigen Rhythmus dabei die Taue zu vertäuen – all das schärft den Sinn für handfestes Teamwork und schweißt die Bootsbesatzung immer enger zusammen.

Schon ist die nächste Schleuse geschafft und wir reihen uns wieder ein in den Fluss. Felder und Wiesen, kleine Dörfer und auch mal imposante Gehöfte gleiten vorbei. Familien beim Picknickmachen und Angler auf der Jagd nach dem nächsten Fang grüßen freundlich, Seerosen schaukeln im Wasser. Wir entdecken kleine Anlege-Kais in lauschigen Nischen, jederzeit könnte man auch hier mitten in Mutter Natur Rast machen – doch wir wollen weiter. Von Cognac führt die Fahrt flussabwärts gen Saintes. Fünf Stunden und zwei Schleusen nach der Weinbrand-Metropole erreicht die "Mystique" die von den Römern im Jahr 20 vor Christus gegründete Kleinstadt. Wie Jarnac hat auch Saintes einen großen Namen in seinen Annalen – einen allerdings etwas unangenehmeren als Mitterand: Joseph-Ignace Guillotine, geboren 1738. Der Arzt wollte, dass dem Tod Geweihte halbwegs schonend ins Jenseits gelangen – und erfand daher das nach ihm benannte Fallbeil.

Anreise: Am besten per Zug mit ICE und TGV über Paris nach Angoulême, Gesamtfahrzeit rund sechseinhalb bis siebeneinhalb Stunden. Mit dem Auto über Freiburg und das Burgund, 970 Kilometer, rund elf Stunden reine Fahrzeit. Nächstgelegener Flughafen ist Bordeaux; Fahrzeit ab dort an die Charente circa eine bis eineinhalb Stunden.

Ausflugtipps: "Maison Martell" in Cognac mit Dach-Bar "Indigo by Martell" und zeitgenössischem Museum (www.martell.com und www.fondationdentreprisemartell.com).

Entlang des Flusses gibt es weitere, meist etwas kleinere Destillerien, z.B, die Chateau Montifaud in Jarnac (www.chateaumontifaud.com). Das Chateau Montifaud in Jarnac ist ein familiengeführter Cognac-Betrieb in sechster Generation mit Führungen und Degustation in deutscher Sprache nach Voranmeldung (www.chateaumontifaud.com). Saintes ist Unesco-Weltkulturerbe und bietet viel Sehenswertes (www.saintes-tourisme.fr).

Essen & Trinken: Das "Le Moulin de la Baine" in Chaniers ist ein idyllisch gelegenes, uriges Landgasthaus und bietet frische Forelle aus der Charente; fünf Minuten vom Schiffsanlegeplatz in einer alten Mühle. (www.moulin-baine.com). "L’Atelier de Quais", Cognac. Sehr gutes Restaurant mit erlesener Küche und hübschem Innenhof mit Blick auf den Fluss (www.atelierdesquais.fr). "La Ribaudière”, Bourg-Charente. Exzellentes Restaurant mit Michelin-Stern (www.laribaudiere.com).

Weitere Infos unter: www.charentestourisme.com, www.atout-france.fr, www.atlantic-cognac.com oder www.france.fr