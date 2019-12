Postkartenidylle: Das autofreie Skigebiet Aletsch Arena bietet nicht nur viel Ruhe, sondern auch fantastische Aussichten. Für die Alp als Gotteshaus längst zu klein geworden ist die Kapelle Maria zum Schnee in Bettmeralp (Mitte); unten die Villa Cassel in Riederalp, eine Anfang des 19. Jahrhunderts im Auftrag eines deutsch-englischen Bankiers erbaute Villa im viktorianischen Stil. Fotos: Claudia Diemar (3), aletscharena.ch (1)

Von Claudia Diemar

Alle Jahre wieder überbieten sich die Wettermoderatoren in Spekulationen darüber, ob irgendein Zipfelchen der Republik eine Chance auf Schnee zu Weihnachten haben könnte – während wir voller Vorfreude an die Alp denken, wo besagter Schnee längst leise gerieselt ist. Der Aletschgletscher liegt im Schweizer Kanton Wallis, da, wo sich die meisten Viertausender der Alpen in die Höhe stemmen. Gleich drei autofreie Bergdörfer drängen sich auf engstem Raum: Bettmeralp, Fiescheralp und Riederalp. Bettmeralp, auf knapp 2000 Metern Höhe, liegt genau in der Mitte des rund 100 Pistenkilometer umfassenden Skigebietes der Aletsch Arena. Da wollen wir auch dieses Jahr wieder hin.

Der einzige Zugang zu diesem Winterparadies erfolgt über Luftseilbahnen, deren Talstationen direkt an die Bahnlinie sowie die Straße mit den angrenzenden Parkplätzen angebunden sind. Trotz eines ausgeklügelten logistischen Angebots von Gepäckkarren mit Skihalterungen, muss die Packerei vorher sinnvoll erfolgen. Wir sind gut gerüstet. Mit Rucksäcken, einer großen Tasche und zwei Schlitten. So entern wir die Großgondel, die in sieben Minuten mehr als 1000 Höhenmeter überwindet. Eben noch, unten im Tal der jungen Rhône, war der Himmel grau. Jetzt bricht die Gondel durch die Wolken und Bettmeralp liegt im Licht wie auf einer beleuchteten blendend weißen Bühne.

"Süßer die Glocken nie klingen"? Das einzige Glöckchen, das wir hören, ist das an unserem uralten Holzschlitten. Wir laden Skier und Reisetasche auf, zurren alles mit Gepäckspannern fest und stapfen los. Niemals würden wir einen Transport per Motorschlitten für dieses letzte Stück Weg buchen. Wir sind auf einer autofreien Alp und wollen das wortwörtlich abgasfrei verstanden wissen.

Die Luft ist dünn und wir atmen tüchtig. Ab und zu müssen wir stehen bleiben und verschnaufen. Aber das macht nichts, denn das Panorama ist herrlich und der Blick auf die Kapelle "Maria zum Schnee" das reinste Postkartenidyll. Das Chalet ist bald erreicht. Alles auf Bettmeralp liegt nah beieinander: Pisten, Geschäfte, Restaurants und Ferienwohnungen. Ein Stand bietet Glühwein und heiße Maroni an. Die Esskastanien kommen aus dem Tessin, sind süß und dick.

Später am Abend ist kaum noch jemand auf der Dorfstraße unterwegs. An den Laternen sind Lichter in Form des biblischen Kometen aufgesteckt. Mehr an weihnachtlicher Illumination muss hier nicht sein. Nirgendwo sind kitschige Dekorationen oder buntes Blinken zu sehen. Die Schweizer sind ein zurückhaltendes Volk, selbst im katholischen Wallis. Der Mond glimmt über der verschneiten Landschaft. Wie gutmütige Riesen stehen die Felsgiganten rundum im kalten nächtlichen Licht. Der späte Spaziergang in der Bergluft gibt die nötige Bettschwere. "Morgen kommt der Weihnachtsmann", dudelt es nun bestimmt weit weg in den Kaufhäusern, aber hier oben wird sich sicher kein Kerl mit rotem Kostüm und falschem Bart blicken lassen.

Stattdessen grüßt das Matterhorn beim Blick aus dem Fenster. Wie gemeißelt steht es im Südwesten vor dem blauen Himmel. Der Morgen des Heiligen Abends zeigt sich makellos. Anderswo mag man mit hektischen Vorbereitungen für Familienfeste beschäftigt sein. Wir wollen endlich auf die Bretter: Haustüre auf, Skier vor der Schwelle in den Schnee fallen lassen, in die Bindung einsteigen und losfahren. Links die Dorfstraße runter, zum nächsten Lift. Keinen Meter müssen wir die Skier schleppen. Von fast jedem Quartier in den drei Alp-Dörfern unterhalb des Aletschgletschers sind es nur wenige Schritte zur Piste – gerade für Familien ideale Bedingungen.

Riederalp und Bettmeralp sind durch die sogenannte "Aletschpromenade" verbunden, einem fast ebenen Spazierweg, der äußerst beliebt bei den Gästen ist. Man muss also gar nicht Skifahren können oder wollen, um Licht, Höhenluft und Schneelandschaft zu genießen. Bei gutem Wetter ergibt sich von der Bergstation am Eggishorn ein spektakulärer Blick. Nicht nur mehr als zwei Dutzend Viertausender sind zu sehen, sondern auch der größte Gletscher der Alpen. Wie eine von Riesen planierte Autobahn aus Schnee und Eisfurchen wälzt sich der über 23 Kilometer langen Eisstrom des Aletschgletschers zu Tal. Jungfrau, Mönch und Aletschhorn umstehen ehrfurchtgebietend das Wunder, das die Unesco zum Weltnaturerbe erklärt hat. Oben bläst es frisch, Schneekristalle wehen wie Silberflitter horizontal durch die Luft, heften sich in Haare, Bärte, Mützen und lassen Skifahrer wie skurrile Berggeister aussehen.

300 Sonnentage pro Jahr zählt man in den Höhenlagen des Wallis, das ein extrem trockenes Klima hat. Zuweilen kann auch hier der Schnee knapp werden. Einmal war Bettmeralp noch kurz vor Weihnachten komplett grün. Dann hat es in einer Nacht siebzig Zentimeter Neuschnee gegeben. Wir haben die Alp zwischen den Jahren bislang stets verschneit erlebt.

Als die Lifte an Heiligabend wie immer um 16.30 Uhr den Betrieb einstellen, glüht das Bettmerhorn noch immer rosarot in der Sonne. Doch die Kapelle Maria zum Schnee, unten im Dorf, liegt bereits im bläulichen Schatten. Das Kirchlein wäre heutzutage viel zu klein als Gotteshaus für die Alp. Deshalb gibt es das moderne Gemeindezentrum Sankt Michael. Um 17 Uhr beginnt hier die Kindermesse, zu der sich alle versammeln, die sich auf Weihnachten einstimmen wollen: die rund 300 festen Alpbewohner ebenso wie Gäste und Servicepersonal. Vor allem Familien kommen gern. Wer dagegen lange aufbleiben will, nimmt lieber die Luftseilbahn hinunter nach Betten Dorf, um dort die Mitternachtsmesse zu feiern.

Zum Nachtessen gibt es bei uns Walliser Trockenfleisch, danach ein zünftiges Käsefondue und als Geschenke Gutscheine für Unternehmungen im neuen Jahr. Mehr hätte nicht ins Gepäck gepasst und gemeinsame Erlebnisse sind ohnehin die kostbarsten Gaben. "Oh Tannenbaum"? Müssen wir uns nicht in die Stube stellen. Stattdessen klemmen wir Halter samt Kerzen an ein verschneites Bäumchen im Wald und freuen uns am Lichterglanz in freier Natur. Am Himmel funkeln freundlich die Sterne. Ein kleiner Komet verglüht über dem Horizont. Jeder darf sich etwas wünschen. "Stille Nacht", wortwörtlich. Später gibt’s Orangenpunsch als Schlaftrunk.