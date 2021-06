Von Michael Abschlag

Die Boote wirken ein wenig, als wären sie aus der Zeit gefallen. Träge dümpeln sie auf dem blassblauen Meer, das sich unter der gleißenden Mittagssonne erstreckt. Es sind einfache Holzboote, bei manchen blättert bereits die verblasste Farbe ab. Während hier, auf dem Turm nahe dem Strand, ein frischer Wind weht, liegt das Meer ruhig da, fast so, als würde auch es Siesta machen.

Es ist ein heißer Tag in Cadiz, dieser Stadt am Ende Europas, tief im Süden Andalusiens. Cadiz, das ist ein Gewirr von Häusern und mittelalterlichen Gassen, gepfercht auf einen Muschelkalkfelsen am Ende einer neun Kilometer langen Landzunge in einer tiefblauen Bucht. Eine Perle am Atlantik, mit Häusern, die so strahlend weiß sind, dass ihre Fassaden im Sonnenlicht blenden. Eine Stadt, die sich vor allem von hier oben erfassen lässt: Die Straßen und kleinen Plätze, die Arkaden, die Palmen und schattenspendenden Markisen, die Gärten auf den Flachdächern, die Wäscheleinen, die sich in jeder Brise bauschen. Der Strand, über den ein leichter Wind Staubwolken weht.

Cadiz ist weniger bekannt als viele andere andalusische Städte, Sevilla etwa oder Granada. Das ist etwas ungerecht, blickt die Stadt doch auf eine stolze Geschichte zurück. Sie gilt als älteste Stadt Europas, gegründet vor dreitausend Jahren von den Phöniziern unter dem Namen Gades. Seitdem haben viele hier ihre Spuren hinterlassen: Römer, Griechen und Karthager, muslimische Mauren und christliche Kaufleute. Cäsar verlieh der Metropole das Bürgerrecht, und die Silberflotten des spanischen Königs brachten hierhin die Schätze Amerikas. Hier entstand im 19. Jahrhundert die erste demokratische Verfassung Spaniens, und hier landeten Francos putschende Truppen zu Beginn des Bürgerkriegs. Die Bauten der Stadt zeugen noch heute von ihrem alten Glanz, dem Niedergang und Wiederaufstieg.

Da sind vor allem die Straßen und Gassen der Altstadt. Schnurgerade und im Schachbrettmuster angeordnet liegen sie da, das Ergebnis einer genauen und rationalen Stadtplanung: Cadiz ist eine klassische Quadratestadt. Häufig gleichen die Straßenzüge eher Schluchten, schmal, gedrängt und dunkel, weil die Häuser so dicht stehen, dass nur wenig Sonnenlicht hindurchfällt. Das hat seinen Grund – immerhin brennt im Sommer die andalusische Sonne so gnadenlos vom Himmel, dass man über jeden Schatten dankbar ist.

Die Umgebung bietet Ausflugsziele wie Tarifa.

Am besten lässt sich Cadiz erkunden, wenn man sich durch die Gassen treiben lässt. Blumenkübel und vergitterte Balkone ragen aus den schneeweißen Fassaden, zwischen den Dächern spannen sich Wäscheleinen. In Käfigen, die vor manchen Fenstern hängen, zwitschern Wellensittiche. Zwischen Wohnhäusern und Geschäften ragen die bröckelnden Fassaden von Stadtpalais und Kirchen auf. Cafés wechseln sich mit Restaurants, Boutiquen und Blumenläden ab. In holzvertäfelten Bars wird Sherry ausgeschenkt, Andalusiens berühmtestes Getränk. Konditoreien, in deren Schaufenstern zuckersüße Turrons liegen. Und natürlich die Einwohner, die in den Cafés sitzen, in Eisdielen und manchmal am Nachmittag auch schon in den Kneipen. Diese Normalität ist vielleicht das Erstaunlichste an Cadiz. Eine atemberaubende Lage, pittoreske Straßen, ein breiter Sandstrand an einer malerischen Bucht – eigentlich könnte man meinen, dass die Stadt von Touristen überschwemmt wird. Doch in Cadiz finden sich keine Menschenmassen, die sich durch die Gassen schieben, keine horrenden Preise, hässliche Hotelbauten oder sonstige Begleiterscheinungen des Massentourismus. Ein paar Besucher lassen sich ausmachen, aber es sind verblüffend wenige. Dass andere Städte der Region Cadiz in Sachen Prominenz den Rang ablaufen, ist auch ein Segen.

Dabei ist die Stadt schon oft gelobt worden. Vor allem ihr flirrendes, kristallklares Licht hat Besucher ebenso fasziniert wie Dichter und Maler. Wer aus den Häuserschluchten an die Strandpromenade und den dahinterliegenden Sandstrand kommt, wird von der Helligkeit geradezu geblendet. 300 Sonnentage im Jahr hat Cadiz, und das Meer, der Strand und die weißen Häuser werfen ihre Strahlen zurück, sodass die ganze Stadt in Licht getaucht zu sein scheint.

Nicht weit vom Strand entfernt, im Stadtzentrum, erhebt sich die wuchtige Kathedrale. Die Catedral Nueva, die "neue Kathedrale" ragt über die angrenzenden Dächer der Altstadt hinaus. Wie die meisten Häuser hat auch sie eine weiße (und teils ockergelbe) Fasse, zwei massive Türme flankieren das neoklassizistische Eingangsportal. Bekannt ist sie aber vor allem für ihre "goldene" Kuppel, die im Sonnenlicht glänzt. Sie ist nicht wirklich golden, sondern mit gelben Fließen bedeckt, aber der Effekt dennoch beeindruckend.

Im Zentrum finden sich palmenbestandene Plätze.

Das Gebäude markiert noch immer das Herz der Stadt. Errichtet wurde die Kathedrale zwischen 1720 und 1830, und der barocke Zeitgeist spiegelt sich auch im Inneren wieder. Hier finden sich vergoldete Altäre, Marmorsäulen und ein Chorgestühl aus Mahagoni. In der Schatzkammer finden sich die übrigen Reichtümer, die spanische Schatzschiffe aus dem ausgeplünderten Amerika brachten, darunter eine protzige, fünf Meter hohe Monstranz aus Silber.

Wer die Stadt von oben betrachten will, kann hier auf den Kirchturm steigen – oder auf einen der anderen zahlreichen Aussichtstürme, die überall in der Stadt aufragen. Kaufleute ließen sie einst errichten, um nahende Schiffe schneller zu entdecken. Heute sind es noch etwa 130 Türme, viele von ihnen haben öffentliche Aussichtsplattformen, darunter der Torre Tavira. Er lohnt sich allein schon, weil sich unter der Terrasse mit der "camera obscura" eine besondere Attraktion befindet: eine drehbare Kamera, die auf einen horizontalen Spiegel in einem abgedunkelten Raum Livebilder aus der Stadt projiziert. Wer vor dem Spiegel steht, kann somit beobachten, wer gerade an der Kathedrale vorbeischlendert oder auf seiner Dachterrasse sitzt. Das wäre vermutlich nicht halb so spektakulär, käme die Kamera nicht ohne jede moderne Technik aus: Sie basiert ausschließlich auf einem optischen Prinzip, das seit der Antike bekannt ist.

Noch beeindruckender ist es aber, danach von der Terrasse aus selbst über die Dächer der Stadt zu blicken. Hier sieht man die ganze Schönheit von Cadiz mit eigenen Augen: Die weißen Häuser und das gleißende Licht, die Kathedrale, der goldgelbe Strand und die schaukelnden, trägen Fischerboote im weiten, tiefblauen Meer.

Informationen:

Anreise: Von Frankfurt aus gibt’s ab 90 Euro Flüge nach Jerez de la Frontera, dem nächstgelegenen Flughafen. Der Flug dauert drei Stunden. Vom Flughafen aus dauer es mit dem Mietwagen oder Taxi eine halbe Stunde, es gibt aber auch eine Bahnverbindung (ca. eine Stunde).

Unterkunft: Das Iberostar Selection Andalucía Playa in Chiclana de la Frontera liegt eine halbe Stunde von Paris entfernt. Das Familienressort bietet eine Poollandschaft, einen eigenen Strand und einen Golfplatz. Doppelzimmer mit Halbpension ab circa 240 Euro pro Nacht; iberostar.com/de/hotels/cadiz/iberostar-andalucia-playa

Essen & Trinken: Hervorragende Tapas gibt es im La Candela (lacandelatapasbar.com) in der Altstadt von Cadiz.

Ausflugstipps: Eine Autostunde südlich von Cadiz liegt das ehemalige Fischerdorf Conil de la Frontera. Ein Tagesausflug lohnt sich vor allem wegen der strahlend weißen Häuser (Conil gehört zur sogenannten "Route der weißen Dörfer"). Vom Leuchtturm am Hafen aus kann man die Küste Afrikas sehen.