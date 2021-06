Von Win Schumacher

Er ist der Herr über ein Luftschloss. Wenn der märchenhafte Pálacio da Pena bisweilen wie ein Fantasiegespinst aus tausendundeiner Nacht aus dem Dunst um den Gipfel der Serra de Sintra ragt, hat António Nunes Pereira seinen Sitz buchstäblich in den Wolken. Das Schloss ist wohl die meistbesuchte und eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Portugals außerhalb Lissabons. "Eine Ikone des Tourismus", sagt der Direktor der Paläste und Parks von Sintra.

Zumindest war es das vor der Pandemie. 2,1 Millionen besuchten die Parkanlagen von Pena 2019 – "ein Rekordjahr". In den königlichen Gemächern standen die Touristen in der Hauptsaison in einer schier endlosen Schlange. Jetzt hallen Pereiras einsame Schritte in der menschenleeren Schlosskapelle. "Dass überhaupt keine Besucher kommen konnten wie während des Lockdowns, gab es in der langen Geschichte des Palasts nie", sagt der Direktor. Zwar stehen die Räume seit April wieder Touristen offen, nur wenige Portugiesen haben sie jedoch seither wieder besucht, auch deshalb nicht, weil man das Schloss auf dem Berggipfel nur mit dem Bus oder Taxi erreicht – eine Regulierung, die dem Massentourismus der letzten Jahre geschuldet war.

Wie am Palácio da Pena bietet sich auch vor anderen touristischen Sehenswürdigkeiten des Landes ein ähnliches Bild: Nur verstreute Einheimische sind unterwegs, wo in vorpandemischen Zeiten ein Massenandrang von Besuchern aus aller Welt Alltag war. 2019 besuchten 16,4 Millionen ausländische Besucher Portugal. Die Pandemie traf den Tourismus als einen der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes besonders hart; unzählige Menschen verloren ihre Arbeitsplätze. 2020 kamen weniger als vier Millionen ausländische Gäste und zum Jahresbeginn 2021 spitzte sich die Lage dramatisch zu. Ende Januar verzeichnete Portugal die weltweit höchste Infektionsrate. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen stieg auf über 16.000. An einzelnen Tagen starben mehr als 300 Portugiesen.

Fisch im „O Pescador“ in Cascais.

Einen solchen Moment hat es in unserer Geschichte nicht gegeben", sagt Fernando Pinto, "es wird hier nie wieder sein wie zuvor." Der 56-Jährige wartet in seinem Restaurant "O Pescador" im historischen Zentrum der Hafenstadt Cascais westlich von Lissabon auf Gäste. In der ehemaligen Fischertaverne erinnern alte Modelle bekannter Segelschiffe an die glorreiche Seefahrergeschichte Portugals. Daneben hängen verblichene Fotos vom Who’s Who des europäischen Adels und der Stars und Künstler, mit denen er sich gerne umgab.

Cascais war bereits seit dem 19. Jahrhundert ein beliebter Treffpunkt europäischer Fürstenhäuser. Im "O Pescador" stellten sich Prince Edward, Juan Carlos I. und Umberto II. ein, um von seinen legendären Fischgerichten zu probieren. Auch Mick Jagger, Bryan Adams und die Fadosängerin Amália Rodrigues waren bei Fernando Pinto oder vormals bei seinem Vater zu Gast, der das Restaurant seit 1964 führte. "Selbst während der Revolution in den Siebzigern hatten wir nie länger geschlossen", sagt Pinto. Vier Monate mussten sämtliche Restaurants in Portugal zumachen. "Jetzt freuen sich hier alle, dass es endlich wieder losgeht."

Tanz in Lissabon

Unter Auflagen dürfen Restaurants, Cafés und Kultureinrichtungen in Portugal seit dem 1. Mai erneut bis 22.30 Uhr öffnen. Der Corona-Ausnahmezustand wurde zum ersten Mal nach gut fünf einhalb Monaten nicht mehr verlängert. In Lissabon sind viele Straßencafés wieder voll und in die Altstadtgassen ist fast das emsige Leben aus vorpandemischen Zeiten zurückgekehrt.

Schon seit Mitte März hat sich das Land nach einem knallharten Lockdown wieder vorsichtig Schritt für Schritt geöffnet, nachdem es sich in den Wochen zuvor im Rekordtempo vom Corona-Hotspot zum bewunderten Vorbild in Europa gewandelt hatte. Die meisten machen die Disziplin – andere sagen: die Obrigkeitshörigkeit – der Portugiesen während der strikten Ausgangssperren für den schnellen Wandel verantwortlich. Kritik an den Maßnahmen der Regierung gab es wenig. Bei der aktuellen Impfrate liegt Portugal aktuell etwas hinter Deutschland im EU-Mittelfeld. Inzwischen werden täglich nur noch einzelne oder gar keine Tote mehr gemeldet.

Aktuell gilt Portugal mit Ausnahme der Metropolregion Lissabon und der Azoren nicht mehr als Risikogebiet. Das Einreiseverbot für Touristen aus den meisten EU-Ländern – darunter auch Deutschland – wurde aufgehoben. Touristen aus fast allen Mitgliedstaaten können inzwischen wieder auf das Festland einreisen, solange sie einen negativen PCR-Test oder einem negativen Antigen-Test vorweisen können.

Kuss an der Ponta de Piedade bei Lagos an der Algarve.

Auf vielen Stränden der Algarve sind derzeit nur einsame Spaziergänger unterwegs. So wie am von Möwen belagerten Praia do Martinhal bei Sagres, ganz im Südwesten Portugals. 2010 öffnete hier am Rand der weiten Sandbucht das Martinhal Sagres. Das von dem singapurisch-schweizerischen Unternehmerpaar Chitra und Roman Stern gegründete Resort ist ganz auf wohlhabende Familien ausgerichtet, die eine Auszeit am Meer suchen. Lange vor der Pandemie hatten sich die Sterns, selbst Eltern von vier Kindern, auf Reisen immer einen Ort gewünscht, an dem sich Spaß für die Kinder und echte Erholung für die Eltern nicht gegenseitig ausschließen und der Abstand zu Miturlaubern frei wählbar ist. "Im Urlaub sollte jede Familie selbst entscheiden, wie viel Privatsphäre und Nähe sie zu anderen möchte", sagt Roman Stern.

Im Martinhal Sagres wählen Eltern unabhängig, ob sie selbst in ihrer Küche kochen oder ungestört im Restaurant oder auf der eigenen Terrasse einen Douro-Wein trinken möchten, während die Kleinen im Kids Club betreut werden oder sich beim Mountain-Biken, Kayaken oder Windsurfen versuchen. Bereits vor Wochen sind einzelne Familien hierher für einen Longstay-Aufenthalt vor dem heimischen Lockdown geflohen. Vom zentralen Spielplatz des Resorts tönt Kinderrufen in Englisch, Deutsch und Portugiesisch herüber zum kleinen Supermarkt, in dem Windeln, Feuchttücher und Baby-Spielzeug die Regale füllen.

Esel in Burro Ville, Fisch im „O Pescador“ in Cascais,

Auf die Rückkehr der Urlauber wartet auch Ana Lúcia Marques schon lange. Familien, die an der Algarve mehr erleben möchten als überlaufene Strände und Hotelpools führt sie seit 2014 durch das Hinterland – auf dem Eselsrücken. Gemeinsam mit dem Besitzer gestaltete sie einen ausgedienten landwirtschaftlichen Betrieb in einen Eselhof um. Aus ursprünglich sieben Eseln der seltenen portugiesischen Miranda-Rasse sind in Burro Ville inzwischen 41 Tiere geworden. "Ich glaube, dass sich gerade jetzt viele Menschen nach Entschleunigung sehnen", sagt Marques bei einem herzhaften Picknick unter einer alten Korkeiche. "Bei einem Eselausritt stellen viele erst fest, wie entspannt Urlaub sein kann."

An diesem strahlenden Frühlingstag sträubt sich Falancia, die achtjährige Eselin – ganz arttypisch – hartnäckig, ihre Fracht, zwei entzückte Dreijährige, weiter durch die blühende Macchia zu tragen. Störrisch stellt sie sich quer und lässt sich eine Portion Kräuter am Wegrand munden. Bis sie sich wieder in Gang setzen mag, verrinnen nur langsam flimmernd die Minuten in der Nachmittagssonne. Zikaden surren. Ein Schwarzkehlchen singt sein schäkerndes Lied. Durch den Schatten knorriger Ölbäume taumeln Schmetterlinge und hellblaue Libellen. In der Luft liegt der Duft von Rosmarin und Wildblumen. Er dringt selbst durch die Schutzmaske. Und plötzlich ist die Pandemie so weit weg wie das andere Ende Europas. Einen kurzen Augenblick lang steht an der Algarve die Zeit still.

Informationen:

Einreise und Corona-Lage: Portugal verlangt für alle Einreisenden ab zwei Jahren einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Reisende müssen für die Einreise auf dem Luftweg eine elektronische Reiseanmeldung ausfüllen. Weitere Infos https://www.auswaertiges-amt.de/. Madeira gilt auf der aktuellen RKI-Liste nun nicht mehr als Risikogebiet, dafür aber jetzt wieder die Metropolregion Lissabon als einzige in Kontinentalportugal (Stand 16. Juni)

Anreise: Zum Beispiel mit TAP Air Portugal (www.flytap.com), Lufthansa (www.lufthansa.de) oder nonstop ab den meisten deutschen Flughäfen nach Lissabon.

Unterkunft: Die Hotelgruppe Martinhal hat an der Algarve, in Cascais und im Lissaboner Stadtteil Chiado speziell für Familien entworfene Unterkünfte mit luxuriöser Ausstattung und besonderem Service für Eltern mit Kindern verschiedener Altersgruppen. www.martinhal.com

Erleben: Park und Paläste von Sintra gehören zu den schönsten Portugals (www.parquesdesintra.pt). Beim Eselausritt im Burro Ville erlebt man das Hinterland der Algarve (www.burroville.com)

Weitere Auskünfte: www.visitalgarve.pt und www.visitcascais.com