Von Sarah Kringe

Beim Hochgehen sah der Hang definitiv weniger steil aus. Ich lehne mich ein wenig nach vorne und äuge über die Spitzen meiner Tourenskier talwärts. Vor und unter mir erstreckt sich eine weiße, pudrige Schneedecke, nur durchbrochen durch ein paar einsame kärgliche Bäume. Im Zickzack verläuft die Spur unseres Aufstiegs bis zu dem Punkt, an dem ich gerade stehe: knapp 2000 Meter hoch, unterhalb des Kramkogels im Raurisertal, einem Seitental des Salzachtals im Pinzgau.

Hintergrund Anfahrt: Von Heidelberg über die A 8 nach München und weiter nach Salzburg, Abfahrt Bischofshofen und weiter über die 311 ins Pinzgau. Für die Anfahrt sollte man fünf bis sechs Stunden einplanen, zu Hauptreisezeiten eventuell mehr. Übernachten: Die jeweiligen Touristeninformationen im Raurisertal [+] Lesen Sie mehr Anfahrt: Von Heidelberg über die A 8 nach München und weiter nach Salzburg, Abfahrt Bischofshofen und weiter über die 311 ins Pinzgau. Für die Anfahrt sollte man fünf bis sechs Stunden einplanen, zu Hauptreisezeiten eventuell mehr. Übernachten: Die jeweiligen Touristeninformationen im Raurisertal (www.raurisertal.at ), Zell am See (www. zellamsee.at) oder Embach/Lend (www.embach.at) informieren über verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten in der Region. Allgemeine Informationen unter www.raurisertal.at; Lawinenbericht Salzburg: www.lawine.salzburg.at

[-] Weniger anzeigen

Mein österreichischer Freund Mathias und sein Kumpel Bruno haben mich heute auf meine erste richtige Skitour mitgenommen. Zwar habe ich mit Mathias hin und wieder kleine Übungstouren gemacht, aber das bedeutet lediglich, dass ich mit der Ausrüstung einigermaßen zurechtkomme und für niemanden eine Gefahr darstelle. Zum ersten Mal soll ich heute durch Tiefschnee fahren – und ehrlich gesagt habe ich ein wenig Bammel.

Alpinski hat mich noch nie sonderlich begeistert, aber fürs Tourenskigehen kann ich mich erwärmen. Durch glitzernde Winterlandschaften die Berge hochzulaufen, finde ich einen wunderbaren Zeitvertreib, vor allem, wenn das Wetter so strahlend schön ist wie heute. Die Aussicht von hier oben ist fantastisch: Wir stehen am Rand des Nationalparks Hohe Tauern, in der Ferne erhebt sich der Großglockner, mit bloßem Auge erkennt man die Wetterwarte auf dem Hohen Sonnblick, dem 3000er am Talschluss. Brunos Familie besitzt hier eine kleine urige Almhütte, die idyllisch unter mir zwischen den Bäumen steht.

Momentan habe ich allerdings für die Schönheit der österreichischen Berge nicht viel übrig – die Abfahrt dräut. Um das Lawinenrisiko zu minimieren, fahren wir getrennt. "Des wird a mords Gaudi, wirst sehen!", haben mir die beiden heute Morgen versichert, als ich sicherheitshalber noch einmal meine Bedenken bezüglich der Abfahrt kommuniziert habe. Für die meisten Tourenskigeher ist die Abfahrt der spaßige Teil, für den sich die Mühen des Aufstiegs lohnen sollen. Doch eben diesen Spaß-Faktor sehe ich noch nicht ...

Vor allem Bruno, gebürtiger Rauriser und Bergfreund, freut sich schon wie ein kleines Kind darauf, durch den Tiefschnee zu fegen. Wenn Bruno im Rauriser Dialekt spricht, verstehe ich meist nur "Ccchhhrrrr". Deshalb gibt er sich immer große Mühe, wenn er mit mir redet. So wie heute Morgen, als die beiden mir noch einmal die Verwendung des Lawinensuchgeräts demonstriert haben. Ohne sollte man zu keiner Skitour aufbrechen, und da im Ernstfall nur wenig Zeit bleibt, Verschüttete zu bergen – nach 15 Minuten sinkt die Überlebenschance drastisch – muss jeder im Team mit diesem sogenannten "Pieps" umgehen können.

Für den Bergretter Mathias und den geübten Tourengeher Bruno kein Problem. Für mich viel zu lernen. Zusätzlich tragen wir alle einen Lawinenairbag und haben angesichts von Lawinenwarnstufe drei die Mathias’ Ansicht nach sicherste Route für Aufstieg und Abfahrt gewählt. Das Risiko einer Lawine gehört zum Skitourengehen wie das Unfallrisiko zum Autofahren: Man kann es so gut wie möglich minimieren, auf Null senken lässt es sich nur, wenn man zuhause bleibt.

Von meinem Standpunkt aus beobachte ich, wie Bruno juchzend durch den Tiefschnee wedelt. Ich warte, bis er einen sicheren Standort erreicht hat, damit eine durch mich ausgelöste Lawine ihn nicht ebenfalls in die Tiefe reißt. Beherzt stoße ich mich ab, höre gerade noch Mathias’ Ratschlag: "Nicht in, sondern neben Brunos Spur fahren" – und krache kopfüber in den Schnee. Na toll. Meine Skier haben sich unter der Schneedecke verhakt und schnaubend schaufele ich mit beiden Händen, um sie wieder freizubekommen. Bis ich die Baumgrenze und damit den schützenden Wald erreiche, falle ich häufig. Mathias’ Tipp, einfach schneller zu fahren, um die Skier wendiger zu machen, ist für mich nicht realisierbar.

Der beste Teil der Abfahrt ist der Besuch am Grabstein von Brunos Vater. Der alteingesessene Rauriser ist vor einigen Jahren auf dem Weg von seiner Almhütte nach Hause im Wald gestorben. Familie und Freunde haben ihm hier, wo er sich am liebsten aufhielt, einen Gedenkstein aufgestellt. Auf der Rückseite öffnet Bruno ein kleines Türchen und stellt sieben Flaschen vor uns in den Schnee. Sein Vater sei Schnapsbrenner gewesen, erklärt er. Deshalb bringen Menschen, die ihn schätzten, auf ihren Wanderungen oft eine Flasche Hochprozentiges vorbei. Wer hier unterwegs ist, kann einen Moment verschnaufen und einen lokalen Schnaps auf Brunos Vater trinken.

Was für eine nette Art, eines Verstorbenen zu gedenken, überlege ich, und will Mathias gerade anweisen, im Falle einer plötzlichen Lawine auch für mich eine solche Schnapshütte aufzustellen, als Bruno verkündet, dass wir sämtliche sieben Schnäpse probieren müssten. "Die sind alle von hier und sehr gut!", strahlt er. Meinen Einwand, dass ich mich auch nüchtern kaum auf den Skiern halten kann, wischt er beiseite. "Dann geht’s erst richtig gut. Fang mit dem an, der hat fast 50 Prozent!" Ich proste den beiden zu und schütte mir den brennenden Obstler in den Hals. Eine angenehme Wärme breitet sich in meinem Inneren aus. Übrigens: Alle sieben Schnäpse habe ich nicht geschafft. Aber auf der restlichen Abfahrt bin ich nicht einmal hingefallen. [Die Redaktion empfiehlt natürlich dennoch keine hochprozentigen Abfahrten ...]